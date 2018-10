Vom Frühwinter im Parasommer

Ok, jetzt also Frühwinter. Kein Voll-, Hoch- oder Spätherbst. Gleich Frühwinter, der neue Star am Himmel der Wetterlyrik. Einschlägige Kanäle behaupten jedenfalls, dass die alles Vergängliche vergegenwärtigende Jahreszeit in Hamburg in den nächsten Tagen zugunsten dieses Frühwinters ausfällt. Wir wechseln also gleich in den bitter-, lause- oder unseretwegen auch schweinekalten Bereich. Aber war nicht gerade noch Spätsommer?

Nico Binde

Foto: HA

Wie dem auch sei: Vier Jahreszeiten sind nicht genug. Wir brauchen mehr! Jetzt! Im präkalten Frühwinter des Postherbstes. Während alle Welt nach einfachen Botschaften ohne umständliche Differenzierungen verlangt, kann es ja wenigstens beim Wetter etwas komplizierter werden. Und wir reden hier noch nicht von Stark-, Mittelstark-, Halbschwach- und Schwachregenereignissen, den 52 Oberflächenbeschaffenheiten von Schnee oder dem Unterschied zwischen leichtem Hagel zum kalendarischen und schwerem Graupel zum meteorologischen Herbstanfang. Es geht um die feiner werdende Typologie der Jahreszeiten. Um Sachen wie den Metafrühling, den Parasommer, den Mikroherbst oder den Pseudowinter – im Übrigen der kleine, verpickelte Bruder des Frühwinters.

Andere Völker teilen das Jahr seit Jahrhunderten in mehr als vier Jahreszeiten. Die Samen kennen acht, einige australische Aborigines immerhin sechs Jahreszeiten. Und in Russland ergänzt zweimal im Jahr die Rasputiza, die Schlammzeit, den Herbst und den Winter. Nun sind Schlammzeiten in weitgehend entschlammten Großstädten eine absolute Rarität. Aber warum in Hamburg noch keiner den Endosommer kennt, diese unspektakulär semigeile Zeit zwischen Hygro- und Hochsommer, bleibt das Geheimnis der Lokalmeteorologie. Also entweder, wir rüsten jetzt richtig auf, mit Megafrühling, Polyherbst und Antiwinter. Oder wir passen uns den Tropen nicht nur klimatisch, sondern auch schematisch an: Regenzeit. Trockenzeit. Fertig.

