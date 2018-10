Von der dritten der sieben Todsünden

Neid? Ein gänzlich unbekanntes, überflüssiges Gefühl. Außer, man steht an der Kasse eines Drogeriemarktes in Hamburg.

Neid, das darf ich einigermaßen reinen Gewissens von mir behaupten, gehört nicht zu den hervorstechendsten Eigenschaften meines Charakters. Zugegeben: Wenn man einen dieser nicht alterungsfähigen, unglaublich gut aussehenden, charmanten, freundlichen, schwerreichen, umfassend gebildeten, kerngesunden Mistkerle im Mittelpunkt einer vielköpfigen Gruppe schöner Frauen erleben muss, kann schon einmal ein Hauch von Frust aufkommen. Aber so etwas erlebt man ja glücklicherweise höchstens zweimal im Leben.

Ansonsten darf ich aber festhalten, dass mich die Porsches, Malediven-Reisen, Vier-Jahreszeiten-Mittagsmenüs und Elbblick-Villen der Hamburger Mitwelt kaltlassen. Selbst dieser Scheißkerl von Freund, der seit diversen Jahrzehnten sportfrei lebt, sich die fettesten Fritten, Gänse und Würste, zentnerweise Kartoffelchips und Unmengen Bier einverleibt, ohne auch nur ein Grämmchen Gewicht zuzulegen, darf all das ohne meinen Neid tun.

Vom Neid an der Kasse bei Budni

Neulich allerdings überkam mich dieses charakterverderbende Gefühl denn doch. Als ich sah, was ich sah, verdrängte dieser eine Gedanke sofort alle anderen, die sich zwischen meinen Ohren hin- und herbewegten. Ich dachte nur noch eines: Das will ich auch haben! Gefolgt von: Warum ist mir das nicht eingefallen? Und von: Das m u s s ich haben. Unbedingt. Und zwar schnell.

Es war bei Budni an der Kasse. Der junge Mann vor mir in der Schlange hatte es. Im Gegensatz zu mir (falls ich das noch nicht erwähnt hatte). Und zwar ein T-Shirt. Auf das er zeigte, als die Kassiererin die Frage stellte. Und da stand: Ich habe und will keine Kundenkarte.

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.