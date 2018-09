Das kniffelige Problem der Strunkentfernung

Im Einzelhandel lässt sich so manches Spezialgerät erwerben, das seine Funktion erst durch die Beschriftung offenbart.

Es gibt ja Worte, die möchte man in großen Buchstaben ausdrucken und einrahmen, so schön sind sie. Auf der Suche nach solchen Kleinodien deutscher Sprache empfiehlt sich etwa der Besuch eines Fachgeschäfts für Küchenutensilien. Während man staunend die Regalmeter entlangflaniert, lohnt sich der Blick auf die hochoffiziellen Herstellerschilder zur Produktbezeichnung. Denn dort steht beispielsweise geschrieben: Tomatenstrunkentferner. Trotz langen Nachdenkens und intensiver Betrachtung des schlanken edelstahligen Geräts ist es leider unmöglich, technisch zu erklären, wie der Strunk der Tomate damit entfernt wird (auch wenn keinerlei Zweifel angebracht sind, dass dies anstandslos geschieht).

Foto: HA / A.Laible

Noch mitten in grundsätzlichen Erwägungen (Sollte der Strunk der Tomaten überhaupt entfernt werden? Was spricht gegen ein Messer? Garantiert das Gerät, dass ausschließlich Strunk, aber keinerlei Tomatenfruchtfleisch entfernt wird?), aber fast schon geneigt, die 9,99 Euro zu investieren, schweifte (oder heißt es: schwiff?) der Blick etwas weiter nach rechts. Womöglich gibt es ja ein Konkurrenzmodell: schöner, besser, preiswerter.

Und tatsächlich war ein weiterer Strunkentferner zu entdecken. Nur für Tomaten völlig ungeeignet. Denn dieses (drei Euro teurere) Modell basiert auf einer gänzlich anderen Technik – es wurde zur ausschließlichen Entfernung von Pa­prikastrunk konstruiert.

Es gibt noch viel zu lernen – über Strünke und Utensilien

Nun, auf dem weiten Feld der Strunkentfernung gibt es offenbar noch viel zu lernen. Die Welt ist schließlich voll von Gemüsen und Früchten, denen der Strunk noch nicht weggezüchtet werden konnte. Und auch wenn kein Sellerie-, Kürbis- oder Birnenstrunkentfernungsgerät im Sortiment war, kam doch ein Gefühl der Überforderung auf. Zeit also, sich den Reiben zuzuwenden. Die Diversifizierung dieses Segments ist deutlich fortgeschrittener. Und es überraschte nur noch ein ganz klein wenig, dass neben der Universalreibe auch eine Ingwer-, eine Parmesan-, eine Muskatnuss- und eine Zitronenreibe vorhanden war. Dass es abermals zu keiner Kaufentscheidung kam, lag an der höchst verwirrenden Tatsache, dass neben der Zitronenreibe auch ein Zitronenschaber angeboten wurde – ohne tiefere Kenntnisse der Vor- und Nachteile des Reibens bzw. Schabens war an Kauf nicht zu denken.

Gleichwohl grimmig entschlossen, den Einzelhandel mittels Erwerbs eines ungemein nützlichen Küchenutensils zu unterstützen, wiegte der Kauftrieb unschlüssig zwischen verchromten Schraubdeckelzangen und Kochlöffeln mit inte­griertem Thermometer, einem Teemaßlöffel und der Fettreduzierkanne, dem Salat-Dressing-Shaker und einem Wokwender hin und her. Nachdem kurz eine Kochpinzette für 22,95 in den Favoritenkreis aufgenommen worden war, geschah es. Sehen und Kaufen war eins: der Marmeladentrichter. Säurefester Edelstahl, zeitloses Design, spülmaschinengeeignet. Für 9,95 Euro. Dafür ein Leben lang kleckerfreies Marmeladeumfüllen. Die Strunk- und Reibenprobleme müssen warten.

