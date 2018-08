Selbstgemacht? Tolle Tüte zur Einschulung

Hamburg. „Und, hast du schon eine Schultüte?“ hat gerade im Frage-Ranking unter Eltern die Frage nach der Wohnungssuche abgelöst. Sie ist aber mindestens genauso nervig wie überflüssig. Denn im Gegensatz zu bezahlbarem innerstädtischem Wohnraum gibt es Schultüten in der Hansestadt wirklich en masse zu kaufen. Die will aber niemand. Denn diese Tüte, die genau nur einen einzigen Tag im Leben der Schüler eine Rolle spielen wird, soll nach Elternmeinung selbst gemacht sein.

Die Autorin ist Redakteur in der Lokalredaktion beim Abendblatt

Foto: Andreas Laible / HA

Hatte sich in den 1970er-Jahren die Do-it-yourself-Bewegung (diy) aus der Lust zum Basteln entwickelt, also zum reinen Zeitvertreib, ist sie heute ein Gradmesser dafür geworden, wie sehr sich Mütter und Väter für ihren Nachwuchs ins Zeug legen. Nach dem Motto: Seht her, ich nehme mir ganz viel Quality Time und bin darüber hinaus auch noch sehr geschickt mit Kleber und Schere (neben meinem Job im Marketing).

Da die Tüte natürlich nicht so aussehen soll, als sei sie selbst gemacht, sondern möglichst perfekt, gibt es für minderbegabte Erwachsene Nachhilfe in Bastelläden. Und für Kinder Ergotherapie.

Ist es da undankbar, wenn das Kind dann doch lieber eine Schultüte aus dem Kaufhaus will? Eigentlich nicht. Bleibt mehr übrig für echte Quality Time, zum Beispiel zum Eisessen nach der Einschulung.

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.