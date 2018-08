Die neue Lust aufs Wandern

Als Kind habe ich Wandern gehasst. Während meiner Schulzeit war ein Sommerurlaub in den Bergen ungefähr so cool, wie ein Poster von DJ BoBo in seinem Zimmer aufzuhängen. Nämlich gar nicht. Ich erinnere mich noch: Jedes Jahr musste eine Klassenkameradin die Ferien mit ihren Eltern auf einer Almhütte in Österreich verbringen. Schrecklich. Wir haben sie alle bemitleidet. Nicht einmal für mehr Taschengeld hätten wir eine Multifunktionshose freiwillig angezogen. Reißverschlüsse an den Beinen mögen zwar praktisch sein. Aber gerade in der Pubertät alles andere als trendy.

Doch Zeiten ändern sich. Erst am vergangenen Wochenende habe ich den 1731 Meter hohen Herzogstand am Walchensee in Bayern bestiegen. Zugegeben: Die ersten 1600 Meter gingen mit der Unterstützung einer Seilbahn richtig flott. Überraschend: Auf dem Weg zum Gipfel des benachbarten Heimgartens begegnete ich unzähligen jungen Menschen. Sie waren bestens ausgerüstet. Mit Nordic-Walking-Stöcken. Wanderstiefeln. Und ja, manche trugen sogar Multifunktionshosen. Plötzlich hat meine Generation die Wanderlust gepackt. Woher kommt dieser Trend?

Alterslos: In der Natur die Akkus aufladen

Der Blick in die Weite gibt mir ein unbeschreibliches Gefühl von Freiheit. Bei gutem Wetter kann man von der Spitze des Herzogstands bis nach München schauen. Mit jedem Ausatmen ­puste ich ein wenig Stress aus meinem Körper. Probleme werden plötzlich so winzig wie die Häuser im Tal.

In der Natur laden wir unsere leeren Akkus wieder auf. Sie funktioniert wie eine mobile Powerbank. Beim Zelten am See, Beerensammeln im Wald und Wandern auf dem Berg finden wir Entschleunigung von unserem hektischen Großstadtleben. Es ist kurios: Wir müssen erst einen Berggipfel erklimmen, um uns zu erden.

Fakt ist: Immer mehr junge Leute gehen wandern. Von 39,1 Millionen Deutschen, die es in ihrer Freizeit häufig oder ab und zu in die Berge zieht, sind 1,9 Millionen 14 bis 19 Jahre alt. Weitere zehn Millionen sind zwischen 20 und 39 Jahre alt. Wandern hat sein angestaubtes Senioren-Image abgelegt.

Was Wandern mit Coolsein verbindet

Vielmehr ist es zum Lifestyle-Faktor geworden. Natur ist wieder cool. Genauso wie plastikfreies Einkaufen. Obst und Gemüse vom Biobauern. Und Secondhand-Mode. Unser Umweltbewusstsein ist in den vergangenen Jahren enorm gestiegen.

Natürlich spielt beim Wandern auch Social Media eine entscheidende Rolle. Wie überall. Mit dem Smartphone sind wir ständig auf der Suche nach dem perfekten Fotomotiv für Instagram. Je spektakulärer, desto besser. Auf dem höchsten Punkt des Herzogstands drängen sich Touristen um das Gipfelkreuz. Mit einer Hand hängen sie sich an den Holzstamm, die andere strecken sie aus und grinsen in die Kamera. Cheese!

Offline zu sein fällt uns sogar in schwindelerregender Höhe schwer. Es ist grotesk: Wir produzieren Material für die sozialen Netze, von denen wir uns eigentlich hier oben erholen wollten. Wer keinen Empfang hat, postet sein Beweisbild spätestens im Tal. Damit ist die gerade gewonnene Entschleunigung wieder futsch. Aber: Der anstrengende Auf- und Abstieg über mehrere Stunden hat sich gelohnt. Allein wegen des Fotos. Schließlich werden Freunde unsere Waghalsigkeit mit dem Gefällt-mir-Daumen bei Facebook belohnen. Und darauf kommt es doch an, oder?

Auch Endorphine werden ausgeschüttet

Welchen Grund auch immer die Generation Y für ihre Rückkehr in die Natur hat – Wandern macht definitiv glücklich. Egal ob uns nun ein Schnappschuss angetrieben hat oder nicht. Ganz nebenbei ist Bergsteigen nämlich ex­trem gesund. Es baut nicht nur Stress ab, sondern trainiert auch unsere körperliche Fitness. Dabei schütten wir Glückshormone, sogenannte Endorphine, aus. In einer Welt, in der unser Alltag uns immer mehr zu belasten scheint, sind Berge eine Zuflucht.

Eine Multifunktionshose besitze ich zwar immer noch nicht. Aber es war definitiv nicht mein letzter Ausflug in Bayerns wunderschöne Berg- und Seenlandschaft. Übrigens: Nicht nur Wandern, sondern auch DJ BoBo ist jetzt cool. Nächstes Jahr gehe ich mit zwei Freundinnen in Hamburg aufs Konzert. Tja, wer hätte das gedacht.

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.