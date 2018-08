Fegebank verkörpert das Risiko der Grünen

Die Grünen sind immer für eine Überraschung gut. Ausgerechnet die Partei, die sich nach eigenem Anspruch mehr als andere über Inhalte definiert und der Personenkult traditionell eher fremd ist, prescht beim Thema Spitzenkandidatur für die Bürgerschaftswahl 2020 vor – und begründet das ganz offen damit, dass man so ja die „Voraussetzungen für eine stärkere Personalisierung“ schaffe.

Das entspricht zweifellos dem Trend, und es ist auch nachvollziehbar, dass mit der Zweiten Bürgermeisterin Katharina Fegebank das Gesicht der Partei in einer Phase des Umfrage-Höhenflugs nominiert werden soll. Wo man doch gerade so schön in Schwung ist ...

Bilder statt Botschaften?

Aber was heißt „stärkere Personalisierung“? Bilder statt Botschaften? Videos statt Visionen? Soll gar Fegebanks künftige Mutterrolle inszeniert werden?

Das wäre eine riskante Strategie. Zwar zeigt das Beispiel Winfried Kretschmann­ in Baden-Württemberg, was mit einer beliebten Galionsfigur möglich ist. Aber wenn die Inhalte hinter der Person verschwimmen, würden sich die Grünen ihrer größten Stärke berauben – weiter in die Zukunft zu denken als die Konkurrenz. Die von ihnen propagierte „Verkehrswende“ – weg vom Auto und hin zu einem attraktiveren Nahverkehr und mehr Radverkehr – dürfte zumindest in den Großstädten in einigen Jahren ebenso Mainstream sein wie ihr Plädoyer für einen wirtschaftlichen Strukturwandel, der Hamburgs Abhängigkeit vom Hafen verringert und stärker auf Wissenschaft und Forschung setzt.

Diese Themen sind nicht immer populär, aber man verbindet sie sofort mit den Grünen, und übrigens auch ganz persönlich mit der Wissenschaftssenatorin Fegebank, die auf ihrem Gebiet bereits einiges bewegt hat. Daher gilt: Es spricht zwar nichts dagegen, die Spitzenkandidatin frühzeitig zu benennen. Es kann sich sogar als kluger Schachzug herausstellen – aber nur nach dem Motto: Dieser Punkt ist abgehakt, jetzt können wir uns wieder auf die Sachthemen konzentrieren.

Denn das erwarten die Bürger von der Politik, und die anspruchsvollen Grünen-Wähler vielleicht noch etwas mehr. Daher ist es auch gut, dass die Partei trotz des Umfragehochs darauf verzichtet, eine „Bürgermeisterkandidatin“ zu präsentieren. Das hätte nach allzu viel Übermut ausgesehen, und der kommt selten gut an.

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.