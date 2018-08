Auf den Hund gekommen Was Frieda wohl gedacht hat, als es so heiß war...

Hamburg. Alle gestressten Landwirte, Gartenbesitzer und Leute mit Sonnenallergie können sich freuen. Auch wenn wir jetzt wohl wieder ein paar heiße Tage bekommen (sollen): Die extreme Hitzewelle scheint vorbei zu sein. Aktuell erfreut uns Hamburg mit „Fahrstuhlwetter“, das mir als Nicht-Mediziner für den Kreislauf eigentlich viel belastender vorkommt als die trockene Hitze, vor der ja dauernd so gewarnt wurde.

Sie merken es schon an diesen polemischen Ausführungen: Frieda und ihre Menschen konnten die Zeit mit den vielen Hochs gut leiden, und von mir aus kann es so etwas jetzt häufiger geben. Wie Frieda das fände, weiß ich natürlich nicht, aber was sollte sie dagegen haben, ohne Kälte und Regen durch die Gegend zu spazieren. Auch die offenen Fenster im Auto haben ihr gutgetan, und sie ließ ihre Schlappohren sichtlich zufrieden im Fahrtwind flattern. Heiße Tage sind umgangssprachlich ja schon seit Jahrhunderten Hundstage – und das kann doch kein Zufall sein!

Frieda soll nicht vermenschlicht, werden, aber...

Frieda wird sich dazu in den (leider) vergangenen Wochen schon ein paar Gedanken gemacht haben, die natürlich keiner kennt, aber die man – augenzwinkernd versteht sich – hier ja mal rekonstruieren kann.

Einmal mehr möchte ich dazu vorbeugend klarstellen, dass Frieda dabei keinesfalls vermenschlicht werden soll. Aber ein paar Dinge werden ihr während dieser heißen Zeit ja zumindest aufgefallen sein. Einiges war eben so ganz anders als sonst. Stellen wir uns mal vor, dass ihre entsprechenden Eindrücke an dieser Stelle wiedergegeben werden könnten. Das würde dann vielleicht beispielsweise so aussehen: „Komisch, noch ganz früh am Tag, und meine Menschen sind schon auf den Beinen. Sonst schlafen die doch auch immer länger. Na ja, ist ja auch schon wieder ganz schön warm und hell draußen.“

Ich könnte gleich wieder wegdösen

Hier noch ein paar andere Beispiele: Müder als sonst war Frieda während der Hitzewelle natürlich schon. Ihr Lieblingsplatz: im Flur hinter der ständig offenen Haustür. Ihre möglichen Gedanken dazu: „Mannomann, schon wieder vier Stunden geschlafen – und ich könnte gleich wieder wegdösen Und richtig hungrig bin ich auch nicht.“

Dauernd ist überall zu lesen, dass es hierzulande immer weniger Insekten gibt. Über mangelnden Besuch von Fliegen und Wespen konnten wir uns dank weit geöffneter Fenster allerdings wochenlang nicht beklagen. Vielleicht grollte Frieda: „Die nerven mich beim Fressen. Eben hätte ich fast eine geschnappt. Pass bloß auf, Freundchen.“

Im Gegensatz zu unserer Einjährigen schleppten sich die älteren Hunde im Park manchmal reichlich träge durch die Gegend. Zwei Verabredungen zum Spielen wurden wegen der Hitze auch kurzfristig abgesagt. Möglicherweise dachte Frieda: „Ganz schön verweichlicht, oder bin ich mit zehn Jahren auch so?“

Kennen Sie das? Dauernd musste der Gartenschlauch angestellt werden, den unser wachsamer Hund dann immer sofort leidenschaftlich attackierte. Ein Filmchen haben wir davon gedreht: Frieda versucht minutenlang, in den Wasserstrahl zu beißen, und machte dabei Geräusche wie ein gurgelnder Senior morgens im Bad. Ob sie dabei wohl Folgendes dachte:„Diese spuckende Schlange, die sich hier im Garten ausbreitet, kriege ich auch noch klein.“ Apropos Garten: Dass die Vegetation ganz schön zu leiden hatte, ist ja nun jedem aufgefallen. Friedas mögliche Überlegungen dazu: „Lauter Blätter hier. Ist denn schon wieder Herbst?“ Oder: „Die schöne Grünfläche, auf der ich immer tobe hat ja ganz braune Flecken. War ich das?“

Klirrende Gläser, der Geruch von Grillkohle, Gelächter und Unterhaltungen – und das, obwohl es schon auf Mitternacht zugeht. Herrlich diese Sommergeräusche. Und was dachte Frieda darüber? Vielleicht: „Mein Rudel findet mal wieder kein Ende. Mir langt’s jetzt, ich geh schlafen. Sollen die doch selbst auf sich aufpassen.“

Und auch das ungewohnte sommerliche Essen dürfte ihr aufgefallen sein: „Lecker, hier kleckert dauernd so was Kaltes auf die Erde. Das könnte es bei uns öfter geben.“ War es so?

Vermutlich hat Friedebutsch das alles gar nicht gedacht, sondern sich einfach nur am Sommer erfreut. Und der ist zum Glück ja noch nicht vorbei.

