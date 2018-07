Seehofer und Merkel: Im Streit gefangen

Da sage noch einer, Politik sei langweilig: Wie in einem Drama haben die Unions-Parteien in den vergangenen Wochen ihren Streit um die Flüchtlingspolitik auf die Spitze getrieben: Mit Ultimaten, Rauswurfdrohungen und zünftigen Beschimpfungen, mit Trennungsgedanken und Unverschämtheiten haben sich die CSU und die CDU auf offener Bühne bekämpft. Wer diesen Krach für Theaterdonner hielt, wurde am Sonntagabend eines Besseren belehrt. Das Drama könnte nun zur Tragödie werden.

Es war immer etwas kurz gegriffen, der CSU rein wahltaktisches Denken vorzuwerfen. Natürlich haben die Christsozialen die Wahl im Oktober vor Augen und die AfD im Nacken – als vielleicht letzte Volkspartei nimmt die CSU aber die Gefühle und Gedanken vieler Wähler ernster als die Merkel-Union.

Das radikale Auftreten der CSU verstört

Die CSU, das sollte man nicht vergessen, war die einzige Partei im vergangenen Bundestag, die schon 2015 Kritik an den offenen Grenzen übte. Inzwischen weiß die CSU die Mehrheit der Deutschen hinter sich. Dass die Bayern, als Grenzland zu Österreich am stärksten von der Flüchtlingswelle 2015/16 getroffen, hier besonders sensibel reagieren, darf nicht überraschen. Und doch verstört das radikale, polternde Auftreten der CSU. Ihre Lautstärke und Kompromisslosigkeit hat viele vor den Kopf gestoßen und Wunden geschlagen, die so schnell nicht verheilen können.

Auch wenn Seehofer in der Sache manche Argumente auf seiner Seite weiß – der frühere Verfassungsgerichtspräsident Hans-Jürgen Papier hat Zurückweisungen von Migranten an den Grenzen gerade erst als nicht nur möglich, sondern als „zwingend geboten“ eingestuft –, überzieht die CSU. Sie hat Maß und Mitte verloren und zeigt den hartnäckigen Widerstandswillen, der 2015 vielleicht berechtigt war, nun aber seltsam deplatziert wirkt.

Zerbricht die Koalition in Berlin?

Denn die Kanzlerin hat sich bewegt. Angela Merkel hat die größten Fehler ihrer Flüchtlingspolitik korrigiert, möchte das Thema aber klein­halten. Die CSU wiederum will eine Wiederholung der Flüchtlingskrise, die mehr als eine Million Menschen nach Deutschland brachte, von vorneherein ausschließen – und ein Signal setzen. Deshalb hat sie das Thema auf die europäische Agenda gehievt. Die Kanzlerin hat in Brüssel – sicherlich mit deutlichen Zugeständnissen an die europä­ischen Partner – einiges erreicht. Sie hat dort Einigkeit für einen schärferen Kurs erzielt, etwa bei Asylbewerbern, die schon in einem anderen EU-Land registriert sind. Mehrere Länder haben ihre Bereitschaft signalisiert, Abkommen zur schnelleren Rückführung solcher Mi­granten zu schließen.

Wichtiger als die bilateralen Verträge ist das Signal, auf europäischer Ebene endlich Lösungen finden zu wollen. Auch wenn die Kanzlerin stets von der Notwendigkeit der europäischen Lösung spricht – sie war es, die 2015 ohne Rücksprache mit den Partnern vorgeprescht ist. Sie tat dies im Glauben, Europa zu helfen. Tatsächlich hat sie den Kontinent damit gespalten.

Fakt ist, dass die große Mehrheit der Menschen in Europa Migration eher als Gefahr denn als Bereicherung wahrnimmt. Das kann man bedauern, man darf es aber nicht ignorieren. Anderenfalls würden die Fliehkräfte in Europa weiter zunehmen. Genau diese Fliehkräfte aber stärkt nun die CSU, wenn sie die Kanzlerin und damit auch die Große Koalition in Berlin stürzt. Bei aller Kritik müssen sich die Christsozialen eine Frage ehrlich beantworten: Ist es das wirklich wert? Mit seinem Rücktrittsangebot hat Seehofer die Antwort in der Nacht wohl selbst gegeben.

