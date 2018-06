Mitklatschen? Lieber den Facebook-Daumen!

„Packt die Handys weg!“, spricht Popsängerin Jessie J vor ihrem Song „Queen“ ins Mikrofon. „Genießt lieber den Moment mit mir“, fordert sie. Hunderte Smartphonekameras sind auf die britische Künstlerin gerichtet. Langsam sinken die Bildschirme herab. Und werden dunkel. Rund 4000 Fans grölen. Klatschen können sie nicht, denn sie haben keine Hand frei. In der einen halten sie einen Bierbecher, in der anderen noch immer ihr Handy. Für den Notfall. Falls etwas Spannendes passiert, ruht der Finger direkt neben dem Aufnahmeknopf. Immer bereit zum Abdrücken.

Vor einer Woche ist Jessie J (wurde mit dem Hit „Pricetag“ bekannt) auf der Freilichtbühne im Stadtpark aufgetreten. Auch hier konnte das Massenphänomen der Generation Y beobachtet werden: Anstatt das Konzert zu genießen, sind viele Besucher mehr damit beschäftigt, es mit dem Smartphone zu dokumentieren. So wie der Zwei-Meter-Riese vor mir.

Filmen, teilen, filmen – so versauen wir Konzerte

Ich stehe auf Zehenspitzen. Alles, was ich erkenne, ist das unscharfe Bühnenbild auf seinem Handydisplay. Die tanzende Jessie J sieht für mich aus wie eine Ameise auf Nahrungssuche. Bei jedem Song mit etwas Tempo springt mein Vordermann auf und ab. Na super, jetzt verwackelt das Bild auch noch. Irgendwann werden seine Arme schlapp. Danke, endlich. Er teilt das Video mit seinen Facebook-Freunden. Und dann filmt er weiter.

Heutzutage gilt das Motto: Wenn das Erlebnis nicht mit der Kamera festgehalten worden ist, ist es niemals passiert. Punkt. Für ein bisschen Bestätigung in den sozialen Medien versauen wir uns Konzerte. Hauptsache, der Facebook-Daumen zeigt nach oben – wenn schon nicht unsere Arme zum Mitklatschen. Durch die Filmerei verpassen wir zwar unseren Lieblingssong. Aber dafür sieht die Welt, was wir gerade Fantastisches erleben. „Ätsch, bätsch, ich bin hier und du nicht.“

Kein Problem, für ein paar Likes geben wir gern mal 100 Euro pro Konzertkarte aus. Immerhin: Es ist günstiger als ein ganzer Urlaub. Bilder mit Palmen, Cocktails und Füßen im Sand gelten immer noch als das beliebteste Mittel, um die Social-Media-Gemeinde von unserem aufregenden Jetset-Leben zu überzeugen.

Klar ist: Das Beste an einem Konzert ist der Live-Moment. Der Bass wummert im Bauch, Hunderte Menschen kreischen denselben Hit, und die eigene Lieblingsband steht im besten Fall nur wenige Meter von einem entfernt auf der Bühne. Endlich muss man sich keine YouTube-Videos von den Auftritten mehr angucken. Sondern einfach nur die Augen öffnen und genießen. Genial, oder?

Eigentlich schon. Es sei denn, wir zerstören uns den Augenblick durch unser Smartphone. Ein weiteres Beispiel: Neulich war ich abends um 22 Uhr bei den Wasserlichtkonzerten in Planten un Blomen. Fontänen schießen in die Luft, Scheinwerfer strahlen sie mit bunten Lichtern an, klassische Musik läuft im Hintergrund. Das Spektakel dauert rund eine halbe Stunde. Genauso lange hat ein junger Mann neben mir die Handykamera draufgehalten. Im Ernst: Wer guckt sich dieses Video am nächsten Tag noch einmal an?

Dieselbe Situation habe ich beim Feuerwerk auf dem Kirschblütenfest erlebt. Selbst bei Terroranschlägen schaffen es manche Menschen noch, das Smartphone zu aktivieren. Für mich unbegreiflich.

Zugegeben: Auch ich habe mein Lieblingslied von Jessie J („Domino“) mitgefilmt. Außerdem befinden sich auf meinem Handy mehr als zehn Partyvideos, auf denen sich Menschen in den Armen liegen und zu „I Want It That Way“ von den Backstreet Boys singen. Und tatsächlich schaue ich mir die kurzen (!) Sequenzen immer wieder gern an. Es sind schöne Erinnerungen. Die habe ich aber nicht nur auf dem Smartphone, sondern vor allem in meinem Kopf abgespeichert.

Übrigens: Mittlerweile lassen einige Musiker die Handys von Besuchern in speziellen Taschen versiegeln. Nur an ausgewählten Stationen außerhalb des Saals können sie wieder geöffnet werden. Praktisch. Vielleicht denkt auch Jessie J über diese Variante nach. Damit ihre Fans zukünftig den Moment mit ihr wieder genießen können.

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.