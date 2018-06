Burka und Niqab, oder: Der Untergang des Abendlandes

Wie kann ohne Verbot der Vollverschleierung noch die öffentliche Ordnung auferhalten werden – bei der Quote von Burka-Trägerinnen?

Mit schöner Regelmäßigkeit kochen in den sozialen Netzwerken immer wieder dieselben Aufreger-Themen hoch, die wir eigentlich schon vergessen oder abgefrühstückt glaubten, weil im Grunde bereits alles dazu gesagt wurde. Seit Anfang Juni jedoch, seit mit unseren freundlichen dänischen Nachbarn ein weiteres europäisches Land das Tragen von Burkas und Niqabs (aber auch das Einmummeln mit Schals oder Motorradmützen) gesetzlich verboten hat (außer, es ist kalt, sehr kalt), nimmt die öffentliche Diskussion um die Vollverschleierung auch hierzulande wieder Fahrt auf; wenn auch mit einer kleinen zeitlichen Verzögerung.

Alexander Schuller

Foto: Michael Rauhe / HA

Denn diese neuerliche Signalwirkung, die jetzt von Dänemark ausgeht, mussten wir erst einmal verdauen. Schließlich droht wegen der Burka auch bei uns der schleichende Untergang des Abendlandes – angesichts der Tatsache, dass sage und schreibe 0,00075 Prozent der in Deutschland lebenden Frauen in der Öffentlichkeit eine Burka tragen. Das muss man sich mal vorstellen: 300 von rund 40 Millionen Frauen in unserem Land verhüllen sich komplett!

Die Burka-Trägerinnen sind überall!

Sie sind sozusagen überall, sie könnten unvermutet hinter jeder Ecke plötzlich auftauchen! Wie soll man das seinen Kindern erklären? Wie kann jetzt noch die öffentliche Ordnung aufrechterhalten werden, wenn eine eh schon überforderte Polizei nicht in der Lage ist, während eines unbedeutenden G-20-Gipfels 1500 vermummte Gegendemonstranten unter Kontrolle zu bringen?

Und was sagen unsere Politiker? Ganz genau, die kümmern sich bloß wieder um solch vollkommen irrelevante Themen wie die Abrüstung, den Mindestlohn, den Klimawandel, das Rentenniveau oder die steigenden Kosten im Gesundheitswesen, um nur einige zu nennen.

Aber ganz abgesehen davon, dass ich es durchaus wünschenswert fände, wenn morgens in der U-Bahn und im Bus gut die Hälfte der Mitreisenden ihre übelgelaunten Gesichter unter einem Niqab verbergen würden, habe ich in Hamburg tatsächlich erst ein einziges Mal drei Burka-Trägerinnen gesehen: Sie stiegen aus einer Maybach-Limousine mit verdunkelten Seitenscheiben aus und verschwanden, mit zahllosen Einkaufstüten bewaffnet, im Hotel Vier Jahreszeiten.

