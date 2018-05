Das etwas andere Schanzenfest

Kaum ein Ereignis spaltet die Hamburger so sehr wie das Schanzenfest. Nachmittags Friede, Freude, Eierkuchen und ein bisschen Ringelpiez mit Anfassen auf dem Schulterblatt. Und abends? Ringelpiez mit Anfassen – und mit Polizei. Sehr viel Polizei. Stimmungsvolle Lichtinstallationen lassen die Straße nach Einbruch der Dunkelheit häufig in romantischem Feuerschein leuchten.

Eine Party, wie gemacht für "erlebnisorientierte Jugendliche" in schwarzer Verkleidung. Keine Ahnung, warum so viele Hamburger allergisch reagieren – schließlich haben viele am Ostersonnabend noch selbst gezündelt oder tatenlos neben einem Großfeuer gestanden.