Kaffee zum Schlendern – ohne Weissagung

Kaffee hat eine jahrhundertelange Tradition in Hamburg. Und den neumodischen Anglizismus "Coffee to go" kann man sich auch sparen.

Kaum ein Thema spaltet die Hamburger so sehr wie "Coffee to go" (Kaffee zum Mitnehmen). Was viele nicht wissen: Im damaligen Ratskeller wurde 1668 – vor genau 350 Jahren! – die erste Tasse Kaffee ausgeschenkt. 1677 eröffnete an der Trostbrücke das erste Kaffeehaus. 1820 entdeckte ein Hamburger Chemiker den Wirkstoff Koffein. Und ausgerechnet eine Hamburgerin brachte den Coffee to go in den 1990er-Jahren nach Deutschland, um mit dieser US-Idee ihren ersten Laden an den Colonnaden zu eröffnen. Mal ehrlich: Wer noch nie in seinem Leben eine Latte mit oder ohne Laktose in einer Einwegverpackung durch die Stadt getragen hat, der werfe den ersten Pappbecher – aber bitte ohne den umweltschädigenden Plastikdeckel!

Das Thema ist ohnehin viel zu ernst, um billige Witze zu reißen. "Hab heute einen Coffee to go im Sitzen getrunken." – "Coffee to go – jetzt auch zum Mitnehmen." – "Von wegen Coffee to go: Der ist keinen einzigen Meter weit gelaufen ...!"

Wer aus seinem Wortschatz einen Anglizismus streichen möchte, der so überflüssig wie kalter Kaffee ist, findet in einer Bäcker-Filiale neben dem Rathaus neuerdings koffeinhaltige Heißgetränke "für unnerwechs", wie auf dem Becher zu lesen ist. Ihre Bestellung können Sie dort auch auf Hochdeutsch aufgeben: Ordern Sie einfach einen "Schlenderkaffee". Das ist Filterkaffee to go, äh, also, zum Schlendern. Aber versuchen Sie bloß nicht, dabei im Kaffeesatz zu lesen. Das "Caffee kucken" ist in Hamburg nämlich seit mehr als 250 Jahren verboten. Offenbar hat der Genuss des Wachmachers die Hanseaten schon damals entzweit.

