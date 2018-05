Die Maschine als Lehrmeister des Menschen

Nichts ist unentbehrlicher als die Kaffeemaschine in der Büroküche. Da sind die Gespräche, die sinnvollen und die sinnentleerten, da sind die Witze­leien und das Kollegengetuschel – all das spielte sich im Schatten unserer Kaffeemaschine ab, die wie Buddha auf der Ablage thronte und schweigend versprach: Was in der Küche passiert, das bleibt in der Küche.

Der Autor ist Redakteur der Polizeiredaktion

Foto: Michael Rauhe / HA Redakteure, die morgens aussahen wie Katzenvolk, das gerade in eine Steckdose gegriffen hatte, wirkten nach der ersten Tass Kaff schon viel glatter. Auch begegnete man Kollegen, die man längst in den Katakomben der Firma verschollen glaubte, weil man sie so lange nicht sah. Gut, etwas ärgerlich war es schon, wenn sich opalschwarze Reste von kautschukartiger Konsistenz in die Kanne eingebrannt hatten und man wieder neuen Kaffee aufsetzen musste, den dritten, den vierten!

Als Menschenfreund möchte man den Kollegen keine Bequemlichkeit unterstellen, sondern lässt nichts unvermutet, diesen Lapsus als Ausweis heldenhafter Arbeit zu adeln. Wer viel schafft, der hat keine Hand frei, nicht für eine Minute. Die Kaffeemaschine lehrte uns, Wut durch Nachsicht und Toleranz zu ersetzen.

Wir trauern um die Kollegin Kaffeemaschine

Warum das alles wichtig ist? Weil wir um einen Kollegen trauern, vielleicht den bescheidensten, den es je gegeben hat. Einen Kollegen ohne Namen, ohne Personalnummer und Gewerkschaftsbuch. Einen, der nur Wasser und Strom benötigte. Der nie meckerte, nie aufsässig war, nie mehr Geld wollte. Oben kam Pulver rein, unter Gluckern und Fauchen schwarzes Gold heraus. Dieser Kollege ist nicht mehr. Er steht noch in der Küche, ist aber nur eine leere Hülle, ohne Kaffee und damit ohne Seele.

Unsere Kaffeemaschine ist nach kurzer, schwerer, multipler Funktionsstörung defekt. Sie war nicht mehr zu retten, sagte der Reparaturdienst. Vielleicht wollte oder konnte sie auch nicht mehr, vielleicht war sie zu beschwert vom täglichen Banale Grande um sich herum. Schwarze Herzen lassen sich nicht reparieren. Adieu, alter Freund.

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.