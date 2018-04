Autonomes Fahren? Autonomes Warten!

Autonom fahrende Fahrzeuge sind zurzeit ja schwer im Kommen. Hochbahn, VW und andere Konzerne basteln längst an technischen Konzepten für Busse, die völlig ohne Fahrer auskommen sollen. Und auch die Hamburger S-Bahn möchte da wohl nicht zurückstehen und springt auf den Zug auf. Schon bald, so verkündete ihr Chef vor wenigen Tagen, würde es auch autonom fahrende S-Bahnen geben in der Hansestadt.

Abendblatt-Redakteur Axel Tiedemann

Das ist kühn: Denn eigentlich wäre man schon froh als S-Bahn-Kunde, wenn es überhaupt die fahrende S-Bahn gäbe. So auch erst gestern im morgendlichen Berufsverkehr.

Vielleicht sollte sich die S-Bahn daher um andere Zukunftskonzepte kümmern: den autonom wartenden Fahrgast. Man könnte dazu am Bahnsteig kleine Automaten aufstellen, wo es diese Pillen gibt, die zur Beruhigung auch vor Operationen ausgegeben werden. Lächelnd und völlig relaxt würden sich die ständigen S-Bahn-Verspätungen ertragen lassen. Informative Lautsprecherdurchsagen wie: "... Knister ... Schepper ... S 3 ... Knackknack ... Verspätung ...", wären wie säuselnde Musik im Wartezimmer. Kein hoher Puls mehr, wenn man aus "betrieblichen Gründen" unterwegs wieder auf zugigen Bahnhöfen aussteigen und auf den vermaledeiten Ersatzverkehr warten muss.

Das wäre mal ein Zukunftskonzept, das zu diesem Unternehmen passen würde. Und irgendwann, wenn sich alles gut eingespielt hat, dürfen die Chefs auch mit autonom fahrenden Bahnen experimentieren. Ich wüsste auch schon eine Teststrecke: zwischen Hauptbahnhof und Jungfernstieg. Denn da fahren auch U-Bahnen – sollte eine autonome S-Bahn mal völlig autonom bei einer autonomen Stellwerkspanne lange halten müssen.

