Das Beschenken ist leichter als das Bescheren

Verona Pooth, die – als sie noch Feldbusch hieß – nicht nur Miss Germany, sondern auch kurzzeitig mit Dieter Bohlen verheiratet war, weiß sich in der Öffentlichkeit im Gespräch zu halten, und zwar, wie ich finde, auf durchaus sympathische Art und Weise. Als ihr in irgendeiner Talkshow ein Versprecher unterlief und sich die Häme über die anscheinend der Grammatik nicht mächtige Schönheitskönigin über sie zu ergießen drohte, drehte sie den Versprecher um und vermarktete ihre scheinbare Unkenntnis derart geschickt und gewinnträchtig im Werbefernsehen, dass mir ihr Slogan "Da werden Sie geholfen" bis heute nicht aus dem Kopf geht. Ich muss mich zwingen, die Flexion von "helfen" beim Gedanken an Verona nicht falsch zu bilden. Bewusst dummes Deutsch als Aha-Effekt – immerhin weiß ich seitdem, dass es eine Nummer der Telefonauskunft gibt, unter der ich Anschluss und Adresse meiner Großtante in der Uckermark erfahren kann.

An falsches Deutsch in einer Werbebotschaft dachte auch eine Leserin, die einen Prospekt unter dem Motto "Sie shoppen – wir bescheren Sie" erhalten hatte. Sie schrieb mir: "Bitte klären Sie uns auf! Nach meinem Gefühl muss es doch heißen: Wir bescheren Ihnen, oder stimmt mein Gefühl auch nicht mehr?" Mit dem Gefühl in der Grammatik ist es so eine Sache. Häufig deckt sich das Gefühl nicht mit den korrekten Regeln. Doch in diesem Fall müssen wir genauer hinschauen.

Das Verb bescheren wird mit dem Dativ der Person und dem Akkusativ der Sache verbunden. "Wir bescheren Ihnen" steht also richtig mit dem Dativ der Person, doch die Person befindet sich einsam im syntaktischen Raum. Es fehlt der Akkusativ der Sache. Vollständig müsste es heißen: Wir bescheren Ihnen (wem?, Dativ) einen unvergesslichen Tag (wen oder was?, Akkusativobjekt) in unserem Hause (wo?, adverbiale Bestimmung des Ortes). "Wir bescheren den Kindern" hängt in der Luft. Sofort drängt sich die Frage auf: Was bescheren wir den Kindern ("viele schöne Gaben")? Richtig: Der Weihnachtsmann hat dem Jungen eine Eisenbahn beschert. Oder: Das Schicksal hat ihnen keine Kinder beschert.

Also ist das Motto auf dem Prospekt "Wir bescheren Sie" falsch? Nein, ist es nicht. Hier wird das Geschenk nämlich nicht genannt. In einem solchen Fall steht bescheren analog zu beschenken mit dem Akkusativ der Person. Tauschen Sie im Stillen die Verben "bescheren" und "beschenken" aus, und schon stimmt die Syntax: Wir bescheren die Kinder (wen?) um 17 Uhr. Oder eben: Sie shoppen – wir bescheren Sie.

Manche Leute sammeln sämtliche tatsächlichen und vermeintlichen Versprecher der Reporter und Moderatoren im Fernsehen und Hörfunk, schreiben sie auf und schicken sie dann mir mit der Bitte, für richtiges Deutsch in allen Medien zu sorgen. Das Vertrauen ehrt mich, doch meine Möglichkeiten sind begrenzt. Ansonsten wäre ich bereits mit den sprachlichen Fehlleistungen ausgebucht, die ich selbst hören muss. Ich hatte mir geschworen, in Lothar Matthäus einen hervorragenden Fußballer, aber keinen Vertreter der korrekten Standardsprache zu sehen. Doch was er in den letzten Tagen als Sky-Experte wieder für sprachliche Fehlleistungen von sich gab, verträgt sich wirklich nicht mehr mit der Höhe meiner Pay-TV-Gebühren. Seit Jahren verwechselt er die Vergleichspartikeln "wie" und "als", obwohl die Grundschulregel "So groß wie, aber größer als" auch auf Sky-Niveau zu lernen sein müsste. Als dann ein Reporter bei einem Fehlpass auch noch "einen Schrecken" bekam, bekam ich zwar keinen Schrecken, sondern einen Schreck, dachte aber mit Schrecken an den Verfall der Sportreportage.

In diesem Fall haben wir zwischen zwei Formen des Substantivs zu unterscheiden: der Schreck, des Schrecks, die Schrecke (Plur.) und der Schrecken, des Schreckens, die Schrecken (Plur.). Der Schreck ist eine kurze und plötzliche seelische Erschütterung durch etwas Unerwartetes, Unangenehmes und Angsteinflößendes, während der Schrecken einen länger andauernden Zustand seelischer Qual bezeichnet: Sie dachte immer wieder an den Schrecken des Zweiten Weltkriegs zurück.

