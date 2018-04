Stopp! Genug provoziert, genug erniedrigt

Hamburg. Früher gefiel ich mir in der Rolle des harten Hammers. Immer feste druff. Wer's aushielt, war ein Guter. Um den Rest war's nicht schade. Mobbing? Ein Weichei-Thema für Vegetarier. Nicht Mobber schienen das Problem, sondern die Gemobbten. Konnten sich nicht durchsetzen. Fingen gleich an zu heulen. Keine Härte. Alle Uschis. Und wenn's wehtut? War doch nur Spaß. Oder Ironie. Oder Provokation.

Das klingt so herrlich bildungsbeflissen. Waren nicht alle großen Künstler ironische Provokateure? Beuys und so? Mit altersbedingt sinkendem Testosteronspiegel sehe ich die Sache anders. Kalt duschen mag zu Abhärtung führen, aber erniedrigen nicht zu besseren Menschen. Ich verstehe nicht, warum Rapper gefeiert werden, die eindeutig antisemitische Texte vortragen (aufs Zitieren verzichte ich bewusst). Wort- und Hirnmüll mag von der Meinungsfreiheit gedeckt sein. Aber wenn die Not leidende Musikbranche Provokateure feiern muss, um eine kreuzlangweilige Preisverleihung zu pimpen, dann ist überprovoziert.