Mein Bauch gehört zu mir

Dass zurzeit so viele Menschen aufrecht und mit gut gelauntem Gesicht durch die Straßen Hamburgs flanieren, hat gar nicht mal so viel mit dem endlich besseren Wetter zu tun. Sondern mit der Tatsache, dass die zu Ostern beendeten "Sieben Wochen ohne" bei ihnen zu einem neuen Körpergefühl geführt haben.

Man schaut an sich hinunter und ist nach wie vor ganz verblüfft, den Mittelfuß zu sehen und nicht bloß die Schuhspitze. Tja, 15 Kilogramm weniger Lebensgewicht machen mehrere Zentimeter Leibesumfang weniger aus! Und es soll sogar Leute geben, die sich spontan dazu entschieden haben, noch mal sieben Wochen "ohne" dranzuhängen.

Die alte Frage: Dick oder doof?

Doch dann taucht wie aus dem Nichts ein Bekannter, Freund oder Kollege auf, den du schon etwas länger – sagen wir mal zehn Jahre – nicht mehr gesehen hast. Man sagt in so einer Situation für gewöhnlich Floskeln wie "Mensch, das ist ja ein Ding! Wo kommst du denn her? Was machst du? Wie geht es dir?" Er sagt jedoch erst mal nichts, sieht stattdessen kritisch an dir hinunter, fährt dann seine rechte Hand aus, um deinen Bauch zu tätscheln und entgegnet dröhnend so was wie "Meine Fresse, du bist ja ganz schön dick geworden!" Oder: "Hast aber reichlich zugelegt in den vergangenen Jahren!"

Wenn du jetzt beleidigt in den Rechtfertigungsmodus wechselst, hast du verloren. Allerdings solltest du wegen der zu erwartenden juristischen Scherereien nur mit der verbalen Keule zum Gegenschlag ausholen. Wie wäre es zum Beispiel mit: "Die Wissenschaft hat gezeigt, dass Fett am Bauch normal ist. Es hilft dem Körper dabei, die Vitamine A, D, E und K zu verarbeiten. Da fällt mir auf: Du bist sehr blass, mein Freund – ich hoffe, es ist nichts Ernstes!"

Wo wir gerade bei der Wissenschaft sind, empfiehlt sich vielleicht auch diese Antwort: "Ich habe nur deshalb zugenommen, weil Forscher herausgefunden haben, dass Männer mit Bauch viel besser im Bett sind. Frag meine Frau!" Wenn du das Treffen jedoch im Keim ersticken möchtest, dann empfehlen wir dir diese Antwort: "Na klar bin ich etwas zu dick, doch ich kann abnehmen. Aber du bist blöd – was willst du bloß dagegen machen?"

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.