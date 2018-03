Der Säugling soll an die Vaterbrust!

Eigentlich soll man nicht nachkarten. Wenn das Spiel gespielt ist, wird neu gegeben. Doch hier handelt es sich um kein Spiel mehr, sondern um den todernsten Versuch bestimmter Gruppen, nicht nur das Reden, sondern auch das Denken der Mehrheit in unserer Gesellschaft durch eine angeblich geschlechtergerechte Sprache ("Redepult"), häufig gepaart mit der Political Correctness ("Othellotorte"), zu kon­trollieren und zu zensieren. Bisher hielt ich manche Blüten des sogenannten Genderwahns für kabarettistische Pausenfüller und war versucht, sie als Material an Dieter Nuhr weiterzuleiten, doch mit der Zuordnung von männlichen Verwandtschaftsbegriffen in deutschen Komposita zur Macho-Fraktion ist eine rote Linie überschritten worden.

Ich habe vor einer Woche an dieser Stelle Einspruch erhoben, dass der Begriff "Vaterland" plötzlich als diskriminierend gelten soll, der "Mutterboden" des Vaterlandes oder die Muttersprache aber nicht gegendert zu werden brauche. Ich habe den Ausdruck "brüderlich" in der Nationalhymne nie so verstanden, dass der Bruder die Schwester unterdrückt, sondern dass er als der körperlich Stärkere seine schützende Hand über die Familie hält. Dass eine Gleichstellungsbeauftragte in einem Bundesministerium ausgerechnet dieses urdeutsche Wort durch "couragiert" ersetzen will, also durch ein Fremdwort aus der Landsknechtssprache des Dreißigjährigen Krieges, habe ich als dämlich bezeichnet. Die Leserinnen und Leser hatten noch ganz andere Ausdrücke dafür. Es war, als hätte ich ein Ventil in einem Kessel geöffnet, in dem der Überdruck kurz vor der Explosion stand. Ich habe noch nie eine solche Flut von Zuschriften bekommen wie zu meiner "Deutschstunde" der vergangenen Woche, und nur zwei waren konträr.