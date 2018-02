Neues Ressort: Der Heimat ein Ministerium

Heimat galt bis vor Kurzem als übel beleumundet. Es klang nach Kohlroulade und Bohnerwachs, nach Muff und Spießigkeit, nach Blut, Boden und dunkler Vergangenheit. Wer in eine lichte Zukunft aufbrechen wollte, versuchte Heimat abzustreifen wie ein zu eng gewordenes Hemd. Viele Deutsche flüchteten sich in das Projekt Europa oder gleich in die Welt. Multikulturalität bedeutet für sie einen ewigen Karneval der Kulturen, bei dem jeder und alles erlaubt ist – außer der Bund der Vertriebenen natürlich.

Zugleich aber gibt es eine tiefe Sehnsucht nach Heimat, die schon fast ins Skurrile kippt. Sie nennt sich Regionalismus – wer einkauft, möchte nicht nur Milch und Brot, sondern am liebsten auch den Kaffee und den Whisky aus heimischer Produktion. Wenn wir nach Bayern reisen, machen wir uns lustig über das Krachlederne – und ganz leise verspüren wir Neid. In einer globalisierten Welt wächst der Bedarf nach Behausung.

Heimat zu einer Leerstelle von vorgestern zu erklären war eine politische Torheit: Sie erst hat Populisten den Raum eröffnet, Heimat für sich zu besetzen. Robert Habeck von den Grünen hat dieses Bedürfnis früh erkannt und benannt. Schon vor acht Jahren, als das Wort bei Grünen noch Herzrasen und Erbrechen auslöste, veröffentlichte der gebürtige Lübecker ein linkes Plädoyer für Patriotismus. Und kürzlich sagte Habeck, er habe es häufig erlebt, dass Menschen sich über die Tradition ihrer Orte, ihres Berufs, ihrer Heimat definierten. "Da verbietet sich jede Form von Verächtlichkeit."

Warum auch? Es verwundert, dass die Tugendwächter, die stets Toleranz im Munde führen, außerhalb ihrer Hipsterviertel schon mit gnadenloser Verachtung auf Pinneberger und Seevetaler blicken. Dabei ist das Ottenser Lebensgefühl und der Spaß an der Altonale nur eine andere Form von Heimat – so wie das Niedersächsisch-Bodenständige mit seiner Liebe zum Schützenfest.

Heimat lebt von ihrer Vielschichtigkeit – und ihrer besonderen integrativen Kraft. Nur Menschen, die Wurzeln haben, können wachsen. Nur wo sich wurzeln lässt, kann man heimisch werden: Deshalb ist es ja gerade oft die Provinz, die Migranten schneller und besser zu integrieren vermag. Der große Hamburger Schriftsteller mit bosnischen Wurzeln, Saša Stanišić, sagte in dieser Woche, er habe sein "Herz im Naturpark Neckartal-Odenwald verloren". Heimat sei vorübergehend und kann ausgetauscht werden.

Das bedeutet zweierlei: Heimat ist ein Wohlfühlort. Wo die Menschen sich selbst hassen, möchte man nicht heimisch werden, wo Trübsal und Depression regieren, ebenso wenig. Heimat ist kein Verdienst, sondern Arbeit, es ist ein Ringen um Verbesserung. "Unser Dorf soll schöner werden" heißt ein Wettbewerb, bei dem die Menschen in der Provinz Blumen pflanzen und Bänke aufstellen. Es ist aber auch ein gemeinsames Ziel, Dinge zu verbessern. Schon wieder verbietet sich Verächtlichkeit. Heimat lebt von der Unterscheidbarkeit. Wo alle Unterschiede zur Unkenntlichkeit verwischen, wo Städte wie Klone aussehen, die Menschen gleich sprechen, gleich denken und gleich aussehen, verblasst Heimat.

Spürbar wird sie da, wo sie Einsames und Gemeinsames schafft, Typisches und Untypisches verbindet: Dazu gehören im Norden Backsteingotik wie sp-itze St-eine; ein kühles Bier wie unterkühlte Lebensart. "Heimat ist da, wo man sich nicht erklären muss", wusste Johann Gottfried von Herder.

Das neue Heimatministerium könnte die Debatte beleben, wer wir sind, woher wir kommen und wohin wir gehen wollen. Dieses Ressort den Bayern zu geben war wohl die beste Entscheidung der Koalition. Immerhin hat man hier das Motto "Lederhose und Laptop" erfunden, gelebt – und davon profitiert.

Viele Deutsche hingegen fremdeln noch mit Heimat, der öffentliche Diskurs erklärt den Schmelztiegel zur Utopie. Dieselben Leute können von dänischer Gemütlichkeit schwärmen, vom französischen Savoir-vivre und von der italienische Lässigkeit und das Deutsche hassen. Das Gegenteil von Heimat ist nicht Weltläufigkeit, sondern Heimatlosigkeit.

