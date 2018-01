Wie ein wildes Schwein zu einem Wildschwein wird

Wie beim Komponieren die einzelnen Noten zu einer Melodie zusammengesetzt werden, so kann man beim Sprechen und Schreiben auch zwei oder mehrere Wörter oder wortfähige Stämme zu einem neuen Wort mit neuer Bedeutung zusammensetzen. Wir können sozusagen mit unserer Sprache komponieren.

Eine solche Zusammensetzung nennt man ein Kompositum. Die deutsche Sprache ist überreich an Komposita, was unsere Muttersprache im Gegensatz zu anderen Sprachen einzigartig macht, für Ausländer und Migranten aber auch einzigartig schwierig. Es gibt Millionen von Möglichkeiten, und nicht alle diese Sprachschöpfungen stehen im Rechtschreibduden, der nur 150.000 Stichwörter erfasst.

Die meisten Komposita bestehen aus zwei Gliedern, die einen Inhalt in einem Wort zusammenfassen und verdichten. Aus einem wilden Schwein ist zum Beispiel ein Wildschwein geworden. Hierbei sind seine Bestandteile sprachlich jedoch nicht gleichrangig. Das Zweitglied -schwein nennt einen Begriff, der durch das Erstglied Wild- näher bestimmt wird. Das Schwein prägt das Grundwort, um das sich alles dreht, das Erstglied das Bestimmungswort, durch das das Grundwort näher bestimmt wird. In einer solchen Reihe aus Determinativkomposita ("bestimmenden" Zusammensetzungen) bleibt das Grundwort bestehen, aber das Bestimmungswort kann sich und damit die Aussage ändern. Aus einem Wildschwein könnte semantisch ein Hausschwein oder ein Schlachtschwein werden, aus der Tür eines Hauses, der Haustür, auf diese Weise eine Zimmer-, Garten-, Keller- oder Terrassentür.

Wir halten fest: Bei Determinativkomposita (schrecklich kompliziertes Wort, aber so lautet der Fachbegriff) liegt der Hauptakzent des Wortes jeweils auf dem ersten Glied, weil es sich hier um den untergeordneten, aber bestimmenden Wortteil handelt. Neben diesen bestimmenden Zusammensetzungen gibt es auch die sogenannten Kopulativkomposita (die anreihenden Zusammensetzungen), bei denen die Bestandteile gleichgeordnet sind, zum Beispiel Strichpunkt, Hemdbluse oder Hosenrock. Beim Strichpunkt bestimmt der Strich nicht den Punkt, sondern beide stehen gleichberechtigt nebeneinander – oder in diesem Fall übereinander, denn beim "Strichpunkt" haben wir es mit dem Semikolon (semi = halb, Kolon = Doppelpunkt) zu tun.

Als Adjektive sind Kopulativkomposita nebengeordnet und werden dann mit Bindestrich geschrieben, etwa süß-saure Soße, deutsch-dänische Grenze, schaurig-schöne Geschichte oder knusprig-kerniges Brötchen. Der Bindestrich muss jeweils stehen, weil er das gleichrangige Vorhandensein beider Eigenschaften bezeichnet. Es handelt sich beispielsweise sowohl um die deutsche als auch um die dänische Grenze. Das kommt auf den Standort an. Man könnte in solchen Fällen die Adjektive vertauschen, also eine sauer-süße Soße anrühren. Ein blau-rot gestreifter Pullover hat deutlich voneinander abgesetzte blaue und rote Streifen. Der Bindestrich ist unverzichtbar. Ein blauroter Pullover ohne Bindestrich enthält hingegen die Bezeichnung der Einfarbigkeit. Es handelt sich um einen Pullover in roter Farbe, der ein bisschen Blau beigemischt worden ist. Diese Überlegung zeigt auch, dass das frisch gebackene Brot getrennt geschrieben werden muss, denn bei einem "frisch-gebackenen Brot" ließen sich die Eigenschaften nicht austauschen. Ein "gebacken-frisches Brot" ergäbe keinen Sinn.

Als ich vorhin mit dem Hund ging, empfing mich ein schneidend kalter Wind. Auch hier gilt es, genau auf die kleinen Unterschiede in der Aussage zu achten und diese Unterschiede durch die Rechtschreibung auszudrücken. Bei einem schneidend kalten Wind bezieht sich das Partizip schneidend ausschließlich auf das Adjektiv kalt. Der Wind ist hier auf schneidende Weise kalt. Bei schneidendem kalten Wind bezieht sich das Partizip auf die ganze Fügung kalter Wind. Bei einem schneidend, kalten Wind mit Komma haben wir es mit einem Wind zu tun, der schneidend und kalt ist – bzw. mit einem Wind, der schneidend, und zwar kalt ist.

