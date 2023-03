"Bares für Rares" (ZDF): Horst Lichter verblüfft Fans mit neuem Look

In Story auf Instagram "Bares-für-Rares"-Star Horst Lichter verblüfft – neuer Look

Berlin. Von kunstvollem Geschmeide bis zu Spielzeug aus der Vorkriegszeit – in der ZDF-Show "Bares für Rares" wird seit der Erstausstrahlung im Jahr 2013 jede Menge Trödel verkauft. Wobei – Trödel ist hier das falsche Wort. In fast 10 Jahren "Bares-für-Rares"-Geschichte hatten für Rekordsummen schon Raritäten den oder die Besitzer gewechselt. Die drei teuersten Verkäufe in der TV-Show mit Moderator Horst Lichter sind hier ein gutes Beispiel. Nur so viel vorweg: Der jeweilige Händler musste dafür tief in die Tasche greifen.

"Bares für Rares" (ZDF): Moderator Horst Lichter überrascht mit Veränderung im Gesicht

Das Prinzip der ZDF-Sendung ist simpel: Die Teilnehmer kommen mit ihren Raritäten zu "Bares für Rares" und bekommen von einem Experten zunächst die fachliche Einschätzung (Expertise). Im Anschluss fragt Moderator Horst Lichter nach einem Wunschpreis. Die Expertin oder der Experte nennt dann seinen Schätzpreis. Am Ende trifft der oder die Kandidaten die Entscheidung: Verkaufe ich für diesen Schätzpreis oder nicht? Erst im letzten Schritt geht es dann vor die Händler – hier ist oft Verhandlungsgeschick gefragt.

Für das ZDF ist "Bares für Rares" im wahrsten Sinne eine Goldgrube. Unter der Woche schauen sich etwa drei Millionen Menschen die TV-Show an. Auch die Wiederholungsfolgen im Vorabendprogramm von ZDFneo schauen sich mit im Schnitt 1,5 Millionen Zuschauern nicht wenige Menschen an. Untrennbar mit "Bares für Rares" verbunden ist Moderator Horst Lichter. Gezwirbelter Schnauzer und gelegentlich mit Hut – so kennen die ZDF-Zuschauer den 61-Jährigen. Größere Typveränderungen? Bislang Fehlanzeige!

Name Wilhelm Horst Lichter (61) Geboren 15. Januar 1962 in Nettesheim (Nordrhein-Westfalen) Ehepartnerin Nada Lichter (verheiratet seit 2009) Kinder Christopher Lichter und Janina Lichter Eltern Margret Lichter und Toni Lichter

Foto von "Bares-für-Rares"-Expertin verblüfft: Horst Lichter im TV-Studio völlig verändert

Doch in einer Instagram-Story von "Bares- für-Rares"-Expertin Dr. Heide Rezepa-Zabel verblüfft Lichter jetzt die Zuschauer. Ausgerechnet im Gesicht gibt es eine große Veränderung – auf den ersten Blick könnten einige Zuschauer das Gesicht von "Bares für Rares" nicht wiedererkennen. Der typische Lichter-Schnauzer ist noch da – neuerdings aber mit Ergänzung. "Na so was – irgendwas ist anders", textet Rezepa-Zabel in ihrer Story mit einer Fotoaufnahme von sich und Lichter. Das Foto zeigt die beiden im "Bares-für-Rares"-Studio.

"Bares-für-Rares"-Moderator Horst Lichter zeigt sich in einer Instagram-Story mit Heide mit Vollbart.

Foto: Screenshot: Instagram/Dr. Heide Rezepa-Zabel/Foto: ZDF/Frank Dicks

Zu sehen ist Rezepa-Zabel mit schwarzen Haaren und Brille. Horst trägt ein rotes Oberteil und seinen klassischen Schnauzer. Doch neuerdings ziert auch ein Vollbart die Wangen des "Bares-für-Rares"-Moderators. Auf seinem eigenen Instagram-Profil hat der 61-Jährige die Typveränderung noch nicht öffentlich gemacht. Doch die Zuschauer der TV-Show werden sicher bald Klarheit haben. Der Grund: Die Fotos Rezepa-Zabel sind offenbar während der Dreharbeiten für "Bares für Rares" entstanden. Davon zeugen der Hintergrund und das angesteckte Mikrofon.

"Bares für Rares" im TV: Horst Lichter bald mit Vollbart zu sehen? Die Sendetermine im ZDF

In einer der kommenden neuen Folgen wird der Moderator dann womöglich seinen neuen Look öffentlich zeigen. Die neuen Folgen von "Bares für Rares" zeigt das ZDF immer werktags ab 15:05 Uhr. Auf ZDFneo und ServusTV werden alte Folgen regelmäßig wiederholt. Fest steht aber: Horst Lichter wird für die Zuschauer immer ein wichtiger Bestandteil der Sendung sein. Für Lichter ist "Bares für Rares" wie ein guter Krimi – das hatte der Moderator einst in einem Interview verraten.

Ob Horst Lichter in einer der kommenden Folgen von "Bares für Rares" mehr zu seinem neuen Look sagen wird, bleibt abzuwarten.

Foto: Screenshot: Instagram/Dr. Heide Rezepa-Zabel

Doch trotz Spitzenquoten und zufriedene Zuschauer – manche Verkäufe in "Bares für Rares" machen Horst Lichter auch traurig. Hin und wieder mache ihn der Verkauf traurig – und manchmal frage er auch die Verkäufer nach ihren Beweggründen.

Horst Lichter und "Bares für Rares" – ZDF-Show und Moderator gehören für viele Zuschauer einfach zusammen. Daran wird sicher auch ein wenig mehr Bart im Gesicht nichts ändern. Und wer weiß – vielleicht wird Lichter in einer der nächsten Folgen seine Beweggründe verraten.