Dschungelcamp 2023: Kandidaten für IBES - Wer ist dabei?

Das Dschungelcamp geht 2023 in eine neue Runde. Schon jetzt wird über die ersten Kandidaten gemunkelt – und einer steht bereits fest.

Lucas Cordalis wird 2023 in den australischen Dschungel ziehen.

Berlin. Zwar dauert es noch etwa fünf Monate, bis wieder mehr oder weniger prominente Kandidatinnen und Kandidaten ins Dschungelcamp ziehen, doch bereits jetzt brodelt die Gerüchteküche. Die "Bild"-Zeitung will laut eigenen Angaben die ersten drei Teilnehmer für die 16. Ausgabe von "Ich bin ein Star - Hol mich hier raus!" in Erfahrung gebracht haben.

So soll Ex-Bachelor Andrej Mangold ganz oben auf der RTL-Liste stehen. Er nahm 2019 an der Kuppelshow teil und war seitdem Gast in diversen Reality-Formaten wie etwa "Sommerhaus der Stars" und "Kampf der Realitystars".

Mit 2,2 Millionen Followern auf Instagram und 3,8 Millionen auf TikTok dürfte der andere potenzielle Kandidat eher jüngeren Zuschauerinnen und Zuschauern ein Begriff sein: YouTube-Star und Influencer Twenty4tim, der mit bürgerlichem Namen Tim Kampmann heißt, könnte laut "Bild" im australischen Dschungel um die Krone kämpfen.

Dschungelcamp 2023: Dieser Kandidat steht bereits fest

Ein neuer Kandidat steht bereits fest. Lucas Cordalis wollte bereits 2022 teilnehmen, fiel jedoch wegen einer Covid-Erkrankung aus. Dafür tritt er 2023 an – und zwar in große Fußstapfen. Sein verstorbener Vater Costa Cordalis war im Jahr 2004 der erste deutsche Dschungelkönig.

Eins steht jedoch fest: Einen neuen Moderatoren wird es definitiv geben. Künftig wird Jan Köppen an der Seite von Sonja Zietlow live aus dem australischen Dschungel berichten. Ihr langjähriger Co-Moderator Daniel Hartwig hatte nach IBES 2022 verkündet, sich mehr auf seine Familie konzentrieren zu wollen. (lhel)

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.

