"The Voice": Dieser Kandidat rührte zu Tränen - "Da muss ich weinen"

Tränen-Auftritt bei "The Voice": In der Auftaktfolge rührten Kandidat Julian Pförtner, sein Großvater und Peter Maffay die Zuschauer.

Peter Maffay ist Vieles: Musiker, Produzent, Komponist, Botschafter, Gitarrist. Und seit 2022 auch Juror in der Jury von The Voice of Germany.

Berlin. Am Donnerstag war es so weit: Die Auftaktfolge der 12. "The Voice of Germany"-Staffel flimmerte über Deutschlands Bildschirme. Dabei erregten drei Männer besonders viel Aufmerksamkeit: Jury-Neuzugang Peter Maffay, Kandidat Julian Pförtner und dessen Großvater.

Der 22-jährige Kandidat gab den Song "Shivers" von Ed Sheeran zum Besten – und konnte damit alle vier Coaches überzeugen. "Ich habe in 50 Jahren Musik viele interessante Begegnungen gehabt. Du bist die Neueste, die mich wirklich fasziniert. Komm in mein Team", sagte der beeindruckte Maffay.

TVOG-Kandidat Julian Pförtner.

Foto: ProSieben/SAT.1 / Richard Hübner

Zum Auftakt der zwölften "The Voice"-Staffel überlegte Pförtner nicht lange und ging auf eine ganz besondere Art auf das Angebot ein. Er stimmte Maffays Song "Nessaja" an, bevor dieser daraufhin auf die Bühne eilte, um das Lied gemeinsam mit dem "The Voice"-Teilnehmer zu singen. Bereits hier kullerten bei einigen Zuschauern Tränen. Es sollte allerdings noch emotionaler werden.

Mark Forster sitzt seit 2017 in der Jury von "The Voice of Germany". Davor nahm er bereits in anderen "The Voice"-Formaten Platz. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Stefanie Kloß saß bereits fünfmal auf dem Jury-Stuhl der "The Voice"-Formate und ist dieses Jahr wieder dabei. Foto: Andre Kowalski/ProSieben/SAT.1/dpa

Rea Garvey war bereits in der ersten "The Voice"-Staffel dabei und kehrt seither regelmäßig zur Show zurück. Foto: Andre Kowalski/ProSieben/SAT.1/dpa

Rocklegende Peter Maffay ist in der kommenden Staffel von "The Voice of Germany" erstmals als Coach dabei. Foto: Christoph Soeder/dpa



"The Voice": Tränen-Auftritt mit Peter Maffay

Im Anschluss leistete auch Pförtners Großvater den beiden auf der Bühne Gesellschaft. Das Besondere daran: Er selbst ist Maffay-Fan. Pförtner und sein Opa sangen früher regelmäßig "Nessaja" zusammen. Als schließlich alle drei Männer gemeinsam performten, berührte es auch Jurorin Stefanie Kloß: "Da muss ich weinen."

Noch vor dem Auftritt hatte auch Pförtners Großvater ein paar Tränen vergossen, während er hinter der Bühne mitfieberte. "Ich glaube, mein Opa ist aufgeregter als ich", sagte Pförtner zuvor. Lesen Sie ebenfalls: "The Voice of Germany": Das ist aus den Gewinnern geworden (day)

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.