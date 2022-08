"The Voice of Germany": Das machen bisherige Gewinner heute

Am 18. August 2022 startet die zwölfte Staffel von "The Voice of Germany". Was machen die bisherigen elf Gewinner? Ein Überblick.

Berlin. Am Donnerstag beginnt die 12. Staffel von "The Voice of Germany". Auch in diesem Jahr haben zahlreiche Talente die Chance, in Begleitung einer der vier Mentoren als Siegerin oder Sieger hervorzugehen.

In diesem Jahr bilden Mark Forster, Stefanie Kloß, Rea Garvey und Peter Maffay die Jury. Da stellt sich die Frage: Was machen die letzten elf Gewinner der Show eigentlich heute? Ein Überblick.

Mark Forster sitzt seit 2017 in der Jury von "The Voice of Germany". Davor nahm er bereits in anderen "The Voice"-Formaten Platz. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Stefanie Kloß saß bereits fünfmal auf dem Jury-Stuhl der "The Voice"-Formate und ist dieses Jahr wieder dabei. Foto: Andre Kowalski/ProSieben/SAT.1/dpa

Rea Garvey war bereits in der ersten "The Voice"-Staffel dabei und kehrt seither regelmäßig zur Show zurück. Foto: Andre Kowalski/ProSieben/SAT.1/dpa

Rocklegende Peter Maffay ist in der kommenden Staffel von "The Voice of Germany" erstmals als Coach dabei. Foto: Christoph Soeder/dpa



Sieger von "The Voice"-Staffel 1: Siegerin Ivy Quainoo

Ivy Quainoo konnte sich 2012 als allererstes Talent den Titel "The Voice of Germany" sichern. Sie triumphierte damals mit ihrem Song "Do You Like What You See". Heute ist die gebürtige Berlinerin nicht nur als Musikerin, sondern auch als Schauspielerin tätig. So ist Quainoo zum Beispiel als Eliza im Musical "Hamilton" zu sehen. Zuvor spielte die heute 29-Jährige unter anderem im Musical "Harry Potter und das verwunschene Kind" mit.

Ivy Quainoo ging mit ihrem Song „Do You Like What You See“ als allerste Siegerin hervor.

Foto: IMAGO / Future Image

Staffel 2 von "The Voice": Nick Howard

Nick Howard, der mit seinem Song "Unbreakable" Staffel 2 für sich entschieden hat, ist bis heute als Sänger unterwegs. Der Songwriter ist nicht nur international bekannt, sondern wird auch noch in Deutschland gefeiert. Im Mai 2022 tourte der nun 40-Jährige noch in München, Berlin, Köln, Frankfurt und Hamburg.

Dieses Mal sang sich Teilnehmer Nick Howard mit seinem Titel „Unbreakable“ an die Spitze.

Foto: IMAGO / STAR-MEDIA

Sieger von Staffel 3: Andreas Kümmert

Auch die dritte "The Voice"-Siegerstimme Deutschlands ist der Musik treu geblieben. Andreas Kümmert bringt noch immer neue Songs raus und steht nach wie vor auf der Bühne. Gewonnen hatte er 2013 mit seinem eigenen Song "Simple Man". Seither hat er acht Studioalben veröffentlicht.

2015 sollte Kümmert eigentlich beim Eurovision Song Contest teilnehmen und Deutschland repräsentieren. In letzter Sekunde lehnte er allerdings ab. Daraufhin gab der heute 36-Jährige bekannt, dass er an "Angststörung und Depressionen leide" und "in therapeutischer Behandlung" sei.

Gewinner der 4. Staffel von "The Voice": Charley Ann Schmutzler

Charley Ann Schmutzler sang sich ein Jahr später mit dem Titel "Blue Heart" an die Spitze. Heute hat die 29-Jährige ihre Fühler vor allem in Richtung Schauspielerei ausgestreckt: So wirkte Schmutzler unter anderem in "SOKO Stuttgart" und "In aller Freundschaft" mit.

Charley Ann Schmutzler ergatterte danach mit ihrem Lied „Blue Heart“ den „The Voice“-Titel.

Foto: IMAGO / Tinkeres

Staffel 5: Jamie-Lee Kriewitz

Jamie-Lee Kriewitz hat als Interpretin von "Ghost" das Finale der 5. Staffel für sich entschieden. Die 24-Jährige produziert bis heute Musik. 2016 vertrat sie Deutschland sogar beim ESC, landete mit elf Punkten allerdings auf dem letzten Platz.

Jamie-Lee Kriewitz konnte in Staffel 5 als Interpretin von „Ghost“ das Finale für sich entscheiden.

Foto: IMAGO / Future Image

"The Voice"-Sieger der 6. Staffel: Tay Schmedtmann

Sänger Tay Schmedtmann gewann 2016 den "The Voice"-Titel, und zwar mit dem Song "Lauf, Baby, Lauf". Der 25-Jährige veröffentlichte 2019 weitere Hits. Bis heute steht er regelmäßig auf der Bühne, wenn er sich auch über die Jahre etwas zurückgezogen hat.

Sänger Tay Schmedtmann, der „Lauf, Baby, Lauf“ zum Besten gab, belegte im Jahr darauf den ersten Platz.

Foto: IMAGO / Eibner

Staffel 7: Natia Todua

Natia Todua gewann die Castingshow 2017 mit über 50 Prozent der Stimmen. Todua singt bis heute, steht regelmäßig auf der Bühne und gab ihr Wissen in Sachen Musik auch schon weiter: 2019 und 2020 saß die nun 26-Jährige in der Jury von "Georgian Idol", dem georgischen Pendant zu "Deutschland sucht den Superstar".

Kandidatin Natia Todua gewann die siebte Staffel der Talentshow.

Foto: IMAGO / Future Image

Staffel 8: Samuel Rösch

Samuel Rösch hat sich 2018 an die Spitze gesungen. Der jetzt 27-Jährige brach nach seinem Sieg sein Masterstudium ab und ist seither Vollzeit als Musiker tätig. Nach seiner "The Voice"-Era veröffentlichte er mit der Single "Geschichten" im April 2021 sein gleichnamiges Debütalbum.

Samuel Rösch gewann 2018 den Titel "Voice of Germany".

Foto: IMAGO / POP-EYE

"The Voice"-Staffel 9: Claudia Emmanuela Santoso

Nach Rösch schaffte es Claudia Emmanuela Santoso in Staffel 9 auf Platz eins. Die heute 21-Jährige hat mit stolzen 189.000 Instagram-Followern noch immer eine große Fanbase und performt regelmäßig auf großen Bühnen.

Claudia Emmanuela Santoso schaffte es in Staffel 9 auf Platz eins.

Foto: IMAGO / Agentur 54 Grad

Staffel 10: Paula Dalla Corte

Paula Dalla Corte war die Siegerin der 10. "The Voice of Germany"-Staffel. Mit gerade einmal 19 Jahren ersang sie sich den ersten Platz. Nach dem Triumph schloss sie allerdings erst einmal die Schule ab. Zwei Jahre später überraschte sie ihre Fans plötzlich mit einem Instagram-Foto aus einer Gesangskabine. Ob das vor rund neun Wochen veröffentlichte Foto eine Andeutung für ihre Rückkehr ins Showbiz ist, bleibt abzuwarten.

Paula Dalla Corte war die Siegerin der 10. "The Voice of Germany"-Staffel.

Foto: Claudius Pflug/ProSiebenSAT.1/dpa

Staffel 11: Sebastian Krenz

Sebastian Krenz ist der bisher letzte Sieger von "The Voice of Germany". Der 30-Jährige gewann vergangene Staffel mit der Single "What They Call Life". Seine jüngste Single heißt "Older". (day)

Sebastian Krenz gewann die letzte Staffel "The Voice of Germany".

Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

