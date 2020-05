GNTM: Wo kann ich das Finale im Livestream sehen?

Das Finale von „Germany’s next Topmodel“ wird wegen der Corona-Krise in diesem Jahr anders ablaufen. Alles wichtigen Infos zur Show.

Castingshow „Germany’s next Topmodel“ 2020 – So läuft das Finale ab

Berlin. Heidi Klum hat es oft genug gesagt: „Nur Eine kann Germany’s next Topmodel werden“. Am Donnerstag entscheidet sich diese Frage zum 15. Mal. Aus vier Finalistinnen wird die Gewinnerin gekürt, die neben einer Prämie von 100.000 Euro ein Cover auf der deutschen „Harper’s Bazaar“ und einen Vertrag mit der Agentur ONEeins fab ergattert.

Trotz Corona-Krise wird das Finale wie immer live aufgezeichnet – wenn auch diesmal ein wenig anders als sonst. Wir erklären, wie die Sendung abläuft, welche Kult-Kandidatinnen zu Gast sind und wo man das Finale live verfolgen kann.

Wann und wo findet das Finale von Germany’s Next Topmodel statt?

Das GNTM-Finale findet am Donnerstag, 21. Mai, statt. Die Show startet um 20.15 Uhr, sie wird live aus einem Studio in Berlin gesendet. Anders als sonst findet das Finale nicht in einer großen Arena statt, sondern wird in einem Fernsehstudio produziert – Schuld ist die Corona-Krise.

Wo kann ich das GNTM-Finale im Livestream anschauen?

Die Sendung wird wie immer live im Fernsehen auf ProSieben übertragen. Wer keinen Fernseher hat, muss nicht auf das Finale verzichten – auf Joyn.de kann man die Show kostenlos im Livestream verfolgen.

Welche Models kämpfen um den Titel?

Insgesamt sind vier angehende Models im Finale um den Titel „Germany’s next Topmodel“ – Maureen (20), Jacky (21), Sarah (20) und Lijana (23). Laut Online-Voting der Zuschauer auf ProSieben.de liegt die 20-jährige Studentin Maureen vorn. Die Wienerin hatte im Verlauf der Sendung zwei der begehrten Jobs ergattert.

Auf dem 2. Platz der Zuschauerlieblinge ist Zahnarzthelferin Sarah, gefolgt von der tiermedizinischen Fachangestellten Jacky und Studentin Lijana. Trotz der Sympathien der Zuschauer kann sich keins der „Mädchen“ in Sicherheit wiegen – am Ende entscheiden schließlich Heidi Klum und die Jury, wer „Germany’s next Topmodel“ 2020 wird.

Wie läuft die Show während der Corona-Krise ab?

Eine der wichtigsten Personen der Show kann nicht beim Finale dabei sein – Modelmama Heidi Klum wird lediglich über eine Live-Schalte dabei sein. Aufgrund der Reisebeschränkungen durch die Coronavirus-Pandemie muss Klum in ihrer Wahlheimat Los Angeles bleiben.

Natürlich müssen die Models das Finale aber nicht alleine bestreiten – vor Ort dabei sind Juror Thomas Hayo, Starfotograf Christian Anwander, Tänzerin Nikeata Thompson und Designer Philipp Plein. Außerdem werden ein paar alte Gesichter aus vorherigen Staffeln zu sehen sein – unter anderem die Kult-Heulsuse Gisele Oppermann und Profi-Nackedei Micaela Schäfer.

2006 startete „Germany’s next Topmodel“ (GNTM) in die erste Runde. Damals war auch Micaela Schäfer mit dabei. Sie erlangte Aufmerksamkeit, weil sie bereits vor ihrer Teilnahme an der Model-Casting-Show Aktaufnahmen von sich machen ließ. Heute ist sie als Nacktmodel auf den roten Teppichen unterwegs, genau wie als DJane auf Mallorca. Foto: Jens Kalaene / dpa

Ebenfalls in der ersten Staffel von GNTM dabei: Yvonne Schröder. Sie schaffte es damals auf den zweiten Platz hinter Siegerin Lena Gercke. Heute ist sie Mutter von zwei Kindern und mit dem Fußballer Tim Kister verheiratet. Ihr Fokus liegt neben der Familie mittlerweile auch auf der Schauspielerei. In der ARD-Serie „Verbotene Liebe“ hatte sie 2013 eine Gastrollen übernommen. Foto: imago stock&people / imago/STAR-MEDIA

2007 verpasste Fiona Erdmann in der zweiten Staffel von „Germany’s next Topmodel“ nur knapp das Finale. Sie landete auf dem vierten Platz. Mit ihrer frechen und sehr direkten Art blieb sie auch nach der Sendung noch im Gespräch. Sie modelte nicht nur, sondern spielte auch in verschiedenen TV-Produktionen mit. Von 2010 bis 2011 war sie in der Sat.1-Telenovela „Anne und die Liebe“ zu sehen. Aber vor allem ihr Einzug in den australischen Dschungel bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ im Jahr 2013 sorgten für Aufsehen. Damals erreichte sie – genau wie bei GNTM – den vierten Platz. Noch im gleichen Jahr folgte das Reality-Format „Wild Girls – Auf High Heels durch Afrika“. Heute ist Fiona Erdmann außerdem Designerin und hat einen eigenen Online-Shop „MiLumée“. Foto: imago stock&people / imago/Future Image

Ebenfalls Kandidatin in Staffel Zwei war Hana Nitsche. Sie wurde Dritte und startete anschließend als Model durch. Vor allem Unterwäsche-Kampagnen konnte sie sich sichern. Foto: © Fred Prouser / Reuters / REUTERS

Selbst in den USA ist Nitsche gefragt. Von Dezember 2012 bis Februar 2013 war sie mit dem us-amerikanischen Unternehmer Russell Simmons liiert. Foto: © Fred Prouser / Reuters / REUTERS



In der dritten Staffel von GNTM im Jahr 2008 versuchte Gina-Lisa Lohfink ihr Glück. Damals sah die Blondine noch komplett anders aus als heute. Mittlerweile hat sie einige Schönheits-OPs über sich ergehen lassen und mit Liebesbeziehungen für Aufsehen gesorgt. Mit dem Dschungelcamper David Ortega war sie liiert, genau wie mit Sänger Marc Terenzi. Foto: imago stock&people / imago/Revierfoto

Sarah Knappik trat ebenfalls in der dritten Staffel bei der Model-Show an. In Gina-Lisa Lohfink fand sie eine gute Freundin. Mit Aussagen wie „Zack, die Bohne!“, erlangten beide Kultstatus. Jedoch zerbrach die Freundschaft kurz nach der Show. Sarah Knappik zog außerdem 2011 ins Dschungelcamp und sorgte für Kontroversen. Letztendlich verließ sie das Camp nach elf Tagen freiwillig. Eins ist ihr aus der Zeit allerdings geblieben: der Spitzname Sarah Dingens, den ihr Sonja Zietlow verlieh. Foto: Matthias Nareyek / Getty Images

Wanda Badwal war ebenfalls in der dritten Staffel dabei. Sie ist noch heute ein gut gebuchtes Model – vor allem für Werbespots. Foto: imago stock&people / imago/APress

Larissa Marolt nahm 2009 in der vierten Staffel von GNTM teil. Zuvor gewann sie bei „Austria’s next Topmodel“ und sicherte sich damit ein Ticket für die deutsche Version der Model-Show. Den Zuschauern blieb sie mit ihrer direkten und manchmal leicht zickigen Art in Erinnerung. Diese stellte sie auch 2014 beim Dschungelcamp unter Beweis. Marolt musste zu zahlreichen Dschungelprüfungen antreten und landete letztendlich auf dem zweiten Platz. Anschließend durfte sie in der RTL-Show „Let’s Dance“ das Tanzbein schwingen. Mittlerweile ist sie auch als Schauspielerin aktiv. Foto: Peter Michael Dills / Getty Images for Rebekka Ruetz

Marie Nasemann war ebenfalls in der vierten Staffel dabei. Sie wurde Dritte und startete anschließend sogar eine kleine Musikkarriere – allerdings nicht sonderlich erfolgreich. Das Trio „RIO Girls“ bei dem auch die Models Bonnie Strange und Jackie Hide dabei waren, löste sich sehr schnell wieder auf. Foto: Clemens Bilan / Getty Images for Dimitri



In der fünften Staffel tat sich kaum eine Kandidatin nach dem Finale noch besonders hervor. Miriam Höller machte jedoch von sich Reden – vor allem als Stuntfrau. Diesen Job hatte sie auch schon vor ihrer Teilnahme an GNTM inne. Es folgten außerdem Moderatoren-Jobs für Sport- und Motor-Magazine im TV. Foto: imago stock&people / imago/Viennareport

Model Rebecca Mir war 2010 bei GNTM dabei. Sie wurde Zweite und eroberte danach die roten Teppiche. Zwar wird sie auch als Model vor allem in Deutschland gebucht, aber gefragter ist sie als TV-Gesicht. Sie moderiert die ProSieben-Sendung „taff“ und tanzte außerdem bei „Let’s Dance“. Foto: Andreas Rentz / (Credit too long, see caption)

Bei der RTL-Tanzshow lernte Rebecca Mir den Profi-Tänzer Massimo Sinato kennen und lieben. Heute sind die beiden sogar verheiratet. Foto: John Phillips / Getty Images for IMG

In der siebten Staffel sorgte vor allem GNTM-Kandidatin Sara Kulka für Wirbel. Auslöser war ihre Vergangenheit als Stripperin. Das freche Model bekam nach GNTM weitere Jobs im Fernsehen. 2013 stöckelte sie bei den „Wild Girls“ auf High Heels durch die Wüste. Ein Jahr später ging es dann ins Dschungelcamp. Im Vorfeld der RTL-Show zog sie sich außerdem für den Playboy aus. Foto: imago stock&people / imago/Future Image

In der neunten Staffel von GNTM zickte sich Nathalie Volk in den Mittelpunkt. Danach wurde es jedoch ruhig um sie – bis zu ihrem Einzug ins RTL-Dschungelcamp. Aber auch dort bekam man von dem Model nicht viel mehr als ein makelloses Gesicht und Langeweile zu sehen. Nach ihrem Auszug änderte sich das allerdings. Aktuell ist sie aufgrund ihrer Beziehung zum fast 20 Jahre älteren Unternehmer Frank Otto in aller Munde. Foto: Getty Images



Eigentlich nicht im Gedächtnis geblieben, aber dafür als Model sehr gefragt: Anuthida Ploypetch aus der zehnten Staffel. 2015 wurde sie Zweite und lief 2016 auf der Mercedes-Benz Fashion Week Berlin für zahlreiche namhafte Designer über den Catwalk. Foto: Joern Pollex / Getty Images for IMG



Zur Eröffnung der Show treten die Finalistinnen gemeinsam mit dem Ensemble des Friedrichstadt-Palastes Berlin auf. Im Laufe der Sendung müssen die Models einige „Challenges“ bestehen und sich gegen ihre Konkurrentinnen durchsetzen. Ihren finalen „Walk“ dürfen sie selbst inszenieren.

Was ist der Best Personality Award?

Obwohl den Titel „Germany’s next Topmodel“ nur einer Kandidatin pro Staffel verliehen wird, gibt es noch einen weiteren Preis – den sogenannten Best Personality Award. Ausgezeichnet wird die Kandidatin mit der „besten“ Persönlichkeit.

Die Gewinnerin des Personality Awards können die Zuschauer selbst bestimmen – noch bis zum Finale können sie auf der GNTM-Homepage für ihre Favoritin abstimmen. Moderatorin Rebecca Mir, selbst ehemalige GNTM-Kandidatin, wird den Preis im Finale verleihen,

Nominiert sind folgende Kandidatinnen:

Anastasia

Tamara

Larissa

Maribel

Julia F.

Lucy

Sarah S.

Pinar

Marie

Cassandra

Vivian

Nadine

Julia P.

Bianca

Johanna

Mareike

Auch wenn es mit dem Sieg bei „Germany’s next Topmodel“ nicht klappt – die Models haben glücklicherweise einen Plan B, wie sie im Interview verraten.Die vier GNTM-Finalistinnen setzen sich in der 15. Staffel gegen 24 weitere Konkurrentinnen durch. Die aktuelle GNTM-Staffel startete am 30. Januar.

(lhel)