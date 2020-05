"Let's Dance": Massimo Sinató und Lili Paul-Roncalli haben Unfall

Wer saß bereits in der Jury und welche Paare waren die Gewinner: Fünf fakten über die RTL-Show "Let's Dance".

Berlin. Auch bei Profi-Tänzern wie Massimo Sinató läuft nicht immer alles glatt: Der 39-jährige „Let’s Dance“-Teilnehmer und Ehemann von Model und Moderatorin Rebecca Mir (28) hatte am Donnerstag einen Unfall bei den Proben für die RTL-Show. Ein Video des Vorfalls zeigte der Sender am Donnerstag in einem Video.

Demnach sind Sinató und seine Tanzpartnerin Lili Paul-Roncalli bei der Einzeltanzprobe im Studio mit den Köpfen zusammengeprallt. Sie hatten eine Figur für die Viertelfinal-Show am Freitag geübt.

„Ich habe dem Massimo eine Kopfnuss verpasst“, sagt Paul-Roncalli in dem Video. Ihr Kopf habe im ersten Moment wehgetan, so die „Let’s Dance“-Kandidatin: „Aber es war nicht ganz so schlimm wie bei ihm.“

Schon mit der 13. Staffel läuft „Let’s Dance“ 2020 bei RTL: Lili Paul-Roncalli, Tochter von Zirkus-Direktor Bernhard Paul, mit ihrem Tanzpartner Massimo Sinato. Die Akrobatin gilt als eine der Favoritinnen. Foto: Joshua Sammer / Getty Images

Moderator Daniel Hartwich (r.) führt durch die Sendung. Die Jury bewertet die Tänzer: Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi (v.l.). Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

„Alles was zählt“-Darsteller Tijan Njieund und seine Tanzpartnerin Kathrin Menzinger gelten ebenfalls als Favoriten. Foto: Joshua Sammer / Getty Images

Auch Ex-„DSDS“-Kandidat Luca Hänni konnte mit Tanzpartnerin Christina Luft die Jury immer wieder von sich überzeugen. Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius

Laura Müller mit Tanzpartner Christian Polanc. Ihr Verlobter, Schlagerstar Michael Wendler, schaut im Publikum zu. Foto: Joshua Sammer / Getty Images



Ilka Bessin und ihr Tanzpartner Erich Klann. Die Entscheidung, bei der Show anzutreten, war für die Komikerin nicht einfach: „Wenn man sich als dicke Frau vor Millionen von Zuschauern freiwillig auf das Tanzparkett stellt und sich dann auch noch von der Jury und dem Fernsehzuschauer bewerten lässt, ist das schon nicht so einfach“, erklärte Bessin. Foto: Joshua Sammer / Getty Images

Musste bereits gehen: Nach der dritten Sendung war Schluss für Ex-Fußballprofi Ailton (mit Tanzpartnerin Isabel Edvardsson). Foto: Stefan Gregorowius / TVNOW /Stefan Gregorowius

John Kelly mit Tanzpartnerin Regina Luca. Der Popsänger wollte in die Fußstapfen von seiner Schwester Maite treten, die 2011 die Tanzshow gewann. Nach der dritten Sendung musste er jedoch wegen eines Krankheitsfalls in der Familie aussteigen. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

Die einst erfolgreichste deutsche Rapperin Sabrina Setlur (46) musste nach der zweiten Sendung wieder nach Hause. Foto: Nicole Kubelka / imago images / Future Image

Kletterprofi Moritz Hans und Profitänzerin Renata Lusin können sich freuen: Sie sind noch im Rennen. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa



Nach der sechsten Show war Schluss: Moderatorin Ulrike von der Groeben und Profitänzer Valentin Lusin. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

Für sie war es schnell vorbei: Steffi Jones mit Tanzpartner Robert Beitsch. Die frühere Fußballnationalspielerin und Bundestrainerin Steffi Jones musste nach der ersten Show aussteigen. Foto: Joshua Sammer / Getty Images

Für Moderator Sükrü Pehlivan kam das Aus nach der fünften Sendung. Foto: imago stock&people via www.imago-images.de / imago images/STAR-MEDIA

Loiza Lamers und Profitänzer Andrzej Cibis: Das transsexuelle Model Loiza Lamers gewann 2015 die achte Staffel von „Holland's Next Top Model“. Bei „Let’s Dance“ reichte es nicht so weit – das Aus kam in der siebten Folge. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

Nach der achten Sendung hatte es sich für Comedian und Schauspieler Martin Klempnow ausgetanzt. Foto: Stefan Gregorowius / TVNOW



„Let’s Dance“: Massimo Sinató muss die Probe abbrechen

Sinató musste das Training nach dem Zusammenstoß beenden. Allerdings soll es sich dabei nur um eine Vorsichtsmaßnahme gehandelt haben. Einem Arzt zufolge habe der Tänzer eine Prellung davongetragen, eine Gehirnerschütterung habe er sich aber nicht zugezogen.

Am Freitagabend werde er höchstwahrscheinlich ganz normal an der „Let’s Dance“-Show teilnehmen, so RTL.

„Let’s Dance“ – Alle Infos zur laufenden Staffel

Am 21. Februar startete die neue Staffel „Lets Dance“. Lesen Sie hier alle Infos zur 13. Staffel der RTL-Show. Eine der Kandidatinnen war Laura Müller. In der ersten Folge brachte die 19-Jährige ihren prominenten Freund, den Schlager-Sänger Michael Wendler, mit. Für den Sieg hat es trotzdem nicht gereicht: Im Mai flog Laura-Müller, mittlerweile Wendler-Verlobte, bei „Let’s Dance“ raus.

(reba)