NDR Talkshow heute live: Was die Jubiläumssendung verspricht

Hamburg. 40 ist kein Alter für eine große Dame der deutschen Fernsehunterhaltung. Und die NDR Talkshow aus Hamburg hat sich heute zu ihrem kleinen Jubiläum, das am Freitagabend live mit 20 Gästen über zweieinhalb Stunden gefeiert wird, sogar ein bisschen aufgehübscht. Dabei lebt sie ja nicht nur von den aktuellen Moderatoren Barbara Schöneberger (45) und Hubertus Meyer-Burckhardt (63) und den Gästen.

Die NDR Talkshow lebt als eines der letzten Fernseh-Lagerfeuer der TV-Zuschauer von der warmen Temperatur der Gespräche, von überraschenden Bekenntnissen – und kleinen Zwischenfällen und Skandalen. Und die Livesendung lebt weiter in der NDR Mediathek.

So ist in die Geschichte der Sendung ein Auftritt der inzwischen verstorbenen Schriftstellerin Karin Struck aus dem Jahr 1992 eingegangen. Sie diskutierte auch mit der damaligen Familienministerin Angela Merkel über Abtreibung und riss sich wütend ihr Mikrofon vom Körper und warf es ins Publikum, ein Glas Rotwein hinterher. Dieser Abgang war legendär.

NDR Talkshow auch in der ARD beliebt

Ebenso erinnerungswürdig: Regisseur Klaus KInski, der Alida Gundlach sagte, sie habe einen bemerkenswerten Po, einen "so tollen".

An diesem Freitag werden ab 22 Uhr ehemalige Moderatoren wie Dagmar Berghoff (ehemalige Tagesschau-Sprecherin) und Carlo von Tiedemann das Wort ergreifen, dazu gesellen Alice und Ellen Kessler und Katharina Thalbach. Die Ehrlich Brothers werden zaubern, Atze Schröder und Konrad Stöckel ihre Witzchen erzählen. Atze Schröder bekannte einst, er fahre ausgesprochen gerne Porsche. Auf die Frage, ob es das Modell Panamera sei, antwortete der Ruhrgebiets-Comedian: "Ich habe doch keinen Busführerschein." Er bevorzuge den Porsche 911.

Im Video: Skandal um Karin Struck

Der NDR kündigt die Jubiläumssendung so an: "Fest verankert und in der Blüte des Lebens – ein Résumé zum 40 ... 40 Jahre, in denen am runden Tisch einiges mitgemacht, durchgemacht und am Ende weggelacht wurde – es ist die Erfolgsgeschichte des guten Gesprächs, die bis heute Bestand hat."

"Ein gutes Gespräch ist nicht planbar"

Seit die NDR Talkshow auch in der ARD gezeigt werde, habe ihre Popularität noch zugenommen. Schon bei der ersten Sendung im Ersten habe der Marktanteil 11,6 Prozent betragen.

Fragt sich, wie hoch die Einschaltquoten wären, wenn man nur ein "Best of" zeigen würde; eines mit dem Nasenbiss von Sängerin und Schauspielerin Eartha Kitt bei Rudi Carrell, dem Lachen von Barbara Schöneberger oder den Wortbeiträgen der heutigen Bundeskanzlerin Angela Merkel aus der Skandalsendung 1992. In der Deutschen Presse-Agentur wird Barbara Schöneberger mit dieser Aussage zitiert: „Ein gutes Gespräch ist meiner Meinung nach nicht planbar und hat auch nichts mit besonders guter und gründlicher Vorbereitung zu tun.“