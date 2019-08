TV-Doku über das Leben von Werner-Erfinder Rötger Feldmann

Die Dokumentation gewährt exklusive Einblicke in das Leben von Rötger Feldmann und seiner Ehefrau Petra.

Foto: TV Now

Werner-Erfinder Rötger Feldmann – zu sehen in der Doku "Werner-Mania – Willkommen bei den Feldmanns" bei Nitro.

Hamburg. Aufgemotzte Autos, scheppernde Motorräder und literweise Bier – die Werner-Filme aus den 90er-Jahren sind Kult. Doch wie tickt der 69 Jahre alte Werner-Erfinder Rötger Feldmann? Am kommenden Mittwoch, den 21. August, zeigt Nitro um 21.55 Uhr die Dokumentation "Werner-Mania – Willkommen bei den Feldmanns". Darin geht es um das Leben von Brösel und seiner Ehefrau Petra auf einem vollrestaurierten Bauernhof in der schleswig-holsteinischen Provinz.

Außerdem geht die Doku den Fragen nach: Wie viel Werner steckt eigentlich in Schöpfer Brösel steckt? Wie Ehefrau Petra Feldmann für Ordnung in der Familie sorgt. Und was aus dem Oldsmobile aus den Werner-Filmen geworden ist.