Harald Schmidt wurde am 18. August 1957 in Neu-Ulm geboren. Nach dem Abitur und Zivildienst machte er eine Ausbildung zum Schauspieler an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart. Schon als Kind liebte er die Schauspielerei. Seine Auftritte beschränkten sich zu dieser Zeit noch auf Parodien des Pfarrers seiner katholischen Heimatgemeinde. „Der Saal johlte. Ich wusste einfach, ich kann Leute zum Lachen bringen. Die Ironie und das Spotten war bei uns der Familienton.“

Foto: Horst Rudel / imago