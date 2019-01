Viktor Burger adieu: Sascha Hehn verlässt Traumschiff

Hanna Liebhold (Barbara Wussow, M.) zusammen mit Kapitän Viktor Burger (Sascha Hehn, r.) und Dr. Wolf Sander (Nick Wilder, l.) an ihrem neuen Arbeitsplatz auf dem Traumschiff. Hehn hat die Kapitänsmütze abgelegt, den Kahn verlassen.

Sascha Hehn hatte keine Lust mehr: Sein Kapitän Viktor Burger ist am Dienstag zum letzten Mal mit dem „Traumschiff“ in See gestochen.