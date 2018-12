Viva wird an Silvester abgeschaltet

Berlin. „Viva forever“ heißt die letzte Sendung am Silvestermorgen – doch von „für immer“ kann keine Rede sein, höchstens im Herzen. Am Montagnachmittag wird Viva abgeschaltet.

Der wichtigste deutsche Musikkanal, der in den 90er-Jahren Moderatoren wie Stefan Raab und Heike Makatsch zu Stars machte und zuletzt von Studios in Friedrichshain aus sendete, ist dann nach 25 Jahren Fernseh-Geschichte.

Gegründet wurde er am 1. Dezember 1993 von dem Medienmanager Dieter Gorny. Wir sprachen mit dem 65-Jährigen über seine Erinnerungen, über alte und neue Medien.

„Eine spannende Zeit war das“, sagt Gorny und ist sofort wieder Feuer und Flamme, wenn er zurückdenkt an die Anfangszeit von Viva, das im Selbstverständnis als „Jugend- und Musiksender für Pop und Fun“ gestartet war. Was natürlich aufregender klingt als die eigentliche Abkürzung, nämlich Videoverwertungsanstalt.

Eine spannende Zeit sei es gewesen, weil „wir den Kampf gegen den Giganten MTV aufgenommen haben, weil es die goldenen zehn Jahre des Privatrundfunks waren, weil …“.

Er war von Anfang an bei VIVA dabei: Nils Bokelberg moderierte von 1993 bis 1996 beim ersten deutschen Musiksender. Foto: imago stock&people

Heute ist Nils Bokelberg Blogger, Autor und Lehrbeauftragter für Medienethik an der Berliner Hochschule der populären Künste. Im Herbst 2016 erschien sein drittes Buch „Tristesse Renesse“. Foto: imago stock&people / imago/Future Image

Heike Makatsch war die erste VJane bei VIVA. Sie moderierte unter anderem die Sendung „Interaktiv“. Foto: imago stock&people

Seitdem feierte sie Erfolge als Schauspielerin. Ihre Karriere auf der Leinwand startete sie 1996 mit dem Film „Männerpension“ von Detlev Buck. Im selben Jahr lernte sie James-Bond-Darsteller Daniel Craig kennen, mit dem sie bis 2004 liiert war. Foto: Universal Pictures Germany

Und auch als „Tatort“ -Kommissarin Ellen Berlinger war sie schon zu sehen. Makatsch hat zwei Kinder mit dem Musiker Max Schröder und ist derzeit mit dem Schauspieler Trystan Pütter zusammen. Gemeinsam haben sie eine Tochter. Foto: Ziegler Film, / SWR



Klaas Heuer-Umlauf und Gülcan Kamps – damals noch Karahanci – als Viva-Moderations-Duo 2004. Klaas war von 2004 bis 2009 bei dem Musiksender, Gülcan von 2003 bis 2010. Foto: dpa Picture-Alliance / Eventpress Herrmann / picture alliance / Eventpress

An die Seite von Klaas ist mittlerweile Kollege und Ex-MTV-Moderator Joko Winterscheidt getreten. Mit ProSieben-Shows wie „Circus HalliGalli“ und „Joko gegen Klaas – Das Duell um die Welt“ haben sie sich einen Namen gemacht, bis heute moderieren sie gemeinsam Show-Formate. Und auch solo ist Klaas unterwegs. Im März 2018 lief die erste Sendung seiner eigenen Late-Night-Show auf ProSieben. Foto: Chris Emil Janssen / imago/Chris Emil Janßen

Außerdem steht Klaas, der Vater einer Tochter ist, als Sänger seiner Band Gloria auf der Bühne. Diese Aufnahme entstand im Februar 2018. Foto: dpa Picture-Alliance / Eventpress Hoensch / picture alliance / Eventpress Ho

Von den Zeugen Jehovas zum Musiksender: Oliver Pocher startete seine TV-Karriere bei VIVA. 1999 wurde er in einer Fernsehsendung von Hans Meiser entdeckt und für eine einwöchige Gastmoderation der Viva-Show „Interaktiv“ ausgewählt. Pocher überzeugte die Produzenten und blieb beim Sender. 2002 bekam er sogar seine eigene Sendung „Alles Pocher, … oder was?“. 2003 wechselte er zu ProSieben. Foto: teutopress / imago stock&people

Danach startete Pocher durch. Er spielte in der ARD-Serie „Sternenfänger“, bekam eine gemeinsame Show mit Harald Schmidt und trat in diversen Comedy-Shows auf. Immer wieder versucht er sich in anderen TV-Formaten, moderierte etwa fünf Jahre lang „5 gegen Jauch“. Mit Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden hat Oliver Pocher drei Kinder. Derzeit ist er mit Model Amira Aly liiert. Foto: imago stock&people / imago/APress



Kaum ein Moderator blieb so lange bei VIVA wie er: Mola Adebisi moderierte von 1993 bis 2004 für den Sender, unter anderem „Interaktiv“ und diverse Chartsendungen. Sein Spitzname dort: Käpt’n Mola. Foto: imago stock&people

Nach seiner Zeit im Musik-TV machte er einen Bachelor in Betriebswirtschaftslehre, spielte in verschiedenen Fernsehfilmen und gründete eine Produktionsfirma. Doch so richtig erfolgreich war Adebisi, der im niedersächsischen Uelzen geboren wurde, nicht mehr. Foto: Future Image / imago

Nur noch mit Reality-TV-Auftritten fiel Adebisi auf – 2013 beim Promiboxen, 2014 im RTL-Dschungelcamp, 2017 bei der Prosieben Völkerball Meisterschaft. Foto: Future Image / imago

Die roten Haare sind ihr Markenzeichen – damals noch etwas schriller als heute. Enie van de Meiklokjes stand von 1996 bis 2000 für VIVA vor der Kamera. Foto: imago stock&people

Heute ist Doreen Grochowski, wie Enie mit bürgerlichem Namen heißt, immer noch im Fernsehen präsent. Vor allem als Koch- und Backexpertin hat sie sich in den letzten Jahren hervorgetan. Im Juni 2017 wurde sie mit 42 Jahren Mutter von Zwillingen. Foto: imago stock&people / imago/APress



Auch Deutschlands bekanntester Entertainer war einmal bei VIVA. Stefan Raab moderierte von 1993 bis 1998 die Show „Vivasion“ und ein Jahr lang „Ma’ kuck’n“. Foto: imago stock&people / imago/BRIGANI-ART

Danach ging es zu ProSieben. Bis 2015 moderierte er „TV Total“, verabschiedete sich dann weitestgehend aus dem Rampenlicht. Schnell war klar, Raab ist ein Alleskönner. Er ist der Erfinder von Shows wie „Wok-WM“, „Schlag den Raab“, „TV Total Turmspringen“ und dem „Bundesvision Song Contest“. 2018 feierte er sein Comeback – auf der Bühne in Köln, ohne Fernsehkameras. Foto: imago stock&people / imago/teutopress

Und auch musikalisch hat Raab einiges drauf. Er produzierte Songs wie „Maschen-Draht-Zaun“, „Hier kommt die Maus“ oder „Wadde hadde dudde da“ – mit dem er 2000 am „Eurovision Song Contest“ mitmachte. Foto: REUTERS / Peter Mueller / REUTERS

Nova Meierhenrich übernahm 2005 die Lifestylemoderation für Viva und war mit der Sendung „Liebe, Sex und Videos“ auf dem Sender. Foto: imago stock&people

Die heute 43-jährige Meierhenrich moderiert mit Nina Bott und Amiaz Habtu das Vox-Magazin „Prominent“. 2018 erschien ihr Buch „Wenn Liebe nicht reicht“ über das Leben mit ihrem depressiven Vater. Foto: Britta Pedersen / dpa



1998 setzte Tobi Schlegl noch voll auf den Punk-Look. Er moderierte bei VIVA unter anderem „Interaktiv“, später bei ProSieben „Absolut Schlegl“. Foto: imago stock&people

Schlegl wechselte Ende der 2000er zu den Öffentlich-Rechtlichen, wo er etwa das Satiremagazin „extra 3“ und die Kultursendung „aspekte“ moderierte. Auch für den Radiosender 1Live war Schlegl aktiv. Im Sommer 2016 gab er bekannt, dass er zum Notfallsanitäter umschulen wolle, um etwas „gesellschaftlich Relevantes“ zu machen. Gelegentlich ist er weiter in Beiträgen von „extra 3“ zu sehen. Foto: imago stock&people / imago/Hoffmann

Das Enfant terrible: Niels Ruf schockierte von 1998 bis 2001 mit seiner Show „Kamikaze“, die bei VIVA II lief, die Republik. Wegen seiner provokanten Monologe und Ansagen wurde er „Skandal-Moderator“ bezeichnet. Foto: imago stock&people

Nach einem kurzen Abstecher zu RTL II ging es für Ruf zum Spartensender Sat.1 Comedy. Von 2006 bis 2008 flimmerte die „Niels Ruf Show“ über den Bildschirm. Ein Journalist beschrieb die Sendung einmal so: Sexistische Witze sind Dreh- und Angelpunkt der Sendung. Auch nach dem Aus der Show fiel Ruf vor allem wegen geschmackloser Äußerungen in der Öffentlichkeit auf. Foto: imago stock&people / imago/Russel Price

Im März 2016 versucht Niels Ruf dann nochmal sein Glück als Promi-Tänzer bei „Let’s Dance“. Bereits in der zweiten Runde schied er aber schon aus. Heute setzt er bei Twitter fort, was im Fernsehen begann – seine Tweets sind regelmäßig weit entfernt von jedem guten Geschmack. Foto: imago stock&people / imago/APress



Daisy Dee moderierte von 1996 bis 2004 die Sendung „Club Rotation“. Wöchentlich gab es Dance, Elektro und House. Foto: imago stock&people

Daisy Rollocks – so ihr eigentlicher Name – moderierte nach ihrer VIVA-Karriere bei verschiedenen Radiosendern wie Joiz Germany, singt und ist als Schauspielerin zu sehen. Laut Instagram tourt sie mit ihrer Band Technotronic. Foto: Sascha Steinbach / Getty Images

Nadine Krüger führte in den Jahren 1997 bis 1999 unter anderem durch VIVA-Sendungen wie „Interaktiv“. Foto: dpa Picture-Alliance / Erwin Elsner / picture-alliance / dpa

Seit 2009 moderiert die Mutter eines Sohnes durch das ZDF-Vormittagsmagazin „Volle Kanne“. Foto: T-F-Foto / imago

Aleksandra Bechtel gehört zu den VIVA-Gesichtern der ersten Stunde. Sie moderierte unter anderem die Sendungen „Was geht ab“ und „Interaktiv“. Foto: imago stock&people



Im Anschluss an ihre VIVA-Karriere moderierte sie von 1997 bis 1998 gemeinsam mit Kollege Matthias Opdenhövel die Sendung „Bitte lächeln“ auf RTL 2. Foto: teutopress / imago

Danach startete sie als „Big Brother“-Moderatorin durch. Foto: imago stock&people / imago/Horst Galuschka

Aleksandra Bechtel lebt mit ihren zwei Söhnen und dem Ehemann in Köln. Foto: imago stock&people / imago/APress

Matthias Opdenhövel war von 1994 bis 1997 als Moderator und Redakteur bei VIVA dabei. Nach der gemeinsamen Sendung mit Aleksandra Bechtel , folgten ... Foto: teutopress / imago

... weitere erfolgreiche Unterhaltungsformate wie „Hast Du Töne?“ und „Opdenhövels Countdown“. Als Stefan Raabs Allzweck-Eventmoderator war Opdenhövel in „Schlag den Raab“, der „Wok WM“ oder „TV Total Turmspringen“ zu sehen. Foto: imago stock&people



Im Radio und Fernsehen ist er regelmäßig als Sportmoderator unterwegs. Außerdem präsentierte der zweifache Familienvater für den Kölner Privatsender RTL die Show „The Big Bounce“. Foto: Angelika Warmuth / dpa

Minh-Khai Phan-Thi begeisterte bis 1999 das Publikum mit Shows wie „Interaktiv“, „Manhattan World Tour“ und „Minh-Khai & Friends“. Foto: imago stock&people

Danach wechselte sie ins Schauspielfach. Im „Tatort“, „Polizeiruf 110“ und „Notruf Hafenkante“ spielte sie mit. In der ZDF-Serie „Nachtschicht“ war sie an der Seite von Christoph Letkowski, Barbara Auer und Armin Rohde zu sehen. Foto: ZDF/Hannes Hubach / ZDF

Die Engländerin Charlotte Elisabeth Grace Roche war in den 90er Jahren das Aushängeschild von VIVA II, wo sie „Fast Forward“ moderierte. Nach der Zeit beim Musiksender war Charlotte Roche bei Arte, ProSieben, 3Sat oder in der ARD unterwegs. Mit Jan Böhmermann begrüßte sie in der Talkshow „Roche & Böhmermann“ 16 Folgen lang prominente Gäste. Foto: imago stock&people

Vor allem als Schriftstellerin konnte Charlotte Roche große Erfolge feiern. 2008 erschien ihr Roman „Feuchtgebiete“, 2011 folgte „Schoßgebete“, 2015 „Mädchen für alles“. Foto: imago stock&people / imago/STAR-MEDIA



Tyron Ricketts war mit dem Magazin „Word Cup“ für Rap- und Hip-Hop bei VIVA zuständig. Nach der Moderatorenzeit wurde er Schauspieler. 2006 bis 2009 gehörte er als Kriminalkommissar Patrick Diego Grimm zum Ermittlerteam der ZDF-Serie SOKO Leipzig. Foto: imago stock&people

2012 wanderte Ricketts aus. Mittlerweile lebt er als Schauspieler und Sänger in New York. Foto: imago stock&people / imago/Future Image

Markus Kavka fing als Redakteur beim Magazin „Metal Hammer“ an. Als er zu VIVA wechselte, bekam er die Spartensendung „Metalla“, später die Sendung „Wah²“. 2000 ging es dann zum Konkurrenten MTV Germany. Foto: imago stock&people

Neben seiner Show „MTV News“ moderierte Kavka Musik-Events und berichtete von Festivals. Foto: Stefan M Prager / imago

Nach dem Aus von MTV war Kavka auch für Sender wie das ZDF, Kabel eins oder den RBB aktiv. Auf Deluxe Music hat er das Format „Kavka Deluxe“. Er ist nebenbei noch DJ und Buchautor. Foto: imago / BM



Bekannt wurde er mit seiner Frisur. Von 1997 bis 2001 arbeitete Frank Lämmermann für VIVA und bespaßte die Zuschauer mit der Show „Lämmermann Live“. Foto: imago stock&people

Danach wurde es ruhig um den Comedian. 2005 gab es noch eine Show mit ihm bei 9Live, doch „Lämmermanns Keller“ wurde schnell eingestellt. Foto: imago stock&people

Besser lief es da für Sarah Kuttner. Von 2001 bis 2004 moderierte die Berlinerin bei VIVA „Interaktiv“und andere Chartshows, später war sie in der ARD und 3sat zu sehen. Bei ZDFneo bekam sie eigene Shows – „Bambule“ und „Kuttner plus Zwei“. Foto: teutopress / imago

Auch als Autorin ist Kuttner unterwegs. Sie schrieb die Romane „Mängelexemplar“, „Wachstumsschmerz“ und „180° Meer“. 2019 erscheint „Kurt“. Foto: imago stock&people / imago/VIADATA

Noch ein VIVA-Gesicht: Milka Loff Fernandes war von 1999 bis 2004 bei dem Musiksender und in Sendungen wie „Interaktiv“, „Was geht ab?“, „Film ab“ zu sehen. Seit 2017 moderiert Milka die Sendung „Naked Attraction“ bei RTL II. Foto: teutopress / imago stock&people



Milka, die Mutter zweier Töchter ist, lebt mit ihrem Mann inzwischen in Nürnberg. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA Press



Viva als Karrieresprungbrett

Gorny gerät jetzt richtig in Fahrt, so kennt man ihn, immer mit bebendem Einsatz bei der Sache. Also, weiter im Text, weiter mit der Erfolgsgeschichte von Viva und wie sein Erfinder sich diese erklärt: „Es war eine neue Art, Fernsehen zu machen, und auch eine neue Art, Moderatoren karrieretauglich zu präsentieren.“

Dieter Gorny bei einer Preisverleihung in Hamburg im Mai 2015.

Foto: imago stock&people / imago/Future Image

Womit wir bei den Ansagern wären. Gorny: „Die größten Persönlichkeiten waren natürlich Stefan, später einer unserer größten Entertainer, und Heike, die sogar im anspruchsvollen Schauspielfach Fuß fassen konnte.“

Der digitalen Herausforderung nicht gewachsen

Weitere Viva-Gesichter, nicht der Vollständigkeit, sondern der Relevanz als Talentschmiede halber genannt und weil sie für mindestens eine ganze Generation die ersten eigenen Promis wurden, im Schnell­­durchlauf:

Nils Bokelberg, Aleksandra Bechtel, Oliver Pocher, Mola Adebisi, Daniel Hartwig, Gülcan Kamps, Johanna Klum, Milka Fernandes, Matthias Opdenhövel, Janin Reinhardt, Nova Meierhenrich, Palina Rojinski, Jessica Schwarz, Collien Fernandes, Sami Slimani, Minh-Khai Phan-Thi, Klaas Heufer-Umlauf, Sarah Kuttner, Enie van de Meiklokjes, Tobias Schlegl, Markus Kavka, Niels Ruf, Charlotte Roche.

Stefan Raab moderierte bei Viva vor seiner Zeit bei ProSieben.

Foto: STEFAN MENNE / T&T

Warum funktioniert das Konzept nicht mehr, wieso drückt der US-Medienkonzern Viacom nach einem Vierteljahrhundert jetzt den Aus-Knopf für Viva? „Diese Geschichte des Trendfernsehens, des szenetypischen Jugendbewegers, ist in den Neunzigern geschrieben worden“, sagt Gorny.

Diese Art von Bewegtbild sei nicht mehr gefragt, auch MTV sende ja nur noch so vor sich hin. „Es wurde einfach keine vernünftige Antwort auf die digitale Herausforderung gefunden.“

Das Internet kann alles

Dass es online keine adäquate Alternative gibt, sei für die einst immens erfolgreichen Kultmarken MTV und Viva schade, aber: „Alles hat seine Zeit!“ Das Killer-Argument für ein Internet, das eben längst nicht mehr nur Begleitprogramm ist, sondern ein eigenständiges Angebot, liegt laut Gorny in dessen Möglichkeiten:

„Das Netz kann alles. In Echtzeit, interaktiv, wie und wo auch immer – es ist geradezu ein mediales Heilsversprechen für moderne Menschen, im Idealfall sogar sein eigener Sender zu sein.“

Youtube etwa habe diese Offerte abgegeben. Oder Spotify. Und Netflix. Die im übrigens allesamt so spagatfähig gewesen sind, neben dem erfolgreichen Etablieren der technischen Plattform auch zur coolen Marke zu avancieren.

„Warum haben Viva oder MTV so was nicht erfunden?“, klagt und fragt Gorny, um die Antwort gleich zu liefern: „Weil sie aus einem anderen, alten Medium stammen, wo es diese besonderen Freiräume eben nicht gegeben hat.“

Heute kann man für wenig Geld viel Musik hören

Gorny trauert den überholten Videoclip-Programmen also nicht nach, doch die Freude aufs Geschaffene schwingt mit, wenn er sagt: „Wir alle können stolz sein, dass wir dabei gewesen sind.“

Der ehemalige Musiklehrer, einstige Medienmann des Jahres und spätere künstlerische Direktor der Kulturhauptstadt Ruhr 2010 hat immer noch eine Professur für Kultur- und Medienwissenschaft an der Fachhochschule Düsseldorf inne.

In Dortmund ist er Geschäftsführer des Europäischen Zentrums für Kreativwirtschaft. Den Chefposten beim Bundesverband der Musikindustrie hat er im vergangenen Jahr abgegeben. Er ist aber weiterhin Aufsichtsratsvorsitzender der Initiative Musik der Bundesregierung.

Und außerdem ist dieser gewichtige Mann: „Völlig digitalisiert! Ich habe noch nie so viel Musik gehört, noch nie so viele Nischen entdeckt. Überhaupt war doch noch nie eine Zeit so demokratisch wie unsere, in dem man für relativ wenig Geld so selbstbestimmt an so viele Inhalte kommt.“ So leicht kann das Abschiednehmen sein.

