TV-Show: Diese Frauen buhlen bei RTL um den "Bachelor"

Große Träume und kleine Wünsche treffen heute Nacht zusammen 💫 2018 war für mich ein Jahr mit Höhen und Tiefen. Für mich ist es immer wichtig an seine Ziele und Träume zu glauben, egal wie hart und schwierig die Zeit auch sein mag. Sei stark, glaube an dich und arbeite weiter für deine Träume. Bewahre einen kühlen Kopf und sei diszipliniert, dann wird dein Wille dich deinen Träumen näherbringen und sie irgendwann erfüllen! Für 2019 werde ich versuchen jeden Tag ein bisschen besser zu sein als am Vortag. Euch wünsche ich für das neue Jahr, dass sich einige eurer Träume erfüllen, einige neue hinzukommen und einige alte erhalten bleiben 🍀 In diesem Sinne, kommt gut rein und bis in 2019! 🍾🎈🥳 ———————————————————————— PS: Noch 2 mal schlafen dann gehts endlich los auf RTL 😊 @bachelor.rtl @rtlde #dregold #teamGold —————————————————-———————#happynewyear #2019 #kommtgutrein #esgehtlos #neuesjahrneuesglück #bachelor #bachelor2019 #rtl #zeitfürrosen #willstdudieseroseannehmen #dating #love #excited #vorfreude #germany #tvshow