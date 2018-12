Was läuft Weihnachten im Fernsehen?

Berlin. Die Ente mit Rotkohl und Klößen ist verspeist, die Bäuche sind vollgeschlagen und die Geschenke ausgepackt: Zeit für die Couch und den Fernseher. So sieht das Weihnachtsfest wohl bei vielen Familien aus.

Die TV-Sender bestücken die Feiertage daher gerne mit ausgewählten Klassikern, witzigen Komödien und romantischen Weihnachtsfilmen – so ist für jeden Zuschauer etwas dabei.

Wir verraten die TV-Höhepunkte an Weihnachten 2018:

• Für Unterhaltungsjunkies:

Helene Fischer wirbelt am ersten Weihnachtsfeiertag wieder durch das ZDF,

Foto: ANELIA JANEVA / ZDF/Anelia Janeva

„Die Helene Fischer-Show“, ZDF, 25.12., 20.15 Uhr: Obwohl im Moment die Trennung von Helene Fischer und Florian Silbereisen die Schlagzeilen bestimmt, darf man nicht vergessen, dass die Schlagerqueen auch musikalisch immer wieder für Furore sorgt. In ihrer Musikshow zeigt Helene Fischer was sie so alles kann – mit musikalischer und akrobatischer Unterstützung, auch von ihrem neuen Partner Thomas Seitel. „Helene Fischer Show“ im ZDF: Das sind Gäste und Themen .

„Das Traumschiff“, ZDF, 26.12., 20.15 Uhr: Das bekannte Kreuzfahrtschiff sticht in See. Dieses Mal geht es nach Hawaii.

• Für Klassikliebhaber:

„Sissi“, ARD, 24.12., 20.15 Uhr: „Sissi“, „Franzl“ – wenn sich die wilde und naturverbundene Sissi und der österreichische Kaiser Franz Joseph um den Hals fallen, dann ist Weihnachten perfekt. Der Historienfilm mit Romy Schneider und Karlheinz Böhm begeistert seit Jahrzehnten Millionen TV-Zuschauer.

„Die Feuerzangenbowle“, ARD, 24.12., 21.55 Uhr: Diese Filmkomödie mit Heinz Rühmann ist Nostalgie-Kult. Ein junger Schriftsteller holt seine Schulzeit nach und kehrt an ein Kleinstadt-Gymnasium zurück. Mit seinen Streichen stellt er alles auf den Kopf.

„Loriot – Weihnachten bei Hoppenstedts“, WDR, 24.12., 23.15 Uhr: Mit Loriots besten Weihnachtssketchen wird das Fest erst perfekt. Gehört zu den Feiertagen wie „Dinner for One“ zu Silvester.

„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“, MDR, 26.12., 16 Uhr: Deutschland ist verrückt nach dem Grimm-Märchen aus dem Jahr 1973. Da darf der Film auch in diesem Jahr nicht fehlen. Das sind die weiteren Sendetermine des Weihnachtsklassikers. Und auch bei Netflix kann der tschechische Film rauf und runter gestreamt werden.

• Für Kinder:

„Pettersson und Findus 2 – Das schönste Weihnachten überhaupt“, ZDF, 24.12., 9.15 Uhr: Ein wohliger Weihnachtsfilm, der erstmals im Fernsehen gezeigt wird.

„Die Eiskönigin – Völlig Unverfroren“, RTL, 26.12., 20.15 Uhr: Erstmals wird der Disney-Hit im TV gezeigt. Die tollpatschige Prinzessin Anna, der Eislieferant Kristoff und das Rentier Sven machen sich auf die Suche nach Annas Schwester Elsa, die mit ihren Zauberkräften unfreiwillig das gesamte Königreich in einen ewigen Winter versetzt hat.

• Für Krimifans:

Franziska Tobler (Eva Löbau) und Luka Weber (Carlo Ljubek) befragen den Studenten Damian (Thomas Prenn), weil er in der Nähe eines Tatorts war.

Foto: SWR/Benoit Linder

„Miss Marple: 16 Uhr 50 ab Paddington“, Kabel1, 25.12., 20.15 Uhr: Miss Marple beobachtet einen brutalen Mord in einem Zug. Doch die Leiche fehlt. Die Detektivin macht sich mit Feuereifer daran, den Fall aufzuklären.

„Tatort: Der Turm“, ARD, 26.12., 20.15 Uhr: Die Frankfurter Ermittlerin Anna Janneke wird am Tatort zusammengeschlagen und landet mit Schädel-Hirn-Trauma im Krankenhaus. Gemeinsam mit Kollege Paul Brix versucht sie sich mit Hilfe von Fotos an die Tat zu erinnern.

• Für Romantiker:

„Notting Hill“, ZDF, 24.12., 22.30 Uhr: Eigentlich wird den Film inzwischen fast jeder Julia-Roberts- und Hugh-Grant-Fan kennen, aber noch einmal angucken schadet ja nicht. Die Romanze zwischen dem Filmstar und dem Büchernerd geht einfach zu Herzen.

„Alles ist Liebe“, ZDF, 25.12., 23.20 Uhr: Drei Tage vor Weihnachten kreuzen sich die Wege verschiedener Menschen – und natürlich geht es dabei um Liebe. Ein Remake des holländischen Filmerfolgs mit Starbesetzung. Nora Tschirner, Heike Makatsch, Wotan Wilke Möhring und Christian Ulmen sind dabei.

„Harry und Sally“, 3Sat, 26.12., 20.15 Uhr: Ein Klassiker der intelligenten Beziehungskomödie. Aus der Freundschaft zwischen Harry (Billy Crystal) und Sally (Meg Ryan) wird irgendwann mehr – was natürlich Ärger und Frust einbringt. In die Filmgeschichte ging die Szene mit Sallys vorgetäuschtem Orgasmus ein.

Mit diesen 24 Fakten sind Sie fit fürs Fest. Geburt Jesu: Weihnachten ist das Fest der Geburt Jesu Christi. Dieser wurde nach christlicher Lehre von Gott als Messias auf die Erde geschickt, um die Menschen zu erlösen. Seine Mutter Maria soll ihn jungfräulich empfangen haben. Foto: sedmak / Getty Images

Heiligabend: Am Abend des 24. Dezember findet in Deutschland traditionell die Bescherung statt. Heiligabend ist der Vorabend des Weihnachtsfests, das somit erst am 25. Dezember gefeiert wird. Foto: GMVozd / Getty Images/iStockphoto

Geschenke: Der Brauch, sich gegenseitig zu beschenken, geht auf Martin Luther zurück, der dies seit 1535 als Alternative zur bisherigen Geschenksitte am Nikolaustag propagierte. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

Tannenbaum: Heute zentrales Element der Weihnachtsfeier fand man den Christbaum bis ins 18. Jahrhundert zunächst nur an Fürstenhöfen und in der Oberschicht. Im Krieg gegen Frankreich ließ der preußische König ihn 1870/71 in den Unterständen und Lazaretten aufstellen, von wo aus er sich verbreitete. Foto: Caroline Seidel / dpa

Krippe: Die Idee von der Futterkrippe als Geburtsort Jesu lässt sich schon im Frühchristentum nachweisen. Populär wurde die Inszenierung durch Franz von Assisi. In vielen Gottesdiensten wird die Weihnachtsgeschichte als Krippenspiel nacherzählt. Foto: Patrick Seeger / dpa-tmn



Heilige Drei Könige: Auch sie gehören zu jedem ordentlichen Krippenspiel, denn die „Weisen aus dem Morgenland“ sind nach christlichem Glauben durch den Stern von Betlehem zur Geburtsstätte Jesu geführt worden. Foto: Rawpixel / Getty Images/iStockphoto

Baumschmuck: Hing man früher Äpfel, Nüsse oder selbst gemachtes Gebäck an den Weihnachtsbaum, setzten sich später Glaskugeln und Lichterketten durch. Foto: Jack Taylor / Getty Images

Lametta: Immer seltener sieht man hingegen diese Glitzerfäden – besonders seit der letzte deutsche Lametta-Hersteller die Produktion Ende 2015 einstellte. Damit ist Opa Hoppenstedts Weisheit heute umso treffender: „Früher war mehr Lametta.“ Foto: PoppyPixels / Getty Images/iStockphoto

Weihnachtsfilme: Alle Jahre wieder beglücken uns die Programmmacher mit den gleichen immerguten Klassikern. Eine besonders große Fangemeinde hat das Märchen „Drei Nüsse für Aschenbrödel“. Foto: ljubaphoto / Getty Images/iStockphoto

Weihnachtsessen: Bei der Frage, was auf den Tisch kommt, stehen die Deutschen nicht auf Experimente. Gänsebraten ist in vielen Familien Standard. Nur ein Gericht ist noch beliebter: Kartoffelsalat mit Bockwürstchen oder Frikadellen. Foto: GMVozd / Getty Images



Christmette: Ursprünglich ist sie das in der Heiligen Nacht gesungene Stundengebet, heute meint man mit „Christmette“ aber meist die heilige Messe, die in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember gefeiert wird. Sie beginnt traditionell um Mitternacht, in vielen Gemeinden aber auch schon um 22 oder 23 Uhr. Foto: cmart7327 / Getty Images

Weihnachtslieder: In Deutschland gibt es kaum ein anderes Weihnachtslied, das so beliebt ist wie „Stille Nacht, heilige Nacht“. Erstmals aufgeführt wurde es 1818 in einer Kirche in Oberndorf bei Salzburg. Weitere beliebte Lieder sind zum Beispiel „Oh Tannenbaum“ oder „Alle Jahre wieder“. Foto: Michael Kappeler / dpa

Christkind oder Weihnachtsmann? Wer in Deutschland die Geschenke bringt, hängt von der Region ab. Anfang des 20. Jahrhunderts soll der Weihnachtsmann für den evangelischen Norden und Nordosten zuständig gewesen sein, das Christkind für den Westen und Süden. Heute ist der Weihnachtsmann populärer – mit freundlicher Unterstützung der Werbung. Foto: Privat / dpa

Rentiere: Da der Weihnachtsmann immer mehr zu tun bekommt, kann er froh über seine Helfer sein. Neun Rentiere ziehen angeblich seinen Schlitten, das bekannteste von ihnen: Rudolph mit der roten Nase. Foto: Steve Parsons / dpa

Weihnachtspost: Auch in diesem Jahr beantworten Weihnachtsmann und Christkind wieder fleißig Briefe von Kindern aus aller Welt. Insgesamt sieben Weihnachtspostfilialen gibt es: in Himmelpfort, Engelskirchen, Himmelsthür, Himmelpforten, Nikolausdorf, Himmelstadt und St. Nikolaus. Foto: Karl-Josef Hildenbrand / dpa



Santa-Claus-Erfinder: Manch einer glaubt ja, Coca-Cola hätte den Weihnachtsmann, wie wir ihn kennen, erfunden. Tatsächlich war es aber der deutsch-amerikanische Karikaturist Thomas Nast, der ab 1862 für die Zeitschrift „Harper’s Weekly“ Bilder von einem pausbäckigen Weihnachtsmann zeichnete. Foto: Yui Mok / dpa

Advent: Bezeichnet die Zeit, in der sich die Christen auf Weihnachten vorbereiten. Es ist eine Zeit der Besinnung. Wesentlicher Teil ist der Adventskranz, dessen vier Kerzen jeweils an den Sonntagen vor dem Fest angezündet werden. Foto: Peter Gercke / dpa

Adventskalender: Seit Beginn des 20. Jahrhunderts zählen Kinder in Deutschland die Tage bis Weihnachten mithilfe von Adventskalendern. Hinter oder in den 24 Türen, Täschchen oder Säckchen finden sich vor allem kleine Leckereien. Foto: Patrick Pleul / dpa

Weihnachtsmärkte: Weltweit bekannt ist diese deutsche Tradition. Im Advent werden auf Weihnachtsmärkten quer durch die Republik Kunsthandwerk, Deko und Lebensmittel angeboten. In vielen Ländern gibt es Märkte nach deutschem Vorbild. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Glühwein: Kein Weihnachtsmarkt ohne dieses Heißgetränk. Er besteht aus Rot- oder Weißwein, der mit Gewürzen wie Zimt, Sternanis, Nelken und Zitronenschale erhitzt und gesüßt wird. Erstmals abgefüllt zu kaufen gab es Glühwein 1956. Foto: fermate / Getty Images/iStockphoto



Weihnachtsplätzchen: Ein schöner Zeitvertreib nicht nur mit Kindern ist im Advent das Plätzchenbacken. Besonders beliebt bei den Deutschen sind Ausstechkekse, gefolgt von Vanillekipferl und Mürbeteig-Plätzchen mit Marmeladen-Füllung. Foto: evgenyatamanenko / Getty Images/iStockphoto

Christstollen: Eher was für Profis ist dieses Hefegebäck, dass traditionell mit Rosinen, Zitronat und Orangeat gefüllt wird. Es gibt den Christstollen jedoch auch mit Marzipan, Mandeln, Nuss oder Mohn. Foto: MKucova / Getty Images/iStockphoto

Weiße Weihnachten: Wird stets gewünscht, tritt jedoch nur selten ein. Von weißer Weihnacht spricht man, wenn in der Zeit von Heiligabend bis zum 2. Weihnachtstag entweder Schnee fällt oder Schnee liegt. Das Gefühl, früher habe es an Weihnachten häufiger Schnee gegeben, ist übrigens falsch. Je nach Region ist der Trend sogar genau umgekehrt. Foto: svetikd / Getty Images

Weihnachtslotterie: Das spanische Glücksspiel „El Gordo“ (Der Dicke) ist die älteste und größte Lotterie der Welt. 2016 wurden mehr als 2,3 Milliarden Euro ausgespielt. „El Gordo“ findet jedes Jahr am Vormittag des 22. Dezember statt. Foto: Carola Frentzen / dpa



• Für Actionfans:

„Vier Fäuste gegen Rio“, Kabel1, 24.14., 20.15 Uhr: Bud Spencer und Terence Hill im Kultfilm von 1984. Die brasilianischen Milliardäre Bastiano und Adriano haben viele Feinde. Daher engagieren sie den Stuntman Elliot und den Saxofonisten Greg als Double.

„Independence Day: Wiederkehr“, ProSieben, 26.12., 20.15 Uhr: 20 Jahre nach der Horror-Alieninvasion gibt es einen erneuten Angriff aus dem All. Liam Hemsworth und Jeff Goldblum spielen zwei Militär-Piloten, die sich für den dramatischen Kampf rüsten.

„Die Entführung von Bus 657“, RTL, 26.12., 23.50 Uhr: Der Raubüberfall von Luke Vaughn geht schief, kurzerhand nimmt er den Linienbus 657 samt Geiseln als Fluchtfahrzeug. Eine wilde Verfolgungsjagd beginnt. Ein Actionfilm mit Robert De Niro und Kate Bosworth.

• Für Doku-Süchtige:

„Inas Reisen: Reykjavik“, NDR, 25.12., 18.15 Uhr: Sonst kennt man Ina Müller als sabbelnde Moderatorin, nun zieht es die Blondine nach Island. Die Sängerin geht Mythen auf den Grund und erfährt alles über Elfen, Islandponys und einen Männerchor. Der erste Teil der neuen Entdeckungsreise von Ina Müller.

„Vanille, Zimt und Mandelsplitter – Weihnachtsbäckerei in Europa“, 3Sat, 26.12., 19.15 Uhr: Die Wiederentdeckung von Omas Rezepten, Geheimnisse der Zimtsterne und Backtraditionen in Deutschland, Österreich und der Schweiz werden in der Dokumentation vorgestellt. Das macht Lust auf Weihnachtskekse.

Wer keine Lust auf lineares Fernsehen hat, kann sich weihnachtliche Romantik- oder Comedyfilme auch bei Netflix reinziehen. Das sind die Höhepunkte beim Streamingdienst.

(jha)

