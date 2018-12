„Bauer sucht Frau“-Finale: Verlobung und Trennungen

In seiner Freizeit verarbeitet der Bauer sein Fleisch am liebsten selber. Mit der großen Liebe hat es bei Guy bisher nicht geklappt: „Die Frauen konnten sich auf dem Hof nicht einleben, die Landwirtschaft hat sie überfordert. Ich wünsche mir deshalb eine Partnerin, die in meinem Alter ist und mit mir an einem Strang zieht.“ Der 1,79 große Landwirt würde sich am meisten freuen, wenn seine Traumfrau gleich ein Kind mit auf den Hof bringt, das Lust hat, den Betrieb eines Tages zu übernehmen und damit den Familienbesitz zu erhalten.

Foto: Stefan Gregorowius / MG RTL D