"Der Bachelor": RTL verrät erste Details zur 9. Staffel

Berlin. Schmalzige Sprüche, Balzverhalten und Liebesschwüre: Der nächste „Bachelor“ geht wieder auf Frauensuche. RTL verkündete am Montag, dass die neunte Staffel der Kuppelshow Anfang 2019 im Fernsehen läuft. Am Mittwoch, den 2. Januar ist es soweit.

Seit 2003 steckt RTL jeweils einen Junggesellen und flirtbereite Frauen in eine Villa und begleitet dann die Annäherungsversuche mit der Kamera. In diesem Jahr hatte der Immobilienmakler Daniel Völz seine Traumfrau gesucht – in seiner Auserwählten Kristina Yantsen am Ende die große Liebe dann aber doch nicht gefunden.

Wie viele andere Bachelor-Paare zuvor trennten sich die beiden kurz nach Ausstrahlungsende von „Der Bachelor“.

Das sind die „Bachelor“-Jungs seit 2003:

Fremdscham oder Frauenschwarm – je nach Geschmack: Die RTL-Flirtshow „Der Bachelor“ hat bereits acht Staffeln hinter sich. Daniel Völz durfte wie seine Vorgänger Rosen verteilen. 22 Mädels kämpften in der letzten Staffel um das Herz des Bachelors. Wir zeigen alle „Bachelor“- Jungs seit 2003. Foto: Arya Shirazi / MG RTL D

Im Finale der achten Staffel offenbarte Daniel seine wahren Gefühle für Kristina und reichte ihr die langersehnte und letzte Rose. Sie sei die wahre Liebe, die er sich erhofft habe. „Ich liebe dich“, waren seine Worte. Sie gehen mittlerweile getrennte Wege. Foto: MG RTL D

Sebastian Pannek hatte 2017 die Qual der Wahl. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Es knisterte vor lauter Spannung: Sebastian hat sich beim Finale der siebten Staffel für Clea-Lacy Juhn entscheiden. Sie galten lange als das „Der Bachelor“-Traumpaar. Doch nach rund anderthalb Jahren Beziehung haben sie sich im Juni 2018 getrennt. Foto: RTL

Der Mann des Begehrens der sechsten „Bachelor“-Staffel war Leonard Freier. Laut RTL beschreibt sich der Berliner als „ehrgeizig, sozial und zuverlässig. Und ich kann nicht abstreiten, dass ich eitel bin ...“. Die Daten des Vaters einer Tochter, dessen bislang längste Beziehung sechs Jahre gedauert haben soll: 1,83 Meter, 88 Kilogramm, schwarze Haare, grün-blaue Augen und als Hobbys Sport, Reisen, Autos. Foto: Tom Clark / RTL



Die Entscheidung fiel in der „Nacht der letzten Rose“: Leonie Sophia Pump eroberte Leonards Herz. Das Glück währte allerdings nicht lang. Anfang März 2018 gab er seine Verlobung mit seiner Ex-Freundin Caona, der Mutter seiner Tochter, bekannt. Geheiratet wurde am 7. Juni 2018. Foto: RTL

Ex-Mister-Germany Oliver Sanne war der Bachelor der fünften Staffel im Jahr 2015. Foto: Stefan Gregorowius / RTL

Die allerletzte Rose übergab er überglücklich Kandidatin Liz Kaeber. Doch die Gefühle füreinander verflogen. Liz hat sich für ihre Jugendliebe entschieden. Foto: RTL

Christian Tews begab sich 2014 auf die Suche nach seiner Traumfrau. Foto: RTL

Er wählte Katja Kühne in Kapstadt zu seiner Favoritin. Zusammen sind sie schon lange nicht mehr. Foto: RTL



Vom 2. Januar bis 20. Februar 2013 wurde die dritte Staffel mit Junggeselle Jan Kralitschka ausgestrahlt. Foto: Stefan Gregorowius / RTL

Unter den 20 Kandidatinnen entschied er sich letztendlich für Model und Steuerfachangestellte Alissa Harouat. Nein, eine ernsthafte Beziehung folgte nicht. Foto: RTL

Der damals 30-jährige Paul Janke hatte im Jahr 2012 die Chance, aus 20 Kandidatinnen seine Traumfrau zu wählen. Foto: Stefan Gregorowius / RTL

Der Mister Hamburg 2009 überreichte im Finale Anja Polzer die ersehnte Rose. Doch im „wahren Leben“ haben sie nur für kurze Zeit zueinander gefunden. Foto: RTL

Wer erinnert sich noch an den ersten Bachelor? Junggeselle Marcel Maderitsch eröffnete die erste Staffel 2003. Foto: RTL



Er reichte der Schornsteinfegerin Juliane Ziegler zum Staffelende die Hand. Doch kurz nach Ende der Sendung war auch schon wieder Schluss. Er versuchte sein Glück mit der Zweitplatzierten Nicole. Doch auch diese Verbindung hielt nicht. Alle Infos zu „Der Bachelor“ im Special bei RTL.de: Foto: RTL



„Der Bachelor“-Premiere: 2019 geht es erstmals nach Mexiko

Wer 2019 den Rosenkavalier spielen wird, ist noch nicht bekannt. RTL verriet aber bereits, dass es für ihn und 20 Kandidatinnen eine Premiere geben wird. Erstmals werden die Teilnehmer in Mexiko turteln.

Der Kölner Sender verspricht „exklusive Dates unter der Sonne Mexikos, traumhafte Ausflüge und romantische Einzeldates“.

So früh wie 2019 ist „Der Bachelor“ selten im TV zu sehen. Bis auf 2013 wurden die Shows meist erst ab Mitte Januar gezeigt. Im Januar startet auch die dreizehnte Staffel des Dschungelcamps. Wie wild wird bereits spekuliert, welche Promis in den australischen Busch ziehen. Vermutlich sind auch alte „Bachelor“-Bekannte darunter. (jha)

