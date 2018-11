CDU-Vorsitz Friedrich Merz am Sonntag als Talk-Gast bei Anne Will

Merkel: Eine Ära geht zu Ende. Alle Dramen der letzten zwei Jahre in einem Video von Reporterin Johanna Rüdiger.

Merkel: Eine Ära geht zu Ende. Alle Dramen der letzten zwei Jahre in einem Video von Reporterin Johanna Rüdiger.

Ende der Ära Merkel: Die sieben wichtigsten Szenen der letzten zwei Jahre Merkel: Eine Ära geht zu Ende. Alle Dramen der letzten zwei Jahre in einem Video von Reporterin Johanna Rüdiger.

Beschreibung anzeigen

Seine Kandidatur war eine kleine Sensation: Friedrich Merz will Angela Merkel an der CDU-Spitze folgen. Nun tritt er bei Anne Will auf.