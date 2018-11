Höhle der Löwen: Hamburger zeigt Motten-Stopp Caps Air

Tierisch, sportlich – und eventuell sogar geistlich: Das erwartet die Zuschauer in der 11. Folge von „Die Höhle der Löwen“ auf Vox.

Berlin.. Für Vox bleibt es ein Quoten-Hit: Die „Höhle der Löwen“ mit den Investoren Carsten Maschmeyer, Judith Williams, Frank Thelen, Dagmar Wöhrl, Georg Kofler und Ralf Dümmel zieht beim Publikum immer noch. Und immer bleibt die Frage: Was gibt es diese Woche zu sehen? Und: Welche Deals machen die Löwen hungrig?

„Walkie“-App soll schnell Gassigeher vermitteln

Anna-Alexia Hoffmann (28) und Lisa Jedlicki (25) wollen Tierfreunden helfen – per „Walkie“-App können sich Hundebesitzer mal eben eine Art Dogsitter kommen lassen. Also jemanden, der sich um den geliebten Vierbeiner kümmert und mit ihm Gassi geht, wenn man selbst mal in Zeitnot ist.

Für 300.000 Euro gibt es 20 Prozent Firmenanteile, erklärt das Frankfurter Gespann. Ob das bisher dünne Netz an geprüften Betreuern und die Preisgestaltung (ab 40 Minuten, los geht es bei 12 Euro) überzeugt?

Motten vertreiben mit dem Caps Air Perfume System

Ralf Ecks aus Hamburg präsentiert mit "CAPS" Kleiderbügel mit Duftkartusche.

Foto: Caps-Air / MG RTL D / Bernd-Michael Maurer

Nochmal tierisch wirds beim Pitch von Ralf Ecks aus Hamburg – allerdings unterscheidet sich seine Intention doch erheblich von der seiner Vorgängerin. Er will Motten vertreiben.

Sein Trick: Das Caps Air Perfume System. In spezielle Bügel (rund 30 Euro) werden kleine Kapseln (vier Stück rund 30 Euro) gedrückt, die dann drei Monate einen feinen, jedoch mottenvertreibenden Geruch absondern. 200.000 Euro für 20 Prozent an der Firma ruft er auf.

„YFood“ als Ersatz einer ganzen Mahlzeit

Noel Bollmann (l.) und Benjamin Kremer präsentieren mit "YFood" Flüssignahrung die alles enthalten soll was der menschliche Körper benötigt.

Foto: YFood / MG RTL D / Frank W. Hempel

Noel Bollmann (25) und Benjamin Kremer (28) aus München studierten an Elite-Unis und gingen dann in die Finanzbranche. Erkenntnis: Viel Arbeit, entsprechend wenig Zeit.

Gemeinsam entwickelten sie „YFood“. Perfekt austarierte Drinks für je drei Euro, die eine ganze Mahlzeit ersetzen sollen,aber auch mal eben 500 Kalorien haben. 25 Prozent des Tagesbedarfes an allen möglichen Nährstoffen stecken dafür drin. „Wir wollen in zwei Jahren Marktführer sein.“ 200.000 Euro kosten die Investoren zehn Prozent., so die Idee.

Mit Poolathlete wird der kleinste Pool zum Trainingsbecken

Monika Steidl und Markus Kubitschek aus Simbach am Inn präsentieren mit "Poolathlete" eine Gegenstromanlage für Planschbecken. Investor Ralf Dümmel macht den Trockentest.

Foto: Poolathlete/ Painttablet / MG RTL D / Bernd-Michael Maurer

Ein klassisches Erfinderpaar: Monika Steidl und Markus Kubitschek aus Simbach am Inn basteln, werkeln, entwerfen. Drei Patente haben sie angemeldet. In der „Höhle der Löwen“ wollen sie mit ihrem „Poolathlete“ (90 Euro) punkten.

Ein Gerät, das neben kleine Pools montiert wird. Ein Schwimmer legt dann ein Seil mit Schlinge an – und kann somit auf der Stelle schwimmen. So wird aus dem kleinsten Gartentümpel eine Trainingsanlage.

160.000 Euro und 20 Prozent an allen Erfindungen bieten die beiden. Alle Erfindungen? Genau. Das Duo hat auch den „Pemo Painttable“ dabei, der bei Malerarbeiten für weniger Ärger sorgen soll. Und sie arbeiten an weiteren Patenten.

Aktimed vereint Physio-Tape mit Heilmitteln

Sabine Kroker-Hohmann und Jens Kroker präsentieren mit "Aktimed" kinesoligische Tapes und Verbände mit pflanzlichen Heilmitteln.

Foto: Aktimed / MG RTL D / Bernd-Michael Maurer

Manch einer mag sich beim Malen oder Schwimmen (oder sonstwie) die Muskeln schädigen. Gern wird dann Tape genutzt, um die Probleme zu heben. „Aktimed“ von Sabine Kroker-Hohmann und Jens Kroker aus Heidelberg verkaufen Physio-Tape und Zinkleimverbände (jeweils rund 15 Euro, krankenkassenförderbar).

Der Clou: Im Kleber sind heilende Wirkstoffe. Das gibt es so bisher noch nicht, Kroker-Hohmann hat sich das gleich patentieren lassen. Ist das einem Löwen 150.000 Euro für zehn Prozent der Firma wert?

Apfelessig aus dem Daguner Kloster

Wolfgang Streblow (l.) und Jürgen Hartwig präsentieren mit "Klostervogt Hartwig" einen mit Wein verfeinerten Apfelessig.

Foto: Klostervogt Hartwig / MG RTL D / Bernd-Michael Maurer

Das Daguner Kloster, 200 Kilometer von Hamburg entfernt, ist nicht unbedingt weltberühmt. Das wollen Jürgen Hartwig und Wolfgang Streblow ändern. Wie? Mit Essig, genauer gesagt Apfelessig mit Rot- und Weißwein, „Klostervogt Hartwig“ getauft, fünf Euro pro Fläschchen. 20.000 Euro sollen 20 Prozent Anteil kosten.

Die beiden Herren treten als Mönche auf. Und bereiten Carsten Maschmeyer Sorge: Landet er in der Hölle, wenn er den Deal ablehnt? Dazu muss aber erstmal geklärt werden, ob die beiden wirklich geistlich sind.

Das geschieht dann am Dienstagabend um 20.15 Uhr auf Vox. Die aktuelle Folge gibt es nach Ausstrahlung auch immer in der Mediathek des Senders.

Warum die „Höhle der Löwen“ kürzlich von der Verbraucherzentrale kritisiert wurde, steht hier. Die Sendung bleibt enorm beliebt, auch, wegen heftiger Streitszenen und Rekorddeals wie dem von Carsten Maschmeyer. Wie sie entscheidet, in was sie investiert, verrät Judith Williams im Interview mit unserer Redaktion.

