4. Staffel von "Die Brücke" ist online - Saga Norén ermittelt ab jetzt in der ZDF-Mediathek

Berlin. Seit dem Frühjahr 2016 hatten Fans der Serie darauf warten müssen, nun können sie Kult-Kommissarin Saga Norén (gespielt von Sofia Helin) endlich wieder beim Ermitteln zuschauen. Seit dieser Woche ist die letzte und vierte Staffel von „Die Brücke – Transit in den Tod“ in der ZDF-Mediathek zu sehen.

Saga Norén (gespielt von Sofia Helin), die zu Beginn der neuen Story wegen des Todes ihrer Mutter als Verdächtige vor Gericht steht, ermittelt wie schon in der dritten Staffel an der Seite von Henrik Sabroe (Thure Lindhardt). Der neue Fall, der simpel mit dem Titel „Das Finale“ überschrieben ist, führt die beiden Kommissare nicht nur an ihre Grenzen, sondern immer wieder in ihre eigene Vergangenheit.

ZDF zeigt neue Folgen ab 18. November im TV

Wie schon in der dritten Staffel ermittelt Saga Norén (gespielt von Sofia Helin, links) an der Seite von Henrik Sabroe (Thure Lindhardt).

Foto: Jens Juncker-Jensen / ZDF und Jens Juncker-Jensen

Die skandinavische Thriller-Serie erntete in ganz Europa Lob und Anerkennung – dank ihrer packenden, düsteren Plots, aber auch dank der zentralen Figur Saga Norén, die mit ihrer verschrobenen Art immer wieder die passende Dosis Humor einstreut.

Im linearen ZDF-Programm laufen die neuen Folgen ab dem 18. November immer sonntags um 22 Uhr.

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.