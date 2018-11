"Tatort": So war der Fall aus Stuttgart mit den Kommissaren Bootz und Lannert

Berlin. Die Kommissare Thorsten Lannert (Richy Müller) und Sebastian Bootz (Felix Klare) ermitteln in einem Mordfall. Als sie einen Bekannten des Opfers befragen, merkt der Zuschauer sofort: Er ist „Der Mann, der lügt“.

Ängstlicher Blick, unsicheres Auftreten, fahrige Bewegungen. Manuel Rubey lieferte als Titelfigur des „Tatorts“ eine grandiose schauspielerische Leistung ab. Schien es zunächst nur um ein falsches Alibi zu gehen, so zeigte sich mit der Zeit, dass sein gesamtes Leben auf Lügen aufgebaut ist. Ein Lügenwerk, das langsam implodiert.

Doch wie einfach – oder wie schwer – ist es, Lügen zu erkennen und aufzudecken? Ermittler in Kriminalfällen haben damit Probleme, wir im normalen Alltag ebenso. Ist es die Art des Sprechens, die den Lügner entlarvt? Die Mimik? Oder die Gestik? Wir haben nachgeschaut, was Psychologen dazu meinen.

Thorsten Lannert (Richy Müller) und Sebastian Bootz (Felix Klare) behalten den Hauptverdächtigen im Auge. Foto: Alexander Kluge / SWR

Es gibt so einiges, von dem Jakob Gregorowicz (Manuel Rubey) nicht will, dass die Polizei es herausfindet, deshalb räumt er gründlich auf. Foto: Alexander Kluge / SWR

Je weiter die Ermittlungen fortschreiten, desto öfter will Jakob Gregorowicz (Manuel Rubey) unbeobachtet bleiben. Foto: Alexander Kluge / SWR

Für Katharina (Britta Hammelstein) wird das alles zuviel. Sie will Abstand von Jakob (Manuel Rubey) und hat zu ihrer Unterstützung ihren Bruder Moritz (Hans Löw) mitgebracht. Foto: Alexander Kluge / SWR

Armin Gross (Holger Daemgen) ist vom Tod seines Freundes Berger außer Fassung gebracht und will sich mit Katharina Gregorowicz (Britta Hammelstein) und ihrem Mann darüber austauschen. Foto: Alexander Kluge / SWR



Es sieht ganz so aus, als ob durch die Ermittlungen Jakob Gregorowicz (Manuel Rubey) ganzes Leben auseinanderbricht. Foto: Alexander Kluge / SWR

Jakob Gregorowicz (Manuel Rubey) steht fast ein wenig neben sich, als er die Prozedur des Erkennungsdienstes durchläuft. Foto: Alexander Kluge / SWR

Katharina Gregorowicz (Britta Hammelstein) ist enttäuscht von ihrem Mann. Foto: Alexander Kluge / SWR

Staatsanwältin Emilia Álvarez hat eine Hausdurchsuchung bei Jakob Gregorowicz (Manuel Rubey) erwirkt. Foto: Alexander Kluge / SWR

Moritz Ullmann, Anwalt und Schwager von Jakob Gregorowicz (Manuel Rubey), will sich für ihn einsetzen – aber nur, wenn Jakob ihn nicht anlügt. Foto: Alexander Kluge / SWR



Die Mischung aus Ausflüchten und Zugeständnissen, die Jakob Gregorowicz (Manuel Rubey) bei der Befragung durch die Kommissare Lannert und Bootz (Richy Müller und Felix Klare, im Hintergrund) benutzt hat, irritieren seinen Anwalt Moritz Ullmann (Hans Löw). Er legt Jakob deutlich nahe, unbedingt auf seinen Rat zu hören. Foto: Alexander Kluge / SWR

Jakob Gregorowicz (Manuel Rubey) sieht sich in der Falle. Foto: Alexander Kluge / SWR

Anwalt Moritz Ullmann (Hans Löw) hat sein Mandat niedergelegt. Foto: Alexander Kluge / SWR

Mit Unterstützung von Sebastian Bootz (Felix Klare) beantragt Staatsanwältin Álvarez Untersuchungshaft für Jakob Gregorowicz (Manuel Rubey). Foto: Alexander Kluge / SWR

Schon wieder stehen die Kommissare Bootz und Lannert vor der Tür. Katharina und Jakob Gregorowicz (Manuel Rubey) fürchten Schlimmes, aber eigentlich ist diesmal ihr Freund Armin Gross (Holger Daemgen, im Hintergrund) gemeint. Foto: Alexander Kluge / SWR



Jakob Gregorowicz (Manuel Rubey) ist nicht mehr nur Zeuge, sondern Verdächtiger und wird erkennungsdienstlich erfasst. Foto: Alexander Kluge / SWR

Um die am Tatort gefundenen DNA-Spuren zuordnen zu können, bitten Sebastian Bootz (Felix Klare) und Nika Banovic (Mimi Fiedler) Jakob Gregorowicz (Manuel Rubey) um eine Speichelprobe. Foto: Alexander Kluge / SWR

Worauf wollen die Kommissare Lannert und Bootz hinaus? Jakob Gregorowicz versucht sich in der Befragung zu behaupten. Foto: Alexander Kluge / SWR

Mit seinem Anwalt Moritz Ullmann (Hans Löw) ist Jakob Gregorowicz (Manuel Rubey) zur Zeugenvernehmung im Präsidium erschienen, wo die Kommissare Sebastian Bootz (Felix Klare) und Thorsten Lannert (Richy Müller) ihn nach seinen Beziehungen zu dem Ermordeten befragen. Foto: Alexander Kluge / SWR

Katharina Gregorowicz (Britta Hammelstein) ist sauer. Sie hat den Eindruck, dass Jakob auch sie anlügt und sie sich nicht auf ihn verlassen kann. Foto: Alexander Kluge / SWR



Jakob (Manuel Rubey) wäre es am liebsten, wenn Katharina den Tennispartnern Frank Schacht (Robert Schupp) und Detlef Schönfliess (Marc Fischer) so wenig wie möglich über die Mordermittlungen erzählt. Aber die beiden haben den Ermordeten auch gekannt und sind natürlich neugierig. Foto: Alexander Kluge / SWR



• Was zeichnet gute Lügner aus?

Der Mainzer Sprachwissenschaftler Jörg Meibauer sagt: „Man muss geschickt sein, sich in andere hineinversetzen können. Sie müssen das Lügengebäude aufrechterhalten und vor allem konsistent lügen. Wenn man genauer hinschaut, sieht man, dass Lügen eine furchtbar komplizierte Sache ist: Lügner müssen beim Erzählen zurückschauen – was habe ich vorher gesagt – und gleichzeitig nach vorne schauen, um konsistent zu bleiben. Manche Leute mischen beim Lügen Wahres und Unwahres, weil es sie entlastet.“

• Sind wir alle Lügner?

Der Aschaffenburger Psychologe Christian Winkel glaubt tatsächlich, dass wir alle lügen: „Und das mehrmals am Tag. Manche lügen aus Not, andere aus Höflichkeit, wieder andere aufgrund des Konformitätsdrucks innerhalb von Gruppen.“

Das Institut Splendid Research untersuchte 2016 die Einstellung der Deutschen zum Thema Ehrlichkeit. Das Resultat: Die Deutschen lügen offenbar, ohne rot zu werden. Knapp drei Viertel der Lügen, so die Studie, würden von Angesicht zu Angesicht benutzt, jede fünfte Lüge telefonisch oder schriftlich übermittelt.

Am häufigsten wird der Untersuchung zufolge im Bekanntenkreis gelogen: Vier von zehn Befragten gaben demnach an, am Vortag gegenüber Bekannten unehrlich gewesen zu sein. Jeder Dritte hatte im gleichen Zeitraum seinen Partner oder seinen Arbeitskollegen belogen.

Schlechtes Gewissen? Kaum. Wer unehrlich ist, gibt dafür meist ehrenwerte Gründe an. So will laut der Studie mehr als die Hälfte der Befragten andere nicht verletzen oder durch Lügen sogar schützen. Knapp jeder Zweite findet die Wahrheit manchmal einfach unbequem oder möchte sich so Ärger ersparen, während jeder Vierte offenbar aus Kalkül lügt, um seine Ziele zu erreichen.

• Sind Lügner unbeliebt?

Der amerikanische Psychologe Robert Feldmann hat so seine Theorie: „Lügen sind der Schmierstoff der Kommunikation. Die Menschen wollen oftmals nicht die Wahrheit hören, sondern etwas, mit dem sie sich gut fühlen.“

Und: „Wer stets unverblümt die Wahrheit sagt, ist meist unbeliebt. Sozial geschickte Menschen lügen häufiger. Sie verstehen besser, was die soziale Situation erfordert. Weniger beliebte Menschen sind nicht so sensibel dafür, was ihre Gesprächspartner hören wollen, daher sind sie eher verletzend. Gute Lügner sind sympathischer.“

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.