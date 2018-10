„The Voice of Germany“: Das reizt Michael Patrick Kelly an der Castingshow

Michael Patrick Kelly ist ab Donnerstag in der Jury von „The Voice of Germany“ zu sehen. Er will in der Castingshow um Talente kämpfen.

Essen. Er brach Mädchenherzen wie kaum ein anderer, tauchte ab, um Mönch zu werden – und kehrt nun zurück. Michael Patrick Kelly ist der Neue bei „The Voice of Germany“. Die inzwischen achte Staffel der Castingshow startet am Donnerstag bei ProSieben. Neben Kelly sitzen Yvonne Catterfeld, Mark Forster sowie Michi und Smudo von den Fantastischen Vier in der Jury.

Kelly bringt internationales Flair in die Show und folgt damit auf Rea Garvey und Samu Haber. „Ich habe einfach eine große Lust, neue Talente zu entdecken“, sagt Kelly im Gespräch mit unserer Redaktion. Der gebürtige Ire ist zwar erst 40, doch viele der Kandidaten werden seine größten Charterfolge bestenfalls aus ihrer Kindheit kennen. In den 90er-Jahren war Kelly unter seinem Spitznamen „Paddy“ der Herzensbrecher der Kelly Family. Wenn er den Megahit „An Angel“ anstimmte, fielen Fans reihenweise in Ohnmacht. Doch das ist fast 25 Jahre her.

Michael Patrick Kelly hat bei „The Voice of Germany“ große Klappe

In der Zwischenzeit verbrachte Kelly unter anderem sechs Jahre in einem französischen Kloster, konnte sich ein Leben im Zölibat dann aber doch nicht vorstellen und heiratete 2013 seine Jugendliebe Joelle. Seitdem macht er auch wieder Musik. Ohne seine Geschwister und mit praktischer Kurzhaarfrisur statt wie früher mit langer Mähne – aber immer noch erfolgreich. Mit „ID“ war er wochenlang in den Charts.

Das sind die Coaches der achten Staffel von „The Voice of Germany“ (v.l.n.r.): Smudo, Michi Beck, Yvonne Catterfeld, Mark Forster und Michael Patrick „Paddy“ Kelly. Jeder möchte gewinnen – doch wer wird am Ende mit seinem Talent überzeugen? Wir stellen sie vor. Foto: Andre Kowalski / SAT.1

Spätestens seit seinem großen Erfolg mit der Single „Au Revoir“ (2014) ist Mark Forster nicht mehr aus der deutschen Musikszene wegzudenken. Sein Debüt als Coach bei „The Voice of Germany“ feierte Mark im vergangenen Jahr und landete mit Talent Benedikt direkt auf dem zweiten Platz. In der achten Staffel der Musikshow ist Mark zum zweiten Mal als Coach dabei. Foto: Andre Kowalski / SAT.1

„Ich werde in diesem Jahr noch härter kämpfen und kein Talent hergeben“, sagt Forster vor der Show. Foto: Andre Kowalski / SAT.1

„Paddy“ Kelly ist neu in der „Voice“-Jury. Bei den „Voice“-Talenten ist ihm eine Sache ganz besonders wichtig: „Für mich ist das technische Können allein nicht entscheidend, sondern ob mich eine Stimme wirklich berührt. Ich suche nach herausragenden Personalities, die mit ihrer Seele singen.“ Foto: Andre Kowalski / SAT.1

Schon als Kleinkind erlernte Michael Patrick Kelly die ersten Instrumente und das ABC des Songwritings, um dann als Teenager mit seinen Hits plötzlich der Schwarm einer ganzen Generation zu werden. Nach dem Verkauf von über 20 Millionen Alben der „The Kelly Family“ machte er einen radikalen Schritt und ging für sechs Jahre ins Kloster. Seit 2011 steht er als erfolgreicher Solokünstler auf der Bühne. Foto: imago stock&people / imago/BRIGANI-ART



Zum fünften Mal in Folge nehmen Michi Beck (l.) und Smudo der Hip-Hop-Gruppe „Die Fantastischen Vier“ auf dem Doppelstuhl bei „The Voice of Germany“ Platz, um die besten Stimmen Deutschlands zu coachen. Foto: Andre Kowalski / SAT.1

„Neben den Anlagen für Bandbreite, Rhythmusgefühl und Tonsicherheit, muss ein Talent eben das berühmte „besondere Etwas“ mitbringen. Das kann alles Mögliche sein, was eben aus der klassischen „schönen Stimme“ rausfällt“, sagen die beiden Coaches Michi Beck und Smudo. „Wenn wir neugierig werden, ist das immer ein guter Grund zu buzzern.“ Die Namen der beiden stehen hierzulande schon lange für hervorragenden HipHop: Mit ihrer Rap-Formation „Die Fantastischen Vier“ mischen sie seit 1989 den Musikmarkt auf. Foto: Andre Kowalski / SAT.1

Yvonne Catterfeld ist bereits zum dritten Mal Coach bei „The Voice“. „Ich brenne und kämpfe für alle Talente und bin für sie da. Ich bin ein guter Motivator und weiß, welche Schrauben ich drehen muss, um das Potenzial eines jeden zu entfachen.“ Foto: Andre Kowalski / SAT.1

Bei „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ überraschte und überzeugte sie Kritiker und Publikum. Für dieses Engagement wurde sie im Jahr 2015 mit einem Bambi ausgezeichnet. Foto: Clemens Bilan / Getty Images



Die klösterliche Gelassenheit scheint sich Kelly bewahrt zu haben. Im Gespräch wirkt er ruhig und ausgeglichen. Wie passt er also in eine Show, in der es auch um den Kampf um Talente und Frotzeleien mit den anderen Juroren geht? „Ich bin normalerweise kein Typ, der viel prahlt“, erklärt Kelly. „Aber in der Show gehört eine große Klappe irgendwie dazu. Ich kann ja nicht auf den bescheidenen ehemaligen Mönch machen, während zwei Hip-Hopper und Mark Forster sich neben mir mit großen Sprüchen überbieten. Wenn man um ein Talent kämpft, muss man selbstbewusst überzeugen können.“

Das wertschätzende Gegenstück zu „Deutschland sucht den Superstar“

Und dann sagt er etwas, das fast alle Juroren so oder so ähnlich im Laufe der Jahre gesagt haben: „Das Besondere bei ‚The Voice‘ ist, dass es nur um die Stimme geht.“ Die Show wird gerne als das wertschätzende Gegenstück zu „Deutschland sucht den Superstar“ dargestellt, wo sich Kandidaten teilweise harte Bewertungen auch für ihr Aussehen anhören müssen.

Tatsächlich ist es bei „The Voice“ so, dass die Juroren zunächst mit dem Rücken zur Bühne sitzen. Erst wenn sie sich für einen Kandidaten oder eine Kandidatin entschieden haben, dürfen sie sie auch sehen. „Das macht die Show sehr fair“, findet Kelly. „Es gibt eben Leute, die nicht nach Popstar aussehen, aber eine unglaubliche Stimme haben – und die bekommen bei uns eine Chance.“ Klar ist aber auch ihm: „Wir sind natürlich in einer Unterhaltungsshow und die ist immer auch auf Spannung gebaut.“

Und wie wäre es, wenn ein Kandidat einen Kelly-Family-Hit singen würde? „Das wäre sowohl ein Vor- als auch ein Nachteil“, meint Kelly. „Und das ist tatsächlich auch passiert. Natürlich war ich erst mal geschmeichelt, aber gleichzeitig habe ich noch genauer hingehört.“

• Donnerstag, 18. Oktober, 20.15 Uhr, ProSieben: „The Voice of Germany“

