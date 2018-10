Wiener "Tatort": Das Einschalten lohnt sich

Essen. Gleich der Anfang dieses Wiener „Tatorts“ hat es in sich. Ein Auto mit zwei offenbar gut gelaunten Insassen überfährt in Nahaufnahme den Kadaver eines Fuchses. Kurze Zeit danach ist auch einer der beiden im Auto tot. Wie aus dem Nichts war da plötzlich ein bewaffneter Mann aufgetaucht, der offenbar wusste, dass hier Geld transportiert wird.

Genauso plötzlich, wie er auftauchte, ist der Mann wieder weg. Und es steht nur noch der Unterwelt-Ganove mit Rufnamen „Pico Bello“ (Christopher Schärf) auf den Beinen. Er muss nun unbedingt die Marie wieder herbeischaffen.

Womit schon mal geklärt wäre, dass es sich bei dem Titel „Her mit der Marie!“ nicht um eine Frau handelt, sondern um Geld. Aber genau dieses Festhalten am Dialekt, das macht das Besondere aus an diesen österreichischen Krimis. Wo man sonst auch hinhört im Bereich des „Tatort“ – ob in München, Köln oder in Dresden –, überall versucht man, die Sprachfärbungen zu eliminieren oder zumindest kleinzuhalten.

Wiedersehen mit „Inkasso-Heinzi“

In Wien aber behalten die Figuren durch den Dialekt auch ihre Identität. Wenn ein Großkrimineller wie der „Dokta“ (Emil Steinhauer) von seinem künftigen Nachfolger Pico verlangt „Mei Marie muas wieda her. Host mie?“, dann klingt das zwar fast väterlich, doch dahinter meint man, auch ein leises Misstrauen zu spüren.

Für Regisseurin Barbara Eder ist dies – nach „Virus“ im letzten Jahr – bereits der zweite Wien-„Tatort“. Man merkt es deutlich an der Sicherheit, mit der sie hier beispielsweise das Ermittlergespann Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser) zu neuer Blüte führt.

Im Wiener Tatort „Her mit der Marie!" bekommen es Kommissar Moritz Eisner (Harald Krassnitzer), Bibi Fellner (Adele Neuhauser) und Manfred Schimpf (Thomas Stipsits) mit einer verkohlten Leiche zu tun. Foto: Hubert Mican / ARD Degeto/ORF

Es bietet sich ein verwirrendes Bild: Die Leiche ist verbrannt, die Zähne fehlen und verwertbare Spuren gibt es keine. Foto: Hubert Mican / ARD Degeto/ORF

Die Ermittler fragen sich, wer der Tote ist. Foto: Hubert Mican / ARD Degeto/ORF

Schritt für Schritt arbeiten sich Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser) voran. Nach und nach kommt ans Licht, dass der Tote ein Geldbote war und für den „Dokta“ gearbeitet hat. Foto: Hubert Mican / ARD Degeto/ORF

Der „Dokta" (Erwin Steinhauer, r.) ist ein alteingesessener Großkrimineller. Foto: Hubert Mican / ARD Degeto/ORF



„Dokta" genießt mit seiner Frau (Maria Hofstätter) seine „Rente“. Foto: Hubert Mican / ARD Degeto/ORF

Eisner und Fellner verhören den „Dokta“ ... Foto: Hubert Mican / ARD Degeto/ORF

und decken immer mehr Ungereimtheiten auf. Bei ihren Ermittlungen stoßen sie auch auf den Kleinkriminellen Inkasso Heinzi (Simon Schwarz, r.) und „Doktas“ Mitarbeiter Pico Bello (Christopher Schärf, Mitte) und Marko Jukic (Johannes Krisch, l.). Foto: Hubert Mican / ARD Degeto/ORF

Bibi Fellner spricht mit Heinzi, den sie bereits viele Jahre kennt. Sie vertraut ihm. Foto: Hubert Mican / ARD Degeto/ORF

Eisner dagegen nicht. Er nimmt den Kriminellen genau unter die Lupe. Foto: Hubert Mican / ARD Degeto/ORF



Doch wer war so naiv, den „Dokta“ zu berauben? Foto: Hubert Mican / ARD Degeto/ORF



Sie spielt stilsicher mit den Möglichkeiten des klassischen Gangsterfilms, wenn die Kamera von Matthias Pötsch in das zwielichtige Territorium des „Dokta“ eindringt. Aber sie zeigt auch eine Unterwelt, in der Freundschaft und Vertrauen angeblich noch etwas gelten, wo der Boss gar seine Frau derart busselt, als sei es der erste Tag ihrer langen Ehe.

Es gibt viele sehenswerte Momente in diesem Film, aber einen wirklich ganz wunderbaren. Dann nämlich, wenn Bibi ihren alten Freund, den „Inkasso-Heinzi“ (Simon Schwarz), wieder trifft, der jetzt eine Autowerkstatt betreibt. Man sitzt entspannt auf einer Bank vor der schmutzigen Halle, isst gemeinsam Leberkäs – und Heinzi erklärt das Leben.

Das Leberkäs-Dilemma und die Seelenverwandtschaft

„Du verstehst mein Leberkäs-Dilemma“, sagt er zur alten Freundin. „Eine is immer z’wenig, zwoa san z’vui, drei für zwoa, so hat’ der Herrgott woll’n“. Es ist ein Moment für die Ewigkeit, wie hier eine ungewöhnliche ­Polizistin und ein Kleinkrimineller ihre Seelenverwandtschaft entdecken.

Fazit: Auch wenn man der ganz speziellen Art des österreichischen Films hier wieder mal erliegen kann, man sollte die Sache mit der geraubten Marie nicht einfach ­vergessen. Denn es gibt am Ende eine völlig überraschende ­Wendung der Dinge. Ein wenig traurig und ein wenig schräg. Wie immer.

ARD, Sonntag, 14. Oktober, 20.15 Uhr

