"Der Schwarm": ZDF verfilmt Frank Schätzings Bestseller-Roman

Mainz. Das ZDF plant eine Serie zum weltweit erfolgreichen Bestseller „Der Schwarm“ von Frank Schätzing. Wie der Sender am Donnerstag in Mainz mitteilte, arbeitet der 61-jährige Schriftsteller an den Drehbüchern mit. „Der Schwarm“ soll in internationaler Koproduktion als Serie von acht 45-minütigen Folgen entstehen, der Drehbeginn ist laut ZDF für kommendes Jahr geplant. Zuvor hatte der Branchendienst „dwdl“ über das neue Serienprojekt berichtet.

„Der Schwarm“, 2004 erschienen, Schätzings fünfter Roman, mehr als 1000 Seiten dick, wurde schnell zum Bestseller und war, in mehr als zwei Dutzend Sprachen übersetzt, auch weltweit ausgesprochen erfolgreich. Der Autor aus Köln entwirft darin ein düsteres Zukunftsszenario, in dem Organismen in der Tiefsee Tsunamis und andere Naturkatastrophen auslösen, die zur globalen Bedrohung für die gesamte Menschheit werden.

In „Der Schwarm“ gefährden unbekannte Meereslebewesen die Menschheit

Die mysteriösen unbekannten Lebewesen aus dem Meer scheinen den Menschen weit überlegen zu sein. Eine Gruppe von Wissenschaftlern und Militärangehörigen versucht, sich gegen ihre Pläne zu wehren und muss die Frage klären, ob sie mit der unbekannten Spezies Kontakt aufnehmen oder sie bekämpfen soll.

Schätzing erhielt von vielen Kritikern Lob für den spannenden Öko-Thriller, der durch die Tsunami-Katastrophe in Südostasien im Jahr des Erscheinens zusätzliche Aufmerksamkeit bekam.

Die Produktion der Serie übernehmen für die neu gegründeten Intaglio Films in Berlin der Produzent Frank Doelger („Game of Thrones“) gemeinsam mit Eric Welbers von der ndF: International Production.

Schätzig arbeitet an Drehbüchern mit

Die Drehbücher entstehen dem ZDF zufolge unter Schätzings Mitwirkung und orientieren sich am aktuellen Stand der Wissenschaft. „Keine Frage ist mir so oft gestellt worden wie die nach der Verfilmung von „Der Schwarm“. Jedes Mal lautete meine Antwort: Flaute. Wer hätte gedacht, dass die ideale Mannschaft doch noch zusammenfindet“, zitiert das ZDF den Schriftsteller. „Ab jetzt also volle Fahrt voraus.“

ZDF-Programmdirektor Norbert Himmler erklärte zu dem Projekt: „Schätzings ,Der Schwarm’ ist heute relevanter und aktueller denn je und in seiner erzählerischen Vielschichtigkeit genau der richtige Stoff für eine moderne Event-Serie.“ (dpa)



© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.