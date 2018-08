Bundesliga im TV: FC Bayern München-TSG Hoffenheim: So sehen Sie den Auftakt

Berlin. Zum Auftakt der neuen Saison der Fußball-Bundesliga empfängt der Meister FC Bayern München an diesem Freitag den TSG 1899 Hoffenheim (Beginn 20.30 Uhr). Das Spiel können Fans auch im Free-TV.

Denn das ZDF hält die Rechte an insgesamt drei Freitagsspielen der Bundesliga. Neben der Eröffnungspartie noch am 17. und am 18. Spieltag. Auch im Live-Stream können Fans die Partie verfolgen. Wir erklären, wo das Spiel zu sehen ist.

Bayern München – Hoffenheim: Live im Free-TV beim ZDF

Im ZDF beginnt die Übertragung bereits um 20.15 Uhr mit den Vorberichten zum Spiel. Jochen Breyer führt mit Oliver Kahn als Experte in das Spiel ein. Die Partie kommentiert anschließend Béla Réthy. Das ZDF zeigt das Spiel auch im kostenlosen Live-Stream oder über seine ZDF-App für iOS und Android.

Bayern München – Hoffenheim: Live im Pay-TV bei Eurosport

Auch der kostenpflichtige Sender Eurosport zeigt den Liga-Auftakt live. Voraussetzung ist der Pay-TV-Kanal Eurosport 2 HD Xtra über die Satellitenplattform HD+. Hier beginnen die Vorberichte bereits um 19 Uhr. Als Kommentator führt Philipp Eger durchs Spiel. Eine weitere Möglichkeit ist der Live-Stream über den Eurosport Player, der allerdings auch ein Abonnement voraussetzt.

Weitere Übertragungen der Bundesliga-Spiele

Eurosport überträgt alle Freitagsspiele, außerdem die fünf Sonntagnachmittag-Spiele und die fünf Partien am Montag. Der Bezahlsender Sky zeigt 266 der 306 Spiele der Bundesliga exklusiv live und in HD (alle Spiele am Samstag sowie am Sonntag um 15.30 Uhr und 18 Uhr). (les)

