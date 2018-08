Warum bei „Aktenzeichen XY“ viele Zuschauer nostalgisch sind

Berlin. Wenn Rudi Cerne am Mittwochabend im ZDF seine Zuschauer zu „Aktenzeichen XY...ungelöst“ bittet, kann er sich guter Quoten sicher sein. Die Fahndungssendung, seit 1967 im Programm, hat ihre ebenso treue wie zahlreiche Fan-Schar.

Seit Eduard Zimmermann in den 60er-Jahren, damals noch in Schwarz-Weiß, die TV-Zuschauer mit realen Kriminalfällen das Gruseln lehrte und dafür sorgte, dass die Leute abends zweimal nachsahen, ob die Haustür auch wirklich gut verriegelt war, hat sich zwar einiges geändert an dem Format – nicht nur der Moderator. Doch das stört die Anhänger nicht.

Am Mittwochabend war ein Thema der Mord an einer Frau in Düsseldorf. Die 36-Jährige war am Montag auf offener Straße erstochen worden. Der mutmaßliche Täter, der 44 Jahre alte Ali S. ist noch auf der Flucht. Nach der Ausstrahlung gingen bei den Ermittlern bis zum frühen Donnerstagmorgen drei weitere Hinweise zu S. ein.

Rudi Cerne – ganz unaufgeregt

Rudi Cerne hat der Sendung seinen Stempel aufgedrückt. Sachlich und unaufgeregt präsentiert er die Fälle. Da weiß man, was man kriegt.

Die Zuschauer danken es ihm, wie ein Blick auf Twitter zeigt – wo es so manchem nostalgisch ums Herz wird. Wie sagt Cerne zum Schluss stets: „Bleiben Sie sicher.“ Klar doch. (W.B.)

#AktenzeichenXY, eine der ganz wenigen sehenswerten Sendungen im deutschen Farbfernsehen. — Malte Serkreuz (@malte_serkreuz) August 22, 2018

Ich bin ja nach wie vor für eine #AktenzeichenXY -Kultnacht auf @ZDFneo mit vielen alten Folgen oder den spektakulärsten Fällen. — Unglücksjunge (@Ungluecksjunge) August 22, 2018

*ausbaldovern* hat dieses Mal gefehlt #aktenzeichenxy — schnatzjer (@schnatzjer21) August 22, 2018

Früher war alles besser. Da gab es jetzt das Sportstudio oder nen Film und dann wurde noch mal ins Studio und nach Wien und Zürich geschaltet. Manchmal gab es da schon die ersten Festnahmen... Ach... so lange durfte ich als Kind nie wach bleiben. #AktenzeichenXY — Tobi_Wob_Tirana (@TobiasStritzke) August 22, 2018

Diese Fälle werden mit so viel belangslosem Kram gespickt. Bei Eduard Zimmermann waren sie ohne diesen ganzen belanglosen Kitsch gespickt. Da haben noch Profis produziert. #aktenzeichenxy — ATK (@sommersturm24) August 22, 2018

Nach #AktenzeichenXY noch in der Dunkelheit mit dem Hund Gassi gehen. Der kleine Adrenalinschub am Abend — Dicklinde *OFFICIAL* (@fatherfucker666) August 22, 2018

So. Jetzt schnell noch alle Jalousien runter und den Schlüssel nochmal im Schloss rumdrehen... und dann gute Nacht.



Bleiben Sie sicher!#AktenzeichenXY — Unglücksjunge (@Ungluecksjunge) August 22, 2018

