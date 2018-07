Bachelorette 2018 auf RTL gestartet: Kandidat aus Tönisvorst wird sich ärgern

Berlin. Wenn in ungefähr einem halben Jahrhundert ein paar Großväter von ihren glorreichen Tagen in Griechenland berichten, wird ein Opa in Tönisvorst verstummen. Sascha heißt dieser dann ergraute Mann, und er würde nur zu gerne erzählen von seiner Zeit mit Nadine, damals, auf Korfu. Aber irgendwie kommt er bei der ganzen Geschichte nicht gut weg.

Schließlich musste der Werbefachmann trotz ausgeklügelter Sprücheklopferei schon in der Premierenfolge der fünften „Bachelorette“-Staffel die Biege machen. Dabei hatte er bereits lauthals getönt, von der Show noch „seinen Enkeln erzählen“ zu wollen. Aber ohne Rose steht er – heute und in 50 Jahren – natürlich wie ein Würstchen da. Und ein solches kann Nadine nun wirklich nicht gebrauchen.

Nein, die amtierende Bachelorette sucht vielmehr einen Mann, „der mich zum Träumen bringt, mit dem ich alles teilen kann, einen Mann, der stark und mutig ist“. Das dürfte der einen oder anderen Frau schon völlig genügen. Aber wer sich für ein derartiges Format hingibt, darf wohl zu Recht ein wenig mehr erwarten. Die bescheidenen Wünsche der Berlinerin da wären: „Ich will tanzen, ich will lachen, ich will küssen. Ich will einen Mann, der weiß, was er will – am besten mich.“ Das wäre zumindest für den Anfang einer Beziehung doch schon mal von Vorteil.

Nadine Klein sucht als „Bachelorette“ im TV die große Liebe. In der ersten Folge lernt sie 20 Single-Männer kennen. Foto: RTL

Die Männer wohnen zusammen in einer Villa. Einer unter ihnen ist vielleicht Nadine Kleins Traummann? Foto: RTL

Beim ersten Kennenlernen versuchen Andi (l.) und Sascha (r.) direkt Nadine von sich zu überzeugen. Foto: RTL

Gesellige Runde: Eddy, Kevin, Manuel und Daniel (v.l.) scheinen Spaß zu haben. Foto: RTL

Brian ist einer der ersten Jungs, der ein Gespräch zu Zweit sucht. Er will die „Bachelorette“ genauer kennenlernen. Foto: RTL



Daniel (l.) und Kevin (r.) haben es sich im Garten der Villa gemütlich gemacht und begutachten die Konkurrenz. Foto: RTL

Am Ende verteilt Nadine Klein ihre ersten Rosen – und verletzt dabei vielleicht einige Männerherzen. Foto: RTL



Bachelorette hat bisher nur „Vollidioten“ kennengelernt

Da die 32-Jährige bislang nur die Bekanntschaft mit „Vollidioten“ machen durfte, vollendet sie ihre Idee von einem Traummann mit folgenden Eigenschaften: „Ich wünsche mir einen Mann, der keine Angst davor hat, Gefühle zu zeigen. Ich wünsche mir einen Mann, der mich festhält. Der Mann, der das alles mitbringt, der wird meine letzte Rose bekommen.“ Wenn an Idealvorstellungen weiter nichts wäre, stünden 20 Herren zur Verfügung.

Angereist aus der gesamten Bundesrepublik, überschlagen diese sich schon beim Eintreffen in der Villa vor Begeisterung. Wie im vergangenen Jahr, als Nadine-Vorgängerin Jessica auf die Suche ging, scheint zunächst die Männerfreundschaft en masse ausgebrochen. Wer schläft mit wem auf einem Zimmer? Wer lacht über wessen Witze? Auf dem Weg zu Nadine streichen sich die Kandidaten gar noch Haarsträhnen aus dem Gesicht. Alle gegen eine, oder wie lautete das Motto der Dating-Sause noch gleich?

In „Die Bachelorette“ sucht eine Junggesellin nach der großen Liebe. Ab dem 18. Juli wird in acht Folgen bei RTL gekuppelt und Rosen werden verteilt. 20 Männer wollen die Bachelorette erobern. Wir stellen alle Nebenbuhler vor. Foto: MG RTL D

Filip (24) ist einer der Single-Männer. Er hat Fitnessökonomie studiert, arbeitet als Fitnesstrainer und kommt aus Hamburg. Foto: MG RTL D

Seiner Traumfrau ist der liebenswerte Kampfsportler mit kroatischen und serbischen Wurzeln bisher noch nicht begegnet. Sein Motto: „Als Fitnesscoach ist das Vertrauen der Frauen gering, die Vorurteile sind groß.“ Foto: MG RTL D

Andi (28) ist Kfz-Sachbearbeiter aus Bielefeld. Foto: MG RTL D

„Ich suche eine Frau mit Herz, Humor und Kinderwunsch.“ Foto: MG RTL D



Jan (24) arbeitet in Saarbrücken als Bank-Mitarbeiter und wird zu seinem Erstaunen oft mit dem ehemaligen Bachelor Paul Janke verwechselt. Foto: MG RTL D

„Ich wünsche mir das Normale“, so der Ordnungsfanatiker. Foto: MG RTL D

Sascha (39) kommt aus Tönisvorst und verdient sein Geld als Werbefachmann. Foto: MG RTL D

„Ich glaube, die anderen Jungs haben Respekt vor meinem Alter“, so der gebürtige Düsseldorfer. Foto: MG RTL D

Auch Rafi (28) aus Köln arbeitet als Personal Trainer. Außerdem tourt er als Instagram-Fitness-Model durch spanische Hotspots wie Málaga, Madrid oder Teneriffa. Vor 19 Jahren zog Rafi gemeinsam mit seiner Familie von Syrien in seine neue Heimat Deutschland. Foto: MG RTL D



Rafi selbst ist seit 2016 Single. Zwar lernt er ab und zu Frauen kennen, aber richtig gefunkt hat schon lange nicht mehr. Ob die Bachelorette sein Herz endlich wieder höher schlagen lässt? Foto: MG RTL D

Eddy (27) ist Tanz- und Fitnesstrainer aus Neustadt. Der gebürtige Kasache ist ein absolutes Energiebündel: Jeden Morgen um 5 Uhr steht Eddy bereits mit einem Grinsen im Gesicht auf und tanzt durch seine Wohnung. Foto: MG RTL D

Sein Lebens-Motto: „Lebe jeden Tag, als ob es Dein letzter wäre.“ Foto: MG RTL D

Dave (33) arbeitet als Gastronom in Völklingen. Foto: MG RTL D

„Klar lernt man als Barkeeper nette Frauen kennen. ABER ...“ Foto: MG RTL D



Maxim (29) ist Ingenieur aus Hamburg. Foto: MG RTL D

„Für eine Lady bin ich sehr gerne der Gentleman.“ Foto: MG RTL D

Chris (28) ist Automobilkaufmann und kommt aus Hanau. Foto: MG RTL D

„Das wird mein allererstes Blind Date ... „ Foto: MG RTL D

Manuel (38) ist studierter Mediziner. Er arbeitet als Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurg. Foto: MG RTL D



Der Single-Mann sagt von sich: „Ich habe ein Auge für Schönes.“ Foto: MG RTL D

Vadim (27) arbeitet als Export-Assistent in Weinheim. Foto: MG RTL D

In einem kleinen russischen Dorf in Sibirien geboren, entschieden sich seine Eltern 1998 ihre Heimat zu verlassen. Als Vadim 6 Jahre jung war, wanderten sie mit nur zwei Koffern nach Deutschland aus. „Ich weiß wie es ist, wenn man nichts hat.“ Foto: MG RTL D

Sören (33) aus Hamburg liebt die Musik. Seit 13 Jahren legt er gemeinsam mit seinem Bruder Olaf alle gängigen Genres wie Pop, Rock, House, R’n‘B oder Funk & Soul Classics auf. Vor drei Jahren gründeten die beiden schließlich das Duo „DJ Brüder“. Foto: MG RTL D

„Für Dating-Apps bin ich zu altmodisch.“ Foto: MG RTL D



Stefan (35) arbeitet als Steuerfachangestellter und lebt in Hannover. Foto: MG RTL D

„Ich weiß, was ich will. Und kenne das mit der Liebe ...“ Foto: MG RTL D

Kai (29) aus Dortmund arbeitet als Karriere-Berater und analysiert täglich die Stärken und Schwächen seiner Klienten. Foto: MG RTL D

Sein optimistisches Motto lautet: „ Ich bin gekommen, um zu bleiben.“ Foto: MG RTL D

Jorgo (30) ist Masterabsolvent (Internationales Management) aus Mannheim. Foto: MG RTL D



Das Lebensmotto des Deutsch-Griechen: „Das Leben ist eine Schule. Ich bin wie ein Schwamm und sauge auf, was ich lernen kann“. Foto: MG RTL D

Daniel (27) arbeitet als Vertriebsingenieur und kommt aus Bad Saulgau. Foto: MG RTL D

Das Credo des amtierenden „Mr. Schwaben“:Das Aussehen ist nun mal der Türöffner...“. Nun denn, wir werden sehen. Foto: MG RTL D

Kevin (27) aus Norderstedt möchte beruflich vorankommen, deshalb hat der selbstbewusste Versicherungskaufmann neben seiner täglichen Arbeit noch ein Studium zum Fachwirt für Versicherungen und Finanzen aufgenommen. Foto: MG RTL D

“Ich bin nicht der Typ, der ständig auf Partys rumfeiert.“ Foto: MG RTL D



Alexander (29) aus Gammelby bringt als gelernter Personaltrainer seine Kunden mit Liegestütz und Sit-ups ins Schwitzen. Außerdem verdient er als Barkeeper sein Geld. Foto: MG RTL D

„Familie geht über alles“, sagt er. Foto: MG RTL D

Dennis (25) ist Tourismuskaufmann aus Iffezheim und lässt gut 20.000 Follower auf Instagram regelmäßig an seinem Leben und Lifestyle teilhaben. Auch als Model verdient er sein Geld. Foto: MG RTL D

“Die Nächste soll die Richtige sein“, so der 1,95 Meter große Beau. Foto: MG RTL D

Brian (27) aus Sauerbach ist handwerklich sehr begabt und liebt seinen Beruf als Maler und Lackierer. Foto: MG RTL D



„Für die Richtige muss man auch mal Umwege gehen“, so der Hobby-Fußballer. Foto: MG RTL D

Diese Männer wollen das Herz der Bachelorette erobern. (Hinten v.l.: Stefan, Manuel, Alexander, Sascha, Dave, Vadim, Maxim, Filip, Eddy, Daniel, Chris und Sören. Vorne v.l.: Rafi, Andi, Dennis, Jan, Kevin, Brian, Jorgo und Kai). Foto: Frank Irlenborn / MG RTL D



Beim Anblick der Master-Studentin im weißen Abendkleid erinnert sich der ein oder andere Kandidat dann aber doch daran, dass er gerade einen Wettbewerb austrägt. Lasset den Testosteron-Triathlon beginnen: ankommen, abchecken, anmachen. Eddy etwa, 27 Jahre alter Tanztrainer aus Neustadt, macht auf Tarzan und lässt beim Betrachten der Bachelorette einen Urschrei ab („Da musste sein, um die Anspannung loszulassen“). Ingenieur und Model Maxime, 29, überreicht artig eine Blume, während Grieche Jorgo sogleich die Gitarre auspackt. Ach so, ein Bild mit integrierter Uhr gibt’s für Nadine als Geschenk obendrauf. DJ Sören hat eine CD gebrannt.

Kandidaten stehen Schlange wie „bei Penny an der Kasse“

Die Konkurrenz, jeweils in Zweierteams vorgefahren, betrachtet das erste Buhlen selbstredend mit Adleraugen. Rafi nimmt’s gelassen: „Das geht mir eigentlich am Arsch vorbei.“ Bei Häppchen und Heiterkeit versuchen die Herren allesamt, Nadine für sich einzunehmen (Brian, 27: „Wenn dich eine Frau, die du noch nie gesehen hast, so aus den Socken haut, dann bedeutet das schon was.“). Erst will der eine sie unter vier Augen sprechen, dann entführt sie der andere ins hinterletzte Eck des Areals.

Musik-Macher Sören, sichtlich irritiert: „Die standen teilweise Schlange wie bei Penny an der Kasse.“ Und das alles für eine Frau, die sie längst aus dem Fernsehen kennen könnten! Denn zu den erwähnten Vollidioten ihres Lebens dürfte die Berlinerin auch einen gewissen Daniel Völz zählen, jüngster „Bachelor“ der RTL-Geschichte. In der fünften Folge flog Nadine m Frühjahr raus, jetzt darf sie selber ran – „und das wird eine ganz andere Nummer“.

Mit der ungewohnten Aufmerksamkeit von 20 Männern scheint die gebürtige Bayerin jedenfalls besser umgehen zu können als die Kandidaten. In der ersten Nacht der Rosen, die noch am Abend des Kennenlernens über die Bühne geht, stehen die Männer jedenfalls wie 1-A-Zinnsoldaten aufgereiht. Selbst „Labertasche“ Filip, 24, fehlen die Worte. Einzig Schmuse-Sänger Jorgo darf sich entspannen, hatte er doch schon beim Begrüßen eine Blume abgestaubt.

Eine „gute Mischung, ganz verschiedene Typen“, freut sich die Bachelorette über ihre Auswahl, in die es nur drei Männer am Ende nicht schaffen sollen: Kai, Vadim, der wenigstens zugibt, Nadine schon vom „Bachelor“ zu kennen, und Sascha Markus René Willi und so weiter Schmitz. Das Gute: Der Tönisvorster kann das Spektakel der unfassbar inszenierten Bilder (Nadine auf dem Bett, Nadine auf dem Balkon, Nadine tanzt) nun vom heimischen TV-Gerät aus verfolgen. Oder auch nicht. Wer behauptet, dass das Leben „wie ein Boxkampf ist, ein ständiger Schlagabtausch, ein ewiges Kämpfen“, der wird im Alter hoffentlich von Besserem zu berichten wissen als von einem Abend mit der Bachelorette. Würstchen-Dasein hin oder her.

