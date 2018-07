„Tatort“: Til Schweigers Kino-Flop kommt jetzt ins Fernsehen

Die ARD zeigt am Sonntag Til Schweigers Kino-Tatort. „Tschiller – Off Duty“ führt den Kommissar nach Moskau – zu einem blutigen Finale.

Kommissar Tschiller balanciert auf einem Lada, der gerade von einem ostwestfälischen Mähdrescher durch einen russischen Acker geschoben wird: Das haben noch nicht viele Menschen gesehen. Nur etwa 280.000 – so viele Zuschauer hatte Til Schweigers Kino-„Tatort“ im Jahr 2016. Jetzt bekommt „Tschiller – Off Duty“ eine zweite Chance, Zuschauer für sich zu gewinnen. Am Sonntagabend ist Fernsehpremiere.

Der Hauptdarsteller selbst rechnet mit dem Schlimmsten. „Ich weiß, wie das jetzt ausgeht: Der Film wird vielleicht drei oder vier Millionen Zuschauer machen, und dann schreiben alle: Der „Tatort“ ist im Kino gefloppt, jetzt floppt er auch im Fernsehen“, sagte Schweiger der „Bild am Sonntag“. Er mag den Termin in der Sommerpause nicht, noch dazu zur Fußball-WM.

Die ARD verteidigt den Sendetermin mitten zur WM

Die ARD sieht da überhaupt kein Problem und nennt auch noch einen praktischen Grund. Der Action-„Tatort“, in dem Menschen- und Organhandel zwischen der Türkei und Russland die düstere Hauptrolle spielen, hat Überlänge. 130 statt der üblichen 90 Minuten, das gehe eben nur an einem Sommer-Sonntagabend, an dem nicht wie sonst die Talkshow von Anne Will auf den „Tatort“ folgt. ARD-Unterhaltungskoordinator Thomas Schreiber findet es außerdem gerade gut, den Fans während der Krimi-Durststrecke etwas Neues anbieten zu können.

Und neu ist der Film nicht nur wegen seiner zeitlichen, sondern auch wegen der räumlichen Ausdehnung. Istanbul! Moskau! Russland lässt sich derzeit als freundlicher WM-Gastgeber feiern – dieser Ausflug von Kommissar Tschiller hält mit der vollen Unterwelt-Dröhnung dagegen. Wohin das Auge blickt: düstere, testosteronüberfüllte, gewissenlose Männer, die in Hinterzimmern dunkle Geschäfte machen. Frauen kommen hier fast nur als Prostituierte und Organlieferantinnen im Hintergrund vor.

Til Schweigers Tochter Luna spielt auch im „Tatort“ die Tochter

Mit entschlossener Miene landet Lenny Tschiller, Nicks Tschillers Tochter (gespielt von Luna Schweiger, Til Schweigers Tochter) zunächst in Istanbul. Sie ist gekommen, den Mörder ihrer Mutter zu töten. Seit 2013 war das Leben von Kommissar Tschiller in vier Filmen ein Kampf gegen den kriminellen Astan-Clan. Jetzt will ausgerechnet die 17-Jährige Tochter aufräumen?

Das klappt nicht – sie verschwindet in einem Container voller entführter türkischer Mädchen nach Moskau. Der Vater, wegen unzulässiger Alleingänge derzeit außer Dienst („Off Duty“), muss helfen. Leider kommt er nicht ohne seinen treuen Kollegen Yalcin Gümer (Fahri Yardim) aus. Gümer, der Spaßvogel. Zu lustig, finden manche.

Vom „Keinohrhasen“ zum Kommissar, vom bewegten Mann zum Mann, der bewegt: Kinostar und „Tatort“-Kommissar Til Schweiger steht fast die Hälfte seines Lebens vor der Kamera. In dem Kultfilm „Manta, Manta“ spielte Til Schweiger seine erste Hauptrolle und wurde zum Star. Wir zeigen weitere Szenen aus Schweigers Film- und Fernsehschaffen. Foto: imago stock&people / imago/United Archives

Berti und Frisörin Uschi alias Til Schweiger und Tina Ruland in der Ruhrpott-Komödie aus dem Jahr 1991. Foto: imago stock&people / imago/United Archives

Sein Debüt hatte Schweiger allerdings in dem ARD-Dauerbrenner „Lindenstraße“. Hier verkörperte er von 1990 bis 1992 den Jo Zenker. Diese Aufnahme entstammt Folge 363 im Spiel mit Andrea Spatzek alias Gabi, die weiterhin zum Ensemble gehört. Foto: Diane Krüger / WDR

Unvergessen: Einen nackten Til gab es in der deutschen Filmkomödie „Der bewegte Mann“ von 1994 zu sehen. Neben Katja Riemann, Joachim Król (l.) und Rufus Beck erlangte Schweiger einen hohen Bekanntheitsgrad in der Comic-Verfilmung. Foto: imago stock&people / imago/United Archives

Was heute kaum noch jemand weiß: In der ARD- Erfolgsserie „Die Kommissarin“ mimte Schweiger in den 90er-Jahren 26 Folgen lang Kriminalhauptkommissar Nick Siegel an der Seite von Hannelore Elsner alias Hauptkommissarin Lea Sommer. Foto: imago stock&people / imago/United Archives



„Männerpension“: Mit Heike Makatsch und Detlev Buck ging es 1996 wieder auf die Kinoleinwand. Schweiger spielte den Strafgefangenen Rüdiger Steinbock. Foto: Universal Pictures Germany

1997 folgte ein weiterer Kinohit: „Knockin’ on Heaven’s Door“ mit Jan Josef Liefers. Das Drehbuch zum Roadmovie aus dem Jahr 1997 wurde von Schweiger mitgeschrieben, außerdem trat er erstmals als Produzent in Erscheinung. Foto: Thomas Jahn / mr. brown Entertainment

In „Der Eisbär“ aus dem Jahr 1998 führte Schweiger nun auch erstmals Regie. Foto: imago stock&people / imago/United Archives

„Der große Bagarozy“ von 1999 mit Schweiger und Corinna Harfouch in den Hauptrollen. Foto: imago stock&people

International wurde es im Jahr 2001: In „Driven“ ging es für Schweiger, Sylvester Stallone (l.) und Burt Reynolds auf die Autorennstrecke. Foto: imago stock&people / imago/United Archives



Im gleichen Jahr kam „Was tun, wenn’s brennt?“ in die Kinos – gemeinsam mit Nadja Uhl und Sebastian Blomberg. Foto: imago stock&people / imago/United Archives

„(T)Raumschiff Surprise – Periode 1“ aus dem Jahr 2004. Foto: imago stock&people

„Barfuss“ aus dem Jahr 2005 ... Foto: United Archives / imago stock&people

... mit der Film- und Theaterschauspielerin Johanna Wokalek. Foto: imago stock&people

„Wo ist Fred“, fragte man sich in der deutschen Spielfilmkomödie aus dem Jahr 2006. Mit dabei: Alexandra Maria Lara (r.) und Tanja Wenzel. Foto: imago stock&people



„Keinohrhasen“: Til und Nora Tschirner spielten 2007 in der Liebeskomödie die Hauptrollen. Regie, Drehbuch und Produktion lagen ebenfalls in Schweigers Hand. Foto: Warner Bros. GmbH

Hoch hinaus ging es in dem Kinostreifen „Der Rote Baron“ über die letzte Lebensphase Manfred von Richthofens (gespielt von Matthias Schweighöfer). Schweiger übernahm die Rolle von Fliegerkamerad Werner Voß. Foto: Warner Bros. GmbH

Mit Jana Palaske in „Phantomschmerz“ aus dem Jahr 2009. Foto: Warner Bros. GmbH

2009 wurde es abermals international: Schweiger wirkte in Quentin Tarantinos Hollywoodproduktion „Inglourious Basterds“ mit. Als Feldwebel Hugo Stiglitz stand er neben Brad Pitt, Christoph Waltz und Diane Kruger vor der Kamera. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA Press

Lustig wurde es 2009 wieder in dem episodenhaften Ensemblefilm „Männerherzen“. In den Hauptrollen ist neben Justus von Dohnány auch Til Schweiger zu sehen. In Simon Verhoevens erfolgreicher Fortsetzung „Männerherzen ... und die ganz, ganz große Liebe“ (2011) ist Schweiger wieder mit an Bord. Foto: Warner Bros. GmbH



Unverkennbar: „Zweiohrküken“ aus dem Jahr 2009. Foto: Warner Bros.

Mit Töchterchen Emma vor der Kamera des Blockbusters „Kokowääh“ von 2011. Foto: Warner Bros.

Zwei Jahre später kam „Kokowääh 2“ auf die Leinwand – Töchterchen Emma inklusive. Wie im ersten Teil übernimmt Schweiger die Aufgaben des Regisseurs, Drehbuchautors, Hauptdarstellers und Produzenten. Foto: Warner Bros. GmbH

In „Schutzengel“ (2012) zeigte Schweiger sein Können nicht nur vor der Kamera. Er führte Regie, schrieb am Drehbuch mit und produzierte das Actiondrama. Foto: Warner Bros. GmbH

In den Hauptrollen: Schweiger und seine älteste Tochter Luna. Foto: Warner Bros. GmbH



Seit 2013 geht es als Hamburger Hauptkommissar Nick Tschiller nun auch im „Tatort“ auf Verbrecherjagd. In der Folge „Fegefeuer“ aus dem Jahr 2016 sieht er sich mit Firat Astan (Erdal Yildiz) konfrontiert. Foto: Gordon Timpen / NDR

Und Dank Schweiger schaffte es der „Tatort“ 2016 mit „Tschiller: Off Duty“ auch in die Kinos. Foto: Warner Bros Ent.

2014 produzierte Schweiger den erfolgreichsten Film des Jahres: „Honig im Kopf“. Der Film nimmt sich dem Thema der Alzheimer-Krankheit an. Dieter Hallervorden glänzt in einer der Hauptrollen, Tochter Emma ist abermals am Start. Foto: GORDON Photographie / Warner Bros. Entertainment

In Wolfgang Petersen Filmkomödie „Vier gegen die Bank“ (2016) übernimmt Schweiger mit seinen altbekannten Kollegen Matthias Schweighöfer (l.), Michael Bully Herbig (Mitte) und Jan Josef Liefers (nicht im Bild) die Hauptrollen. Foto: Warner Bros. Ent.



Etwas alberner „Tatort“ , aber handwerklich solide produziert

Nach lebensgefährlichen Stunts erobern sie den eingangs erwähnten Mähdrescher und parken ihn, wo sonst, auf dem Roten Platz. Bis dahin ist schon reichlich Blut geflossen, wurden Männer über Dächer gejagt und an finsteren Orten verprügelt. Alles nur Vorgeplänkel für das große, blutige Finale – bei dem der Kommissar, ja, wirklich, noch zum Chirurgen wird.

Fazit: Die Inszenierung übertriebener Männlichkeit kippt leicht ins Alberne. Aber solide erzählt und schön gefilmt ist es.

• „Tschiller – Off Duty“, Sonntag, 20.15 Uhr, ARD

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.