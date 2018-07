„Bachelorette“: 20 Männer wollen ihr Herz erobern

„Für die Richtige muss man auch mal Umwege gehen“, so der Hobby-Fußballer.

“Die Nächste soll die Richtige sein“, so der 1,95 Meter große Beau.

Dennis (25) ist Tourismuskaufmann aus Iffezheim und lässt gut 20.000 Follower auf Instagram regelmäßig an seinem Leben und Lifestyle teilhaben. Auch als Model verdient er sein Geld.

Das Lebensmotto des Deutsch-Griechen: „Das Leben ist eine Schule. Ich bin wie ein Schwamm und sauge auf, was ich lernen kann“.

„Ich weiß, was ich will. Und kenne das mit der Liebe ...“

Stefan (35) arbeitet als Steuerfachangestellter und lebt in Hannover.

In einem kleinen russischen Dorf in Sibirien geboren, entschieden sich seine Eltern 1998 ihre Heimat zu verlassen. Als Vadim 6 Jahre jung war, wanderten sie mit nur zwei Koffern nach Deutschland aus. „Ich weiß wie es ist, wenn man nichts hat.“

Vadim (27) arbeitet als Export-Assistent in Weinheim.

Dave (33) arbeitet als Gastronom in Völklingen.

Auch Rafi (28) aus Köln arbeitet als Personal Trainer. Außerdem tourt er als Instagram-Fitness-Model durch spanische Hotspots wie Málaga, Madrid oder Teneriffa. Vor 19 Jahren zog Rafi gemeinsam mit seiner Familie von Syrien in seine neue Heimat Deutschland.

„Ich glaube, die anderen Jungs haben Respekt vor meinem Alter“, so der gebürtige Düsseldorfer.

„Ich wünsche mir das Normale“, so der Ordnungsfanatiker.

Jan (24) arbeitet in Saarbrücken als Bank-Mitarbeiter und wird zu seinem Erstaunen oft mit dem ehemaligen Bachelor Paul Janke verwechselt.

In „Die Bachelorette“ sucht eine Junggesellin nach der großen Liebe. Ab dem 18. Juli wird in acht Folgen bei RTL gekuppelt und Rosen werden verteilt. 20 Männer wollen die Bachelorette erobern. Wir stellen alle Nebenbuhler vor.

Berlin. Die RTL-Kuppelshow „Die Bachelorette“ geht in die fünfte Runde: Ab dem 18. Juli um 20.15 Uhr kämpfen wieder 20 Männer auf der griechischen Insel Korfu um das Herz einer Junggesellin. RTL hüllt sich noch in Schweigen, wer die neue Bachelorette sein wird.

Heißeste Anwärterin ist aber die 32-jährige Nadine Klein , die bereits Anfang des Jahres Kandidatin bei „Der Bachelor“ mit Daniel Völz war – allerdings ohne Erfolg. Der Rosenkavalier schickte Klein bereits in der fünften Folge nach Hause.

Nun ist offenbar Klein an der Reihe, die Rosen an die Kandidaten zu verteilen. Und die 20 Single-Männer könnten unterschiedlicher nicht sein: Vom romantischen KfZ-Sachbearbeiter über den tätowierten Kaufmann bis zum feiererprobten DJ ist alles dabei. Welcher Kavalier kann in dieser Staffel die meisten Rosen ergattern? (br)

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.