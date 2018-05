Markus Krebs bekommt bei RTL eigene Witze-Show

Köln. Witze erzählen ist sein ureigenes Metier: RTL gibt Markus Krebs dafür die passende Arena. Der Ruhrpott-Comedian aus Duisburg soll im Herbst in einer neuen Show zu sehen sein.

Dabei tritt der gelernte Groß- und Außenhandelskaufmann jeweils gegen vier Prominente an, die sich gegenseitig Witze erzählen, sagte eine RTL-Sprecherin am Donnerstag. Das Publikum entscheide am Schluss, wer darin am besten war.

Markus Krebs ist MSV-Duisburg-Fan

"Geplant sind erst einmal zwei Folgen, die Ausstrahlungstermine stehen noch nicht fest." Die neue Show soll "Markus Krebs Witzearena" heißen.

Der 47-jährige Stand-up-Comedian, MSV-Duisburg-Fan und überzeugte Mützenträger ist mit Bühnenprogrammen wie "Hocker Rocker" und "Permanent Panne" bekannt geworden. Bei RTL war bereits im Februar "Markus Krebs – Die Show" zu sehen, bei der Witze erzählen ebenfalls eine wichtige Rolle spielte. (dpa)



