Kommissarin Sieland: Darum stieg Alwara Höfels aus dem Dresden-"Tatort" aus

Der "Tatort" aus Dresden am Sonntag war der letzte mit Kommissarin Sieland. Wir klären über die Gründe des Ermittler-Abschieds auf.

Kommissarin Henni Sieland (Alwara Höfels) hält den Verdächtigen Petrick Wenzel (Aleksandar Jovanovic) in Schach. Der Fall „Wer jetzt allein ist“ war der letzte „Tatort“ mit Alwara Höfels.

Berlin. "Ich will das alles nicht mehr", gesteht Henni Sieland ihrer Kollegin nach dem fordernden Einsatz im Dresdener "Tatort" am Sonntagabend. Was man auch als zwischenzeitliches Tief hätte werten können, war tatsächlich der Abschied der Figur aus der ARD-Krimireihe.

Schauspielerin Alwara Höfels hatte diesen Entschluss bereits Ende 2017 öffentlich gemacht. Die in Berlin lebende Schauspielerin, die 2007 mit ihrem Kinodebüt in Til Schweigers "Keinohrhasen" bekannt wurde, teilte mit, sie ziehe diese persönliche Konsequenz, bedauere aber, sich von ihren großartigen Kollegen verabschieden zu müssen.

Als Begründung gab sie an: "Unterschiedliche Auffassungen zum Arbeitsprozess und ein fehlender künstlerischer Konsens haben nach vielen Gesprächen diesbezüglich dazu geführt, dieses renommierte Format zu verlassen, da ich meine Verantwortung als Künstlerin ansonsten gefährdet sehe."

Im „Tatort“ aus Dresden, „Wer ist jetzt allein“, wird eine junge Studentin ermordet. Doro Meisner (Svenja Jung, r.) zeigt ihrer Mitbewohnerin Laura Nix (Kyra Sophia Kahre) ihr Profil auf dem Dating-Portal Love Tender. Foto: MDR/HA Kommunikation / MDR/Wiedemann & Berg/Daniela Incoronato

Dort hat Doro schon mehrere Männer kennengelernt. Doch plötzlich wird sie von vermeintlichen Ex-Lovern verfolgt. Einer sucht sie sogar in ihrer WG auf. Foto: MDR/HA Kommunikation / MDR/Wiedemann & Berg/Daniela Incoronato

Nach einer Party stellt ein Unbekannter Doro nach – und tötet sie brutal. Foto: MDR/HA Kommunikation / MDR/Wiedemann & Berg/Daniela Incoronato

Ihre Mitbewohnerin und Freundin Laura ist am Boden zerstört. Foto: MDR/HA Kommunikation / MDR/Wiedemann & Berg/Daniela Incoronato

Plötzlich wird auch sie bedroht. Foto: MDR/HA Kommunikation / MDR/Wiedemann & Berg/Daniela Incoronato



Ein harter Fall für die beiden Kommissarinnen Henni Sieland (Alwara Höfels, l.) und Karin Gorniak (Karin Hanczewski). Foto: MDR/HA Kommunikation / MDR/Wiedemann & Berg/Daniela Incoronato

Wer ist der Mörder von Doro, der nun auch ihre Mitbewohnerin Laura bedroht? Henni Sieland und Karin Gorniak besprechen die weitere Ermittlungsarbeit mit Kommissariatsleiter Peter Michael Schnabel (Martin Brambach). Foto: MDR/HA Kommunikation / MDR/Wiedemann & Berg/Daniela Incoronato

Für die Ermittlungsarbeit verabredet sich Hennis Sieland online über das Portal Love Tender zu einem Date mit einem der beiden Verdächtigen: Petrick Wenzel (Aleksandar Jovanovic). Foto: MDR/HA Kommunikation / MDR/Wiedemann & Berg/Daniela Incoronato

Auch Karin Gorniak lässt sich auf ein Date mit einem Verdächtigen ein. Sie besucht Andreas Koch (Daniel Donskoy) in seinem luxuriösen Zuhause. Foto: MDR/HA Kommunikation / MDR/Wiedemann & Berg/Daniela Incoronato

Währenddessen spielt Kommissariatsleiter Schnabel Babysitter und Mathe-Nachhilfelehrer für Gorniaks Sohn Aaron (Alessandro Schuster). Foto: MDR/HA Kommunikation / MDR/Wiedemann & Berg/Daniela Incoronato



Sielands Verdächtiger stellt der Kommissarin seine todkranke Mutter (Jutta Kerber) vor. Foto: MDR/HA Kommunikation / MDR/Wiedemann & Berg/Daniela Incoronato

Die Dates der Kommissarinnen verlaufen nicht gerade erfolgreich. Am Ende muss Sieland sogar die Waffe zücken. Foto: MDR/HA Kommunikation / MDR/Wiedemann & Berg/Daniela Incoronato

Am Ende ihres Dates findet Kollegin Gorniak eine Leiche. Foto: MDR/HA Kommunikation / MDR/Wiedemann & Berg/Daniela Incoronato

Oder waren die Verabredungen mit den Verdächtigen besser, als zunächst vermutet? Foto: MDR/HA Kommunikation / MDR/Wiedemann & Berg/Daniela Incoronato

Allein gelassen fühlt Karin Gorniak sich vor allem, als ihre Kollegin Henni Sieland ihr gesteht, dass sie keine Polizistin mehr sein will. Foto: MDR/HA Kommunikation / MDR/Wiedemann & Berg/Daniela Incoronato

Cornelia Gröschel ermittelt künftig am "Tatort" in Dresden

Der MDR bedauerte, dass die sehr erfolgreiche Zusammenarbeit ende. "Auch wenn der Sender die persönlichen Gründe von Frau Höfels natürlich respektiert." Das erste weibliche Ermittlerduo Sieland und Hanczewski nahm mit "Auf einen Schlag" Anfang März 2016 die Arbeit auf und erreichte 9,55 Millionen Zuschauer.

Die neue Ermittlerin am „Tatort“ in Dresden: Cornelia Gröschel.

Foto: Elmar Kremser/SVEN SIMON / imago/Sven Simon

Für Alwara Höfels wird künftig Cornelia Gröschel am "Tatort" arbeiten – die 30-Jährige stammt sogar aus Dresden. Sie fühle sich geehrt, an der Seite von Karin Hanczewski und Martin Brambach im sicherlich etabliertesten Format der deutschen Fernsehlandschaft spielen zu dürfen, zitierte der MDR die Schauspielerin nach Bekanntwerden der Neubesetzung.

"Zum anderen kehre ich zurück in meine Heimatstadt, wo ich meiner Familie und Freunden nahe bin. Dresden ist trotz aller Schlagzeilen der letzten Jahre immer noch ein Ort des kulturellen Erbes, der Vielfalt und bedeutet für mich Wurzeln und Verbundenheit, Teenagererinnerungen und Jugendliebe."

(ba/dpa)

