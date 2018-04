Aus für den Echo: Den Musikpreis wird es nach dem Eklat um die Preise für Kollegah und Farid Bang nicht mehr geben. Das ist richtig so.

Echo-Abschaffung: Darum ist diese Entscheidung absurd Echo abgeschafft: Nach dem Skandal um Kollegah und Farid Bang wird es den Musikpreis in dieser Form nicht mehr geben. Video-Chefin Johanna Rüdiger kommentiert, warum das viel zu spät, aber richtig ist.

Berlin. Nach wochenlangen Debatten und viel Kritik ist nun entschieden: Den Musikpreis Echo wird es nicht mehr geben . Die Marke sei durch den Eklat um die Auszeichnung der Düsseldorfer Rapper Kollegah und Farid Bang so stark beschädigt worden, dass ein vollständiger Neuanfang notwendig sei, erklärte der Bundesverband Musikindustrie am Mittwoch in Berlin.

Die Entscheidung kommt zu spät, findet unsere Kollegin. Aber sie ist richtig, sagt sie im Video-Kommentar.

